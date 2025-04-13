Монастыри, атаманские дворцы, степи и казачье чаепитие на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в насыщенное путешествие по самобытной Ростовской области! Вы посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская. Это места с глубокими казачьими традициями.
Я расскажу, как жили в них люди несколько веков назад, познакомлю с работой почтовых станций Российской империи, покажу Вознесенский всеказачий патриарший собор и проведу по улицам, где гуляли Петр I, Суворов и Емельян Пугачев.
Колоритный Аксай: казачий курень и Одигитриевский храм
Вы побываете на почтовой станции, где останавливались Пушкин, Лермонтов, Толстой и ссыльные декабристы. Осмотрите знаменитый Одигитриевский храм, отыщете остатки дуба из Лукоморья, фаэтон из «Неуловимых мстителей» и причудливые каменные изваяния. Погостите в казачьем курене и узнаете секреты местного чаепития. Я расскажу, что такое пряник «разгоняй», поставец, рундук, балясник, каймак и почему воду раньше толкли в ступе.
Станица Старочеркасская
Я покажу Атаманское подворье и собор, построенный Петром I. Поделюсь историями о культуре, быте, традициях донских казаков и раскрою, как гуляли на Меланьину свадьбу и кого «хватил Кондратий». Кроме того, вы познакомитесь с писателями-историками Астапенко и сделаете символический глоток из легендарного платовского кубка, который держали в руках Пьер Ришар, Дмитрий Дибров и Сергей Лавров. Если пожелаете, сфотографируетесь в бурке и папахе с нагайкой, бунчуком и шашкой.
Величественный Новочеркасск
Вы услышите, как Новочеркасск стал всемирной столицей казачества и центром послереволюционного белого движения. Оцените грандиозный Вознесенский патриарший собор, Атаманский дворец и Триумфальную арку. Заглянете в лавки с казачьим обмундированием и посетите место Новочеркасского расстрела 1962 года. А еще увидите памятники легендарным атаманам Ермаку, Платову и Бакланову.
Организационные детали
Путешествуем на авто Lada Aura. По желанию мы можем включить в экскурсию музеи, посвященные донскому казачеству. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 842 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Очень понравилась экскурсия, даже не экскурсия а знакомство с казачьим Доном! От Степана Разина, Петра первого, атамана Платова до Белой гвардии и возрождения казачества. Побывали в казачьих станицах, куренях, на читать дальшеуменьшить
почтовой станции, где останавливались Пушкин, Раевский и наши государи. Побывали в Новочеркасске, купили кучу гостинцев, пообщались с очень душевными и интересными людьми. Андрей прекрасный экскурсовод и очень интересный рассказчик и организатор. Это и на экскурсию не было похоже, просто мы попали на Тихий Дон❤️
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Ольга
В августе совершили "Путешествие в Аксай и два Черкасска". Программа хорошо продумана по экскурсиям, активностям и личному времени. Нам очень повезло с гидом! Андрей - эрудированный и харизматичный экскурсовод с читать дальшеуменьшить
отличным чувством юмора. Хорошо знает географию и историю Ростовской области, лично знаком с настоятелями храмов, писателем "Истории донского казачества" - Астапенко М. П., владельцами самобытных туристических мест. Во время поездки Андрей проявил себя как профессиональный экскурсовод и водитель, вёл автомобиль аккуратно, соблюдая ПДД. С удовольствием пересматриваем фото, сделанные в поездке с лучших точек, которые подсказывал нам Андрей. Желаем такой поездки каждому!
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Надежда
Андрей -супер экскурсовод, с огромным багажом знаний, неутомимой энергией, превосходным чувством юмора, 8 часов мы открыв рот слушали историю края, встречались с потрясающими людьми - семья Астапенко оставила неизгладимый след, читать дальшеуменьшить
мы побывали у них в гостях!!!!!!! Поражались силе воли и отваге казаков, их не простой судьбе!!! Все к Андрею на экскурсию - равнодушных точно не будет, а вот зарядиться знаниями, вдохновиться на что то прекрасное, прочувствовать дух казачества - это вам гарантировано!!!
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Игорь
Великолепная экскурсия с великолепным экскурсоводом. Очень эрудированный человек, полностью в материале, отличная подача. Подумываем о продолжении различных экскурсий с Андреем. Огромное спасибо!!!!
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П
Павел
Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
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К
Куриленкова
Замечательный день мы провели в компании гида Андрея! Ростов и Ростовская область открылись нам с другой стороны. Много полезной и новой информации узнали об истории Донского казачества! Попробовали знаменитую Донскую уху. Посетили музеи. Андрей замечательный рассказчик, хотелось бы вернуться сюда вновь. И мы уже даже выбрали новые места для посещения! Андрею желаем новых любознательных туристов, и благополучия!
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