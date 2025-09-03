Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, изучая его старинные улочки и дворики. Узнайте больше о знаменитых ростовчанах и их наследии
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ростовом-на-Дону с разных сторон.
Гости смогут прогуляться по улочкам «Старого Ростова», заглянуть в уютные дворики, увидеть кованные козырьки и деревянные двери. В рамках программы также предусмотрено посещение подземелий и мозаичных панно в переходах. Участники узнают о знаменитых ростовчанах, оставивших след в мировой истории. Это идеальный способ открыть для себя город и его уникальные особенности
Давайте откроем для себя Ростов с разных углов. Этот город полон захватывающих историй и уникальных деталей, которые стоит увидеть.
Прогулка по "Старому Ростову"
Начнем наше путешествие с улочек "Старого Ростова". Здесь можно найти:
Кованные козырьки, которые придают атмосферу старины;
Деревянные двери, хранящие в себе множество тайн;
Чугунные лестницы, ведущие в мир прошлого.
Подземелья и "Ростовское Чудо"
Спустимся немного вниз, в подземелье, где нас ждет "Ростовское Чудо". Мы рассмотрим удивительные мозаичные панно, украшающие подземные переходы. Эти произведения искусства способны рассказать о городе больше, чем вы сможете представить.
Прогулка по Главной Улице
Далее отправимся по главной улице города — самой зеленой улице Ростова. Здесь каждый шаг наполнен жизнью и энергией. Вы сможете насладиться великолепием деревьев и зелени, а также почувствовать атмосферу дружелюбия, царящую в городе.
Известные Ростовчане
Во время экскурсии я расскажу о ростовчанах, чьи имена известны далеко за пределами нашей страны. Их вклад в культуру, науку и искусство вдохновляет и объединяет людей всех возрастов.
Заключение
Ростов — это не просто город, это целый мир, полный историй и открытий. Присоединяйтесь к нашему путешествию, и вы увидите, как каждый уголок наполнен своей неповторимой атмосферой!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
3 сен 2025
Посетили с семьей прекрасный город Ростов-на-Дону, отдельная благодарность гиду Елене за знакомство с городом. Город открылся с другой стороны и совсем не совпал с нашими ожиданиями, в хорошем смысле! Елена читать дальше
показала нам центр с интересной историей от казачества до наших дней, но не много свернув во двор открывается другой город со своей жизнью. С нами были дети (11 и 8 лет) Елена смогла и к ним найти подход, заинтересовать.