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По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия

Ростов в ХIХ веке: экскурсия о находчивых ростовцах и благородных обывателях
Экскурсия об изобретательных, находчивых ростовцах, сыщиках, джентльменах удачи, благородных обывателях и искателях приключений. Экскурсия дарит улыбку и положительные эмоции!
5
15 отзывов
По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия
По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия
По следам ростовских авантюристов: пешеходная экскурсия

Описание экскурсии

Ростов — город авантюристов В XIX веке Ростов стремительно рос, притягивая предприимчивых людей и авантюристов. Именно они создали образ «Ростова-папы» и «Русского Чикаго». Вы узнаете, как формировалась эта репутация и какие истории стоят за громкими прозвищами города. Тайны Богатяновки Маршрут проходит по узким улицам и проходным дворам района Богатяновка — месту, где переплелись криминальные легенды и жизнь зажиточных горожан. Здесь сохранились старинные балконы, галереи, деревянные двери и дворики с богатой историей. Вы услышите о банде «Чёрная маска», громких ограблениях и виртуозных кражах, а также о работе сыщиков, сумевших раскрывать самые сложные дела. Правила и «кодекс чести» ростовских преступников, неожиданные судьбы и городские байки создадут атмосферу настоящего приключения.

По договоренности с гидом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Советов
  • Район Богатяновка и многое другое
Что включено
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Советов, Ростов-на-Дону
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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3
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1
Н
Спасибо большое за экскурсию!
Несмотря на погодные условия, снег и минусовую температуру, всё было отлично. Интересно, на одном дыхании.
Но одеваться, конечно, нужно было теплее))
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О
Вчера вечером у нас состоялась экскурсия. Мы сомневались о начале прогулки около 20 вечера,но Наталья заверила,что так будет даже еще лучше,и мы нисколько об этом не пожалели!! Действительно, гуляешь по
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городу в вечерних огнях… слушаешь захватывающие истории… А когда зашли в улицы Богатяновки,то вообще дух захватило! Есть в этом свой шарм! Гулять по данным улицам в такое время… Где нет фонарей, разговариваешь шепотом, а пробегавшая мимо кошка во дворах, тебя пугает)ну немножко совсем) Очень интересно было слушать Наталью, по ней видно было,что она этим живет! Сколько раз Наталья проводила данную экскурсию мы не знаем, мы можем лишь предположить, что далеко не один десяток раз, но она все-равно будто проживала эту историю,так она была увлечена,что мы вместе с ней окунались в то время и рисовали картинки в своей голове.
Сколько раз мы ходили по подземному переходу "мозайка", никогда не замечали, что на одном из рисунков изображена Валентина Терешкова,а у нее и рядом с ней стоящих женщин голубые тени) как тогда было модно)
В общем, рекомендуем Наталью!
Вы не пожалеете!

ПС: даже если вы местный ростовчанин, вам будет интересно;-)

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Т
Потрясающая экскурсия с великолепной Натальей! Она навсегда останется в моей памяти. Эти внутренние дворики, где продолжается жизнь и приключения Ростова папы. Незабываемые истории предприимчивых жителей города. Впечатляющие переходы с одной
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улицы на другую через тайные переходы. Все это одновременно будоражит и восхищает. Очень рекомендую посетить эту экскурсию!!! Единственный совет: если вы отправляетесь на нее жарким летним днем, то лучше пойти на нее пораньше, часиков в 7 или 8.;)

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А
В ходе экскурсии узнала об истории возникновения города, много интересных историй о сумасбродных бесстрашных ростовчанах. Их быт, профессии нашли отражение во внешнем облике города, в архитектуре зданий. Если хотите узнать о городе, надо узнать о людях, которые в нем жили и живут. Замечательная экскурсия. Когда буду в Ростове-на-Дону, обязательно обращусь к Наталье ещё раз, чтобы узнать ещё больше о городе
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А
В ходе экскурсии узнала об истории возникновения города, много интересных историй о сумасбродных бесстрашных ростовчанах. Их быт, профессии нашли отражение во внешнем облике города, в архитектуре зданий. Если хотите узнать о городе, надо узнать о людях, которые в нем жили и живут. Замечательная экскурсия. Когда буду в Ростове-на-Дону, обязательно обращусь к Наталье ещё раз, чтобы узнать ещё больше о городе
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В
Отличная экскурсия по Ростову-на-Дону! Интересный и информативный рассказ Натальи Николаевны позволил нам узнать много нового о истории и культуре этого прекрасного города. Посетили множество достопримечательностей и узнали много интересных фактов. Огромная благодарность Наталье Николаевне. Экскурсия организована отлично, с нами были маленькие дети и в восторге были все.
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