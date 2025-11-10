Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия даёт возможность увидеть ещё пока сохранившиеся уголки старого Ростова — того города, жители которого создавали своим каждодневным трудом нынешний красавец Ростов-на-Дону.

Наталья Ваш гид в Ростове-на-Дону Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? В былые времена Ростов называли «город-купец», так как Ростов жил торговлей, дышал ею. Купец был здесь «и царь, и бог». О купцах, а также строительных подрядчиках, промышленниках, мелких торговцах, известных, малоизвестных и совсем неизвестных ростовцах, обладавших энергией, деловой хваткой, торговой сметкой и желанием изменить к лучшему не только свою жизнь, но и всего города, пойдёт речь на экскурсии. Начинается экскурсия на Соборной площади возле памятника Св. Димитрию Ростовскому. Проходя по старым ростовским кварталам, увидим фамильные купеческие дома, сохранившиеся колоритные ростовские дворики, доходные дома, культовые сооружения различных религий и конфессий многонационального и неконфликтного Ростова.

