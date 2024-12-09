Предлагаю погрузиться в глубины истории земли ростовской, проникнуться истинным кодом этой земли от киммерийцев до евреев-рахдонитов.
Вы узнаете все о Ростове сакральном — что было здесь во времена скифов и Орды до эпох казаков и криминала.
Вы узнаете все о Ростове сакральном — что было здесь во времена скифов и Орды до эпох казаков и криминала.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Об экскурсииСамобытность нашего края находится в кодах и генах людей здесь проживающих от VIII века до н. э. Геополитическое образование города исчисляется от Елизаветы с 1749 года, однако появление его связано с установлением Темерницкой таможни, где само слово таможня происходит от ордынского слова «тамга» (печать). Вы узнаете и перенесетесь в иммерсивную часть экскурсии, проникнетесь истинным кодом этой земли от киммерийцев до евреев-рахдонитов. Погрузитесь в глубины истории, смыв пелену, написанную немцами.
любой день с 11:00-17:00 подтверждение обязательно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Главный Кафедральный Собор
- Памятник Митрополиту Дмитрию Ростовскому
- Городской сад
- Дом Сабины Шпильрейн
- Крупнейшие Библиотеки
- Дом Парамоновых
- Театр М Горького
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Станиславского, 58
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: любой день с 11:00-17:00 подтверждение обязательно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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