Обзорная экскурсия ⛳ по городу Ростову-на-Дону на автобусе

Прекрасно подойдет для первого знакомства с городом. Маршрут экскурсии 🧭 проходит по главным улицам, дает возможность побывать на его парадных площадях и на набережной легендарной реки Дон.

Экскурсия проводится опытными экскурсоводами в стандартном, проверенном временем, классическом исполнении. Мы покажем Вам только самые главные достопримечательности 🏛️, только самые красивые 🤩 кварталы, только самые любимые места.

Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону будет интересна и взрослым, и детям, и гостям города, и местным жителям, и всем, кто хочет познать и приобщиться к истории 📖 нашего города.