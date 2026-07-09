Андрей проводит ещё 4 экскурсии

В путешествии по Новочеркасску и Старочеркасской, Аксаю и Ростову-на-Дону вы послушаете о возникновении и зарождении казачества, о знаковой грамоте Ивана Грозного, службе казаков Российскому государству и отваге, ставшей примером служения Отечеству. Узнаете, насколько тесно история донского казачества переплетена с историей России, которая крепла и расширяла владения во многом благодаря казакам. А отдельный рассказ будет о бунтах и легендарных донских атаманах — Сары-Азмане, Ермаке, Разине, Булавине и Пугачёве. В результате, слова Наполеона «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу» раскроются для вас по-новому.
Самобытный мир Казачьего Дона
Кроме того, вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи казачьей славы и исторические места. Осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища — курени — и культурно-выставочные центры. А также отведаете традиционные блюда местной кухни — раков, донскую уху, балык, пышки с каймаком, «кохвий с оселедцем»!
Организационные детали
Путешествуем на авто Lada Aura
В программе предусмотрено посещение музеев, где вы сможете заказать экскурсии с местными музейными гидами. Таким образом, в поездке есть обязательные и опциональные расходы
Цены на билеты: Атаманский дворец в Новочеркасске — 180 ₽; Дворец атаманов Ефремовых в ст. Старочеркасская — 210 ₽; Почтовая станция, казачий курень в Аксае — 120 ₽, центр «Донская казачья гвардия» в Ростове-на-Дону — 400 ₽
Дополнительные экскурсии — 650–950 ₽/группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 842 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Благодарю за экскурсию! Прекрасное знакомство с Донской землей., историей, людьми. Надеюсь на продолжение и новые путешествия!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Я в восторге от всего рассказанного и увиденного на экскурсии. Сердечно благодарю Андрея Викторовича за прекрасную подачу материала, выбор мест для посещения и отличную душевную атмосферу! Однозначно рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Огромное спасибо Андрею Викторовичу за поездку. Было очень много интересной информации. По-новому раскрылась история казачества. Андрей Викторович прекрасный гид, интеллигентный человек. Будем рекомендовать его экскурсии своим друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского Казачества, но и погрузил в историю более древних времен. С момента встречи и до читать дальшеуменьшить
последней минуты не покидало ощущение что мы старые хорошие знакомые, диалог наш не прекращался ни на минуту (не считая посещения Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, по рекомендации гида- и мы так же однозначно рекомендуем посетить!). Экскурсия примечательна живописным маршрутом, мы посетили удивительное количество интересных (в том числе и вкусных) локаций, а еще больше запланировали посетить в будущем! Отдельно хочется поблагодарить Андрея за посещение Музея казачества, виноградарства и виноделия в станице Старочеркасской, знакомству с восхитительной Евгенией Владимировной, которая увлекла нас рассказами о региональном вине (не только вине!) и способствовала пополнению нашей домашней коллекции достойнейшими образцами! Безусловно, успеть за один экскурсионный день, узнать и попробовать всё - невозможно (напрашивается сравнение с бесконечными степями Донского края), считаем этот день только началом, знакомством. Обязательно вернемся (Андрей Викторович поделился множеством рекомендаций) но всё же предпочтем проложить это увлекательное путешествие под названием «Казачий Дон» исключительно в компании Андрея! Но это будет уже совсем другая история…
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мелихов
Андрей, спасибо! Было очень интересно. Мы ни секунды не скучали, всё прошло просто на одном дыхании. Дай бог здоровья вам и вашей семье.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку. Интересна каждая минута и каждый метр! Нет ни секунды скучать! Спасибо большое!!! Мои рекомендацьён и прям огромное уважение к Андрею за такую экскурсию!