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Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

4.9
10 отзывов
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону — колоритный южный город 🏙️.

На карте он появился всего лишь 250 лет назад.

Но за это время на своих улочках он собрал много интересных достопримечательностей 🏛️.

Здания XIX века, набережные реки Дон, площади… За 3 часа мы объедем все значимые места и узнаем, как появился этот город на юге России.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • Площадь Советов
  • Покровский сквер
  • Театральная площадь
  • Площадь К. Маркса
  • Набережная
Обзорная экскурсия ⛳ по городу Ростову-на-Дону на автобусе
Прекрасно подойдет для первого знакомства с городом. Маршрут экскурсии 🧭 проходит по главным улицам, дает возможность побывать на его парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон.
Экскурсия проводится опытными экскурсоводами в стандартном, проверенном временем, классическом исполнении. Мы покажем Вам только самые главные достопримечательности 🏛️, только самые красивые 🤩 кварталы, только самые любимые места.
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону будет интересна и взрослым, и детям, и гостям города, и местным жителям, и всем, кто хочет познать и приобщиться к истории 📖 нашего города.
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Личные расходы (еда. напитки. сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Московская, 53
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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10 отзывов оставили туристы

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