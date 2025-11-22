Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Никита Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Это отличный вариант для первой встречи с городом. Ведь маршрут сочетает в себе доходные и торговые дома 19 века с удивительными парадными, статные послевоенные здания и подземные мозаики. Я расскажу не только о том, что мы мы увидим, но и о том, что было и исчезло. Вы узнаете, откуда и куда пошёл Ростов-на-Дону, какие важнейшие события здесь происходили, и многое другое. Важная информация: Пешая прогулка в сопровождении профессионального гида по самой богатой на архитектуру и события улице Ростова-на-Дону.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату