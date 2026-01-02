Экскурсия об изобретательных, находчивых ростовцах, сыщиках, джентльменах удачи, благородных обывателях и искателях приключений. Экскурсия дарит улыбку и положительные эмоции!
Описание экскурсииРостов — город авантюристов В XIX веке Ростов стремительно рос, притягивая предприимчивых людей и авантюристов. Именно они создали образ «Ростова-папы» и «Русского Чикаго». Вы узнаете, как формировалась эта репутация и какие истории стоят за громкими прозвищами города. Тайны Богатяновки Маршрут проходит по узким улицам и проходным дворам района Богатяновка — месту, где переплелись криминальные легенды и жизнь зажиточных горожан. Здесь сохранились старинные балконы, галереи, деревянные двери и дворики с богатой историей. Вы услышите о банде «Чёрная маска», громких ограблениях и виртуозных кражах, а также о работе сыщиков, сумевших раскрывать самые сложные дела. Правила и «кодекс чести» ростовских преступников, неожиданные судьбы и городские байки создадут атмосферу настоящего приключения.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Советов
- Район Богатяновка и многое другое
Что включено
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо большое за экскурсию!
Несмотря на погодные условия, снег и минусовую температуру, всё было отлично. Интересно, на одном дыхании.
Но одеваться, конечно, нужно было теплее))
Несмотря на погодные условия, снег и минусовую температуру, всё было отлично. Интересно, на одном дыхании.
Но одеваться, конечно, нужно было теплее))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вчера вечером у нас состоялась экскурсия. Мы сомневались о начале прогулки около 20 вечера,но Наталья заверила,что так будет даже еще лучше,и мы нисколько об этом не пожалели!! Действительно, гуляешь по
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Потрясающая экскурсия с великолепной Натальей! Она навсегда останется в моей памяти. Эти внутренние дворики, где продолжается жизнь и приключения Ростова папы. Незабываемые истории предприимчивых жителей города. Впечатляющие переходы с одной
Вам был полезен этот отзыв?
А
В ходе экскурсии узнала об истории возникновения города, много интересных историй о сумасбродных бесстрашных ростовчанах. Их быт, профессии нашли отражение во внешнем облике города, в архитектуре зданий. Если хотите узнать о городе, надо узнать о людях, которые в нем жили и живут. Замечательная экскурсия. Когда буду в Ростове-на-Дону, обязательно обращусь к Наталье ещё раз, чтобы узнать ещё больше о городе
Вам был полезен этот отзыв?
А
В ходе экскурсии узнала об истории возникновения города, много интересных историй о сумасбродных бесстрашных ростовчанах. Их быт, профессии нашли отражение во внешнем облике города, в архитектуре зданий. Если хотите узнать о городе, надо узнать о людях, которые в нем жили и живут. Замечательная экскурсия. Когда буду в Ростове-на-Дону, обязательно обращусь к Наталье ещё раз, чтобы узнать ещё больше о городе
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия по Ростову-на-Дону! Интересный и информативный рассказ Натальи Николаевны позволил нам узнать много нового о истории и культуре этого прекрасного города. Посетили множество достопримечательностей и узнали много интересных фактов. Огромная благодарность Наталье Николаевне. Экскурсия организована отлично, с нами были маленькие дети и в восторге были все.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия»
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
11 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по ростовскому Бродвею
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Возвращение к истокам: экскурсия по набережной Ростова-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу старого Ростова-на-Дону, прогуливаясь по набережной и открывая для себя её исторические и культурные тайны
Начало: На улице Береговой
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1000 ₽ за человека
8900 ₽ за экскурсию