Андрей проводит ещё 4 экскурсии

«Границы Российского государства проходят по острию казачьих сабель», — так Екатерина II оценила значимость лучших воинов империи. Особое место среди казачьих войск России заняло Донское, ведь с ним связаны все территориальные приобретения и военные победы страны. О сословии и народе, ставшем самобытным социальным явлением, мы поговорим в поездке по старинным городам и станицам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История донского казачества

В путешествии по Новочеркасску и Старочеркасской, Аксаю и Ростову-на-Дону вы послушаете о возникновении и зарождении казачества, о знаковой грамоте Ивана Грозного, службе казаков Российскому государству и отваге, ставшей примером служения Отечеству. Узнаете, насколько тесно история донского казачества переплетена с историей России, которая крепла и расширяла владения во многом благодаря казакам. А отдельный рассказ будет о бунтах и легендарных донских атаманах — Сары-Азмане, Ермаке, Разине, Булавине и Пугачёве. В результате, слова Наполеона «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу» раскроются для вас по-новому.

Самобытный мир Казачьего Дона

Кроме того, вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи казачьей славы и исторические места. Осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища — курени — и культурно-выставочные центры. А также отведаете традиционные блюда местной кухни — раков, донскую уху, балык, пышки с каймаком, «кохвий с оселедцем»!

Организационные детали