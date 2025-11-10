Эта экскурсия даёт возможность увидеть ещё пока сохранившиеся уголки старого Ростова — того города, жители которого создавали своим каждодневным трудом нынешний красавец Ростов-на-Дону.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В былые времена Ростов называли «город-купец», так как Ростов жил торговлей, дышал ею. Купец был здесь «и царь, и бог». О купцах, а также строительных подрядчиках, промышленниках, мелких торговцах, известных, малоизвестных и совсем неизвестных ростовцах, обладавших энергией, деловой хваткой, торговой сметкой и желанием изменить к лучшему не только свою жизнь, но и всего города, пойдёт речь на экскурсии. Начинается экскурсия на Соборной площади возле памятника Св. Димитрию Ростовскому. Проходя по старым ростовским кварталам, увидим фамильные купеческие дома, сохранившиеся колоритные ростовские дворики, доходные дома, культовые сооружения различных религий и конфессий многонационального и неконфликтного Ростова.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ростовские дворики
- Старообрядческая церковь
- Синагога
- Аутентичные дома с ажурными металлическими воротами и деревянными дверями старого Ростова
- Дома Николая Врангеля и Михаила Гнесина
- Дом, в котором останавливался у своего приятеля Антон Чехов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Московская 51, возле памятника Д. Ростовскому
Завершение: Ул. Московская 74 на пересечении с пер. Газетным
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
