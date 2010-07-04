Андрей проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Казачий Дон

Взглянуть на историю казачества как на этносоциальный феномен и поразиться его роли в жизни России

Андрей
Андрей – Гид из Ростова-на-Дону
«Границы Российского государства проходят по острию казачьих сабель», — так Екатерина II оценила значимость лучших воинов империи.

Особое место среди казачьих войск России заняло Донское, ведь с ним связаны все территориальные приобретения и военные победы страны.

О сословии и народе, ставшем самобытным социальным явлением, мы поговорим в поездке по старинным городам и станицам.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Казачий Дон
Казачий Дон

Что вас ожидает

История донского казачества
В путешествии по Новочеркасску и Старочеркасской, Аксаю и Ростове-на-Дону вы послушаете о возникновении и зарождении казачества, о знаковой грамоте Ивана Грозного, службе казаков Российскому государству и отваге, ставшей примером служения Отечеству. Узнаете, насколько тесно история 📖 донского казачества переплетена с историей России, которая крепла и расширяла владения во многом благодаря казакам. А отдельный рассказ будет о бунтах и легендарных донских атаманах — Сары-Азмане, Ермаке, Разине, Булавине и Пугачёве. В результате, слова Наполеона «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу» раскроются для вас по-новому.

Самобытный мир Казачьего Дона
Кроме того, вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи 🖼 казачьей славы и исторические места. Осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища — курени — и культурно-выставочные центры. А также отведаете традиционные блюда местной кухни 🥧 — раков, донскую уху, балык, пышки с каймаком, нардек (варенье из арбузных корок) и многое другое.

Организационные детали

  • В программе предусмотрено посещение музеев, где вы сможете, по желанию, заказать экскурсии 🧭 с местными музейными гидами. Таким образом, в поездке есть обязательные и опциональные расходы.
  • Цены на билеты: Атаманский дворец в Новочеркасске — 180 руб. ; Дворец атаманов Ефремовых в ст. Старочеркасская — 210 руб. ; Почтовая станция, казачий курень в Аксае — 120 руб., центр «Донская казачья гвардия» в Ростове-на-Дону — 400 руб.
  • Дополнительные экскурсии — 650-950 руб. /группу
Начало и место завершения
🚩 на Привокзальной площади
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
Напишите мне

Андрей проводит ещё 4 экскурсии

Пять городов: из Ростова в Азов!
6 000
12 часов
Пять городов: из Ростова в Азов!
4 отзыва
Навестить Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов и познакомиться с историей края
Святыни Донского края
6 500
10 часов
Святыни Донского края
Посетить за один день шесть городов и увидеть 17 красивейших храмов Нижнего Дона
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
6 500
10 часов
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Посетить три столицы донских казаков и раскрыть их многовековую историю
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
6 000
10 часов
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края

Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Весь Ростов за 3 часа
3 500
3 часа
Весь Ростов за 3 часа
37 отзывов
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Купеческий город и казачий колорит
скидка15%
3500
2 975
3 часа
Купеческий город и казачий колорит
25 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Ростов-на-Дону сквозь века
скидка10%
3250
2 925
3 часа
Ростов-на-Дону сквозь века
19 отзывов
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
3 000
3 часа
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
1 200
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
11 отзывов
Русский Чикаго
3 500
4 часа
Русский Чикаго
11 отзывов