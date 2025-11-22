Описание экскурсииЭто отличный вариант для первой встречи с городом. Ведь маршрут сочетает в себе доходные и торговые дома 19 века с удивительными парадными, статные послевоенные здания и подземные мозаики. Я расскажу не только о том, что мы мы увидим, но и о том, что было и исчезло. Вы узнаете, откуда и куда пошёл Ростов-на-Дону, какие важнейшие события здесь происходили, и многое другое. Важная информация: Пешая прогулка в сопровождении профессионального гида по самой богатой на архитектуру и события улице Ростова-на-Дону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ЦУМ, Консерватория и Золотой колосс
- Мозаики Буденновского и Ворошиловского проспектов
- 210-летний Городской Сад
- Соборный переулок и площадь
- Померанцевский треугольник
- Доходные дома Гоца, Маврогордато, Хазизова, Чернова и Мелконова-Езекова
- Архитектурный ансамбль Советской площади
Где начинаем и завершаем?
Начало: Здание консерватории - Большая Садовая 44
Завершение: Главный вход Конторы государственного банка, проспект Соколова 22А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пешая прогулка в сопровождении профессионального гида по самой богатой на архитектуру и события улице Ростова-на-Дону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
22 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
1990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону подарит вам уникальные впечатления и знания о культурных и исторических особенностях этого удивительного города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Вокруг Дона - Автотур
Начало: Улица Станиславского, 58
Расписание: Экскурсия проходит по выходным и праздничным Дням для групп. Индивидуально по согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3900 ₽ за человека