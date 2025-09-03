Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ростовом-на-Дону с разных сторон. Гости смогут прогуляться по улочкам «Старого Ростова», заглянуть в уютные дворики, увидеть кованные козырьки и деревянные двери. В рамках программы также предусмотрено посещение подземелий и мозаичных панно в переходах. Участники узнают о знаменитых ростовчанах, оставивших след в мировой истории. Это идеальный способ открыть для себя город и его уникальные особенности

Описание экскурсии

Ростов: Город с Необычными Деталями Давайте откроем для себя Ростов с разных углов. Этот город полон захватывающих историй и уникальных деталей, которые стоит увидеть.

Прогулка по "Старому Ростову" Начнем наше путешествие с улочек "Старого Ростова". Здесь можно найти: Кованные козырьки, которые придают атмосферу старины;

Деревянные двери, хранящие в себе множество тайн;

Чугунные лестницы, ведущие в мир прошлого.

Подземелья и "Ростовское Чудо" Спустимся немного вниз, в подземелье, где нас ждет "Ростовское Чудо". Мы рассмотрим удивительные мозаичные панно, украшающие подземные переходы. Эти произведения искусства способны рассказать о городе больше, чем вы сможете представить.

Прогулка по Главной Улице Далее отправимся по главной улице города — самой зеленой улице Ростова. Здесь каждый шаг наполнен жизнью и энергией. Вы сможете насладиться великолепием деревьев и зелени, а также почувствовать атмосферу дружелюбия, царящую в городе.

Известные Ростовчане Во время экскурсии я расскажу о ростовчанах, чьи имена известны далеко за пределами нашей страны. Их вклад в культуру, науку и искусство вдохновляет и объединяет людей всех возрастов.