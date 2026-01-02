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городу в вечерних огнях… слушаешь захватывающие истории… А когда зашли в улицы Богатяновки,то вообще дух захватило! Есть в этом свой шарм! Гулять по данным улицам в такое время… Где нет фонарей, разговариваешь шепотом, а пробегавшая мимо кошка во дворах, тебя пугает)ну немножко совсем) Очень интересно было слушать Наталью, по ней видно было,что она этим живет! Сколько раз Наталья проводила данную экскурсию мы не знаем, мы можем лишь предположить, что далеко не один десяток раз, но она все-равно будто проживала эту историю,так она была увлечена,что мы вместе с ней окунались в то время и рисовали картинки в своей голове.

Сколько раз мы ходили по подземному переходу "мозайка", никогда не замечали, что на одном из рисунков изображена Валентина Терешкова,а у нее и рядом с ней стоящих женщин голубые тени) как тогда было модно)

В общем, рекомендуем Наталью!

Вы не пожалеете!



ПС: даже если вы местный ростовчанин, вам будет интересно;-)