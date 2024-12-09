Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю погрузиться в глубины истории земли ростовской, проникнуться истинным кодом этой земли от киммерийцев до евреев-рахдонитов.



Вы узнаете все о Ростове сакральном — что было здесь во времена скифов и Орды до эпох казаков и криминала.

Дионис Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда любой день с 11:00-17:00 подтверждение обязательно 2 500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

Более 30 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Об экскурсии Самобытность нашего края находится в кодах и генах людей здесь проживающих от VIII века до н. э. Геополитическое образование города исчисляется от Елизаветы с 1749 года, однако появление его связано с установлением Темерницкой таможни, где само слово таможня происходит от ордынского слова «тамга» (печать). Вы узнаете и перенесетесь в иммерсивную часть экскурсии, проникнетесь истинным кодом этой земли от киммерийцев до евреев-рахдонитов. Погрузитесь в глубины истории, смыв пелену, написанную немцами.

любой день с 11:00-17:00 подтверждение обязательно Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная площадь

Главный Кафедральный Собор

Памятник Митрополиту Дмитрию Ростовскому

Городской сад

Дом Сабины Шпильрейн

Крупнейшие Библиотеки

Дом Парамоновых

Театр М Горького Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Станиславского, 58 Завершение: Театральная площадь Когда и сколько длится? Когда: любой день с 11:00-17:00 подтверждение обязательно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.