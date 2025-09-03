Мои заказы

Свидание с Ростовом-на-Дону

Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, изучая его старинные улочки и дворики. Узнайте больше о знаменитых ростовчанах и их наследии
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ростовом-на-Дону с разных сторон.

Гости смогут прогуляться по улочкам «Старого Ростова», заглянуть в уютные дворики, увидеть кованные козырьки и деревянные двери. В рамках программы также предусмотрено посещение подземелий и мозаичных панно в переходах. Участники узнают о знаменитых ростовчанах, оставивших след в мировой истории. Это идеальный способ открыть для себя город и его уникальные особенности
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные улочки и дворики
  • 🗝️ Тайны подземелий
  • 🎨 Мозаичные панно
  • 🏛️ История и культура
  • 👥 Знаменитые ростовчане
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Старый Ростов
  • Подземелье
  • Мозаичные панно

Описание экскурсии

Ростов: Город с Необычными Деталями

Давайте откроем для себя Ростов с разных углов. Этот город полон захватывающих историй и уникальных деталей, которые стоит увидеть.

Прогулка по "Старому Ростову"

Начнем наше путешествие с улочек "Старого Ростова". Здесь можно найти:

  • Кованные козырьки, которые придают атмосферу старины;
  • Деревянные двери, хранящие в себе множество тайн;
  • Чугунные лестницы, ведущие в мир прошлого.

Подземелья и "Ростовское Чудо"

Спустимся немного вниз, в подземелье, где нас ждет "Ростовское Чудо". Мы рассмотрим удивительные мозаичные панно, украшающие подземные переходы. Эти произведения искусства способны рассказать о городе больше, чем вы сможете представить.

Прогулка по Главной Улице

Далее отправимся по главной улице города — самой зеленой улице Ростова. Здесь каждый шаг наполнен жизнью и энергией. Вы сможете насладиться великолепием деревьев и зелени, а также почувствовать атмосферу дружелюбия, царящую в городе.

Известные Ростовчане

Во время экскурсии я расскажу о ростовчанах, чьи имена известны далеко за пределами нашей страны. Их вклад в культуру, науку и искусство вдохновляет и объединяет людей всех возрастов.

Заключение

Ростов — это не просто город, это целый мир, полный историй и открытий. Присоединяйтесь к нашему путешествию, и вы увидите, как каждый уголок наполнен своей неповторимой атмосферой!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Борогодицы
  • Центральный рынок
  • Подземные переходы
  • Главную улицу Ростова - Большую Садовую
  • Улицу Пушкинскую
  • Купеческие особняки и доходные дома
Место начала и завершения?
Ул. Станиславского 58,около памятника
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 сен 2025
Посетили с семьей прекрасный город Ростов-на-Дону, отдельная благодарность гиду Елене за знакомство с городом. Город открылся с другой стороны и совсем не совпал с нашими ожиданиями, в хорошем смысле! Елена
читать дальше

показала нам центр с интересной историей от казачества до наших дней, но не много свернув во двор открывается другой город со своей жизнью. С нами были дети (11 и 8 лет) Елена смогла и к ним найти подход, заинтересовать.

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

