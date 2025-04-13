Приглашаю в насыщенное путешествие по самобытной Ростовской области! Вы посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская. Это места с глубокими казачьими традициями. Я расскажу, как жили в них люди несколько веков назад, познакомлю с работой почтовых станций Российской империи, покажу Вознесенский всеказачий патриарший собор и проведу по улицам, где гуляли Петр I, Суворов и Емельян Пугачев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритный Аксай: казачий курень и Одигитриевский храм

Вы побываете на почтовой станции, где останавливались Пушкин, Лермонтов, Толстой и ссыльные декабристы. Осмотрите знаменитый Одигитриевский храм, отыщете остатки дуба из Лукоморья, фаэтон из «Неуловимых мстителей» и причудливые каменные изваяния. Погостите в казачьем курене и узнаете секреты местного чаепития. Я расскажу, что такое пряник «разгоняй», поставец, рундук, балясник, каймак и почему воду раньше толкли в ступе.

Станица Старочеркасская

Я покажу Атаманское подворье и собор, построенный Петром I. Поделюсь историями о культуре, быте, традициях донских казаков и раскрою, как гуляли на Меланьину свадьбу и кого «хватил Кондратий». Кроме того, вы познакомитесь с писателями-историками Астапенко и сделаете символический глоток из легендарного платовского кубка, который держали в руках Пьер Ришар, Дмитрий Дибров и Сергей Лавров. Если пожелаете, сфотографируетесь в бурке и папахе с нагайкой, бунчуком и шашкой.

Величественный Новочеркасск

Вы услышите, как Новочеркасск стал всемирной столицей казачества и центром послереволюционного белого движения. Оцените грандиозный Вознесенский патриарший собор, Атаманский дворец и Триумфальную арку. Заглянете в лавки с казачьим обмундированием и посетите место Новочеркасского расстрела 1962 года. А еще увидите памятники легендарным атаманам Ермаку, Платову и Бакланову.

Организационные детали

Путешествуем на авто Lada Aura. По желанию мы можем включить в экскурсию музеи, посвященные донскому казачеству. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.