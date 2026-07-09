Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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Казачий Дон

Взглянуть на историю казачества как на этносоциальный феномен и поразиться его роли в жизни России
«Границы Российского государства проходят по острию казачьих сабель», — так Екатерина II оценила значимость лучших воинов империи.

Особое место среди казачьих войск России заняло Донское, ведь с ним связаны все территориальные приобретения и военные победы страны.

О сословии и народе, ставшем самобытным социальным явлением, мы поговорим в поездке по старинным городам и станицам.
5
17 отзывов
Казачий Дон
Казачий Дон
Казачий Дон

Описание экскурсии

История донского казачества

В путешествии по Новочеркасску и Старочеркасской, Аксаю и Ростову-на-Дону вы послушаете о возникновении и зарождении казачества, о знаковой грамоте Ивана Грозного, службе казаков Российскому государству и отваге, ставшей примером служения Отечеству. Узнаете, насколько тесно история донского казачества переплетена с историей России, которая крепла и расширяла владения во многом благодаря казакам. А отдельный рассказ будет о бунтах и легендарных донских атаманах — Сары-Азмане, Ермаке, Разине, Булавине и Пугачёве. В результате, слова Наполеона «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу» раскроются для вас по-новому.

Самобытный мир Казачьего Дона

Кроме того, вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи казачьей славы и исторические места. Осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища — курени — и культурно-выставочные центры. А также отведаете традиционные блюда местной кухни — раков, донскую уху, балык, пышки с каймаком, «кохвий с оселедцем»!

Организационные детали

  • Путешествуем на авто Lada Aura
  • В программе предусмотрено посещение музеев, где вы сможете заказать экскурсии с местными музейными гидами. Таким образом, в поездке есть обязательные и опциональные расходы
  • Цены на билеты: Атаманский дворец в Новочеркасске — 180 ₽; Дворец атаманов Ефремовых в ст. Старочеркасская — 210 ₽; Почтовая станция, казачий курень в Аксае — 120 ₽, центр «Донская казачья гвардия» в Ростове-на-Дону — 400 ₽
  • Дополнительные экскурсии — 650–950 ₽/группу

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 842 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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2
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Ю
Благодарю за экскурсию! Прекрасное знакомство с Донской землей., историей, людьми. Надеюсь на продолжение и новые путешествия!
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Екатерина
Я в восторге от всего рассказанного и увиденного на экскурсии. Сердечно благодарю Андрея Викторовича за прекрасную подачу материала, выбор мест для посещения и отличную душевную атмосферу! Однозначно рекомендую!!!
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М
Огромное спасибо Андрею Викторовичу за поездку. Было очень много интересной информации.
По-новому раскрылась история казачества.
Андрей Викторович прекрасный гид, интеллигентный человек.
Будем рекомендовать его экскурсии своим друзьям.
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Дарья
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского Казачества, но и погрузил в историю более древних времен. С момента встречи и до
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последней минуты не покидало ощущение что мы старые хорошие знакомые, диалог наш не прекращался ни на минуту (не считая посещения Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, по рекомендации гида- и мы так же однозначно рекомендуем посетить!). Экскурсия примечательна живописным маршрутом, мы посетили удивительное количество интересных (в том числе и вкусных) локаций, а еще больше запланировали посетить в будущем!
Отдельно хочется поблагодарить Андрея за посещение Музея казачества, виноградарства и виноделия в станице Старочеркасской, знакомству с восхитительной Евгенией Владимировной, которая увлекла нас рассказами о региональном вине (не только вине!) и способствовала пополнению нашей домашней коллекции достойнейшими образцами!
Безусловно, успеть за один экскурсионный день, узнать и попробовать всё - невозможно (напрашивается сравнение с бесконечными степями Донского края), считаем этот день только началом, знакомством. Обязательно вернемся (Андрей Викторович поделился множеством рекомендаций) но всё же предпочтем проложить это увлекательное путешествие под названием «Казачий Дон» исключительно в компании Андрея!
Но это будет уже совсем другая история…

Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского+2
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
Нам очень повезло с гидом, Андрей Викторович - полимат! Познакомил нас не только с историей Донского
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М
Андрей, спасибо! Было очень интересно. Мы ни секунды не скучали, всё прошло просто на одном дыхании. Дай бог здоровья вам и вашей семье.
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Е
Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку. Интересна каждая минута и каждый метр! Нет ни секунды скучать! Спасибо большое!!! Мои рекомендацьён и прям огромное уважение к Андрею за такую экскурсию!
Это была потрясающая экскурсия. Андрей(гид, экскурсовод) провел очень легкую по восприятию и насыщенную по информации экскурсию-поездку.
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