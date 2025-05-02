Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Двухчасовая экскурсия в Ростове-на-Дону предлагает уникальную возможность познакомиться с казачьей и донской кухней.



Маршрут проходит через Соборную площадь и переулок Соборный, где можно увидеть архитектурные изыски и объекты культурного наследия.



Посетители смогут погрузиться в атмосферу Старого Ростова и насладиться дегустацией на Ростовском базаре. В завершение тура гости получат бутылочку красного сухого донского вина в подарок 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🍷 Уникальные донские вина

🏛 Архитектурные изыски

🍽 Казачья кухня

🛍 Ростовский базар

🎁 Подарок в виде вина

Дионис Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности 4300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть Соборная площадь

Переулок Соборный

Ростовский базар

Описание экскурсии Вы Отправитесь в захватывающее путешествие по казачьей и донской кухне с уникальным гастрономическим туром, с особым уклоном на донское виноделие. История и культура казачества, переплетенные с изысканными вкусовыми шедеврами, откроют перед вами новый мир вкусов и ароматов. В этом увлекательном туре вы сможете насладиться оригинальными блюдами местной кухни, приправленными щедрыми порциями гостеприимства и радушия. Имя Дионис - Бог Вина в Древней Греции, с таким де именем и Ваш Гид подберет Вам маршрут От изысканных мясных блюд до ароматных десертов – где каждый глоток и укус будет наполнен неповторимыми нотками, которые пробудят в вас новые эмоции и воспоминания и приблизят к Божественным ощущениям гурманства на Дону! Особое внимание в туре уделено донскому виноделию. Виноделие на Дону имеет многовековую историю, которая началась еще в древности. Местные жители занимались выращиванием винограда и производством вина еще задолго до прихода христианства на эти земли. Вы окунетесь в мир Донского вина, узнаете секреты производства и сможете отведать уникальные сорта вин, выращенных с любовью и заботой. От свежих и фруктовых до крепких и насыщенных – каждое вино будет являть собой настоящее произведение искусства, чего стоит только оценка лучшего итальянского сомелье о ростовском автохтонном вине. Вы останетесь не только сытыми и довольными, но и вдохновленными новыми впечатлениями и впечатляющими вкусовыми открытиями. Погрузитесь в атмосферу казачества, рыбных блюд, донского виноделия – и ощутите всю гармонию и изысканность этой удивительной культуры.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – С Светлана Прекрасная экскурсия! Дионис познакомил нас с Ростовом -на-Дону изнутри, с погружением в местную культуру и кулинарные традиции города. Мы с мужем были удивлены и вдохновлены рассказом Диониса и глубоким знанием истории региона. Порадовала грамотная русская речь экскурсовода, это важно! Рекомендуем к посещению. Дионис, благодарим от всей души!