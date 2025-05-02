Двухчасовая экскурсия в Ростове-на-Дону предлагает уникальную возможность познакомиться с казачьей и донской кухней.
Маршрут проходит через Соборную площадь и переулок Соборный, где можно увидеть архитектурные изыски и объекты культурного наследия.
Посетители смогут погрузиться в атмосферу Старого Ростова и насладиться дегустацией на Ростовском базаре. В завершение тура гости получат бутылочку красного сухого донского вина в подарок
Маршрут проходит через Соборную площадь и переулок Соборный, где можно увидеть архитектурные изыски и объекты культурного наследия.
Посетители смогут погрузиться в атмосферу Старого Ростова и насладиться дегустацией на Ростовском базаре. В завершение тура гости получат бутылочку красного сухого донского вина в подарок
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные донские вина
- 🏛 Архитектурные изыски
- 🍽 Казачья кухня
- 🛍 Ростовский базар
- 🎁 Подарок в виде вина
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Переулок Соборный
- Ростовский базар
Описание экскурсииВы Отправитесь в захватывающее путешествие по казачьей и донской кухне с уникальным гастрономическим туром, с особым уклоном на донское виноделие. История и культура казачества, переплетенные с изысканными вкусовыми шедеврами, откроют перед вами новый мир вкусов и ароматов. В этом увлекательном туре вы сможете насладиться оригинальными блюдами местной кухни, приправленными щедрыми порциями гостеприимства и радушия. Имя Дионис - Бог Вина в Древней Греции, с таким де именем и Ваш Гид подберет Вам маршрут От изысканных мясных блюд до ароматных десертов – где каждый глоток и укус будет наполнен неповторимыми нотками, которые пробудят в вас новые эмоции и воспоминания и приблизят к Божественным ощущениям гурманства на Дону! Особое внимание в туре уделено донскому виноделию. Виноделие на Дону имеет многовековую историю, которая началась еще в древности. Местные жители занимались выращиванием винограда и производством вина еще задолго до прихода христианства на эти земли. Вы окунетесь в мир Донского вина, узнаете секреты производства и сможете отведать уникальные сорта вин, выращенных с любовью и заботой. От свежих и фруктовых до крепких и насыщенных – каждое вино будет являть собой настоящее произведение искусства, чего стоит только оценка лучшего итальянского сомелье о ростовском автохтонном вине. Вы останетесь не только сытыми и довольными, но и вдохновленными новыми впечатлениями и впечатляющими вкусовыми открытиями. Погрузитесь в атмосферу казачества, рыбных блюд, донского виноделия – и ощутите всю гармонию и изысканность этой удивительной культуры.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Дионис познакомил нас с Ростовом -на-Дону изнутри, с погружением в местную культуру и кулинарные традиции города. Мы с мужем были удивлены и вдохновлены рассказом Диониса и глубоким знанием истории региона. Порадовала грамотная русская речь экскурсовода, это важно! Рекомендуем к посещению. Дионис, благодарим от всей души!
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от 2980 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Путешествие в сердце казачьей истории: Черкасск, Разин, Булавин. Узнайте о прошлом, насладитесь природой и атмосферой древней столицы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.