Путешествие в Аксай и два Черкасска

Монастыри, атаманские дворцы, степи и казачье чаепитие на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю в насыщенное путешествие по самобытной Ростовской области! Вы посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская.

Это места с глубокими казачьими традициями.

Я расскажу, как жили в них люди несколько веков назад, познакомлю с работой почтовых станций Российской империи, покажу Вознесенский всеказачий патриарший собор и проведу по улицам, где гуляли Петр I, Суворов и Емельян Пугачев.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска

Что вас ожидает

Колоритный Аксай: казачий курень и Одигитриевский храм

Вы побываете на почтовой станции, где останавливались Пушкин, Лермонтов, Толстой и ссыльные декабристы. Осмотрите знаменитый Одигитриевский храм, отыщете остатки дуба из Лукоморья, фаэтон из «Неуловимых мстителей» и причудливые каменные изваяния. Погостите в казачьем курене и узнаете секреты местного чаепития. Я расскажу, что такое пряник «разгоняй», поставец, рундук, балясник, каймак и почему воду раньше толкли в ступе.

Станица Старочеркасская

Я покажу Атаманское подворье и собор, построенный Петром I. Поделюсь историями о культуре, быте, традициях донских казаков и раскрою, как гуляли на Меланьину свадьбу и кого «хватил Кондратий». Кроме того, вы познакомитесь с писателями-историками Астапенко и сделаете символический глоток из легендарного платовского кубка, который держали в руках Пьер Ришар, Дмитрий Дибров и Сергей Лавров. Если пожелаете, сфотографируетесь в бурке и папахе с нагайкой, бунчуком и шашкой.

Величественный Новочеркасск

Вы услышите, как Новочеркасск стал всемирной столицей казачества и центром послереволюционного белого движения. Оцените грандиозный Вознесенский патриарший собор, Атаманский дворец и Триумфальную арку. Заглянете в лавки с казачьим обмундированием и посетите место Новочеркасского расстрела 1962 года. А еще увидите памятники легендарным атаманам Ермаку, Платову и Бакланову.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию музеи, посвященные донскому казачеству. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
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