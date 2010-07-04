Андрей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

История донского казачества

В путешествии по Новочеркасску и Старочеркасской, Аксаю и Ростове-на-Дону вы послушаете о возникновении и зарождении казачества, о знаковой грамоте Ивана Грозного, службе казаков Российскому государству и отваге, ставшей примером служения Отечеству. Узнаете, насколько тесно история 📖 донского казачества переплетена с историей России, которая крепла и расширяла владения во многом благодаря казакам. А отдельный рассказ будет о бунтах и легендарных донских атаманах — Сары-Азмане, Ермаке, Разине, Булавине и Пугачёве. В результате, слова Наполеона «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу» раскроются для вас по-новому.

Самобытный мир Казачьего Дона

Кроме того, вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи 🖼 казачьей славы и исторические места. Осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища — курени — и культурно-выставочные центры. А также отведаете традиционные блюда местной кухни 🥧 — раков, донскую уху, балык, пышки с каймаком, нардек (варенье из арбузных корок) и многое другое.

Организационные детали