Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Ростова

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Ростове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
«На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
«Я поделюсь историей улиц, площадей и зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
«От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Первая встреча с Ростовом
Пешая
2 часа
171 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
«Вы пройдете по старинным улицам и площадям Ростова, увидите сердце древнего города — его кремль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    23 августа 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Огромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гида, который знает и любит
    читать дальше

    свое дело. Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Елена тонко чувствует своих гостей и легко настроилась на наш темп поездки:).
    Очень рекомендую 🫶🏻

    Огромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гидаОгромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гидаОгромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гидаОгромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гида
  • К
    Кирилл
    14 августа 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Отличный формат для первого знакомства с городом и его памятниками. Повезло и с погодой, и с гидом. Спасибо, Елена!
  • Н
    Наталия
    4 августа 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Елена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, что усталость почувствовали только после окончания экскурсии. Всем, кто хочет узнать Ростов древний и современный, вам к Елене.
    Елена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, чтоЕлена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, чтоЕлена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, чтоЕлена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, чтоЕлена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, чтоЕлена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, что
  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Спасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного Ростова.
    Спасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного РостоваСпасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного РостоваСпасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного РостоваСпасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного Ростова
  • И
    Инна
    22 июня 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Экскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его истории. Множество интересных деталей. Нам очень понравилось. Спасибо!
    Экскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его историиЭкскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его историиЭкскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его историиЭкскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его историиЭкскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его историиЭкскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его истории
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Даже снег и дождь 1 мая не испортили нам первую встречу с Ростовом Великим! Большое спасибо экскурсоводу за интересный и насыщенный рассказ, советы и рекомендации!
    Даже снег и дождь 1 мая не испортили нам первую встречу с Ростовом Великим! Большое спасибо
  • И
    Ирина
    17 мая 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Первая встреча с Ростовом у нас была в самый большой праздник современной России. До этого мы бывали проездом и рано
    читать дальше

    утром поэтому город видели мало и что видели нас не очень радовало. И вот решили познакомиться поближе. Знакомились с городом с Еленой. можно сразу сказать что за последнее время город очень изменился и в лучшую сторону. Елена прекрасный экскурсовод, добрый замечательный и любящий свой город человек. Грамотная правильная русская речь. Много узнали об истории и современной жизни города. Экскурсия прошла быстро и даже дольше чем планировалось. Спасибо Елене большое, очень рекомендую всем, не пожалеете.

  • В
    Валерий
    14 мая 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Елена провела нам чудесную экскурсию по городу, нам очень понравилось. Все было очень интересно, живо и по-хорошему неформально. Очень и очень рекомендую
  • Д
    Дарья
    3 мая 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Спасибо большое, Елене за содержательную экскурсию!
    Было очень познавательно и интересно!
  • И
    Ирина
    29 апреля 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Сегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрут хорошо спланирован, подача материала
    читать дальше

    отлично. По моему мнению и вкусу некоторые описания можно было бы сократить, потому как не вся информация запоминается в лицах и подробностях. Перегруз информации иногда вытесняет то, что хотелось бы сохранить в памяти. Но это мое личное мнение. А так очень рекомендую Елену прекрасный позитивный человек, которая любит свой город и прекрасно знает его историю.

    Сегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрутСегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрутСегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрутСегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрут
  • А
    Анастасия
    31 марта 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Отличная экскурсия! Спасибо!
    Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!Отличная экскурсия! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    30 марта 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Экскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемся.
    Экскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемсяЭкскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемсяЭкскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемся
  • А
    Александра
    9 марта 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Елена - замечательный человек, любящий свой город. Мы получили массу удовольствий, новых фактов о истории города и впечатлений. Елена - приветливый и общительный человек, наша экскурсия проходила в дружественной атмосфере, на все свои вопросы мы получили ответы. Благодарим!
  • А
    Анна
    24 февраля 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Очень понравилась экскурсия. Видно, что Елена очень любит свой город. Было не скучно и интересно и подросткам и взрослым, 2,5 час пролетели как один! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    17 февраля 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию!
    Я часто хожу на экскурсии, и мне есть с чем сравнить.
    Очень интересный и увлекательный рассказ,
    читать дальше

    слушать - одно удовольствие. Сама экскурсия прекрасно структурирована: и история, и промыслы, и современность - действительно настоящее знакомство с городом за такое небольшое время.
    Плюс, что очень актуально для зимы, прогулка перемежалась заходами в разные любопытные места, где можно было погреться и послушать рассказ в тепле. Далеко не все экскурсоводы думают об этом:)

  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Доброго дня! Огромное Спасибо Елене,за интересную и позитивную прогулку.
    Много истории, современный Ростов и встреча с прекрасным на всегда останется в воспоминаниях и желании возвратиться в этот замечательный город вновь.
  • Ю
    Юлия
    29 января 2025
    Первая встреча с Ростовом
    Елена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летом и еще раз, более
    читать дальше

    детально, прогуляться по этому небольшому, но светлому и такому уютному городу. И Елена поспособствовала нашему формированию эмоций от Ростова Великого своим экскурсом в историю города, историю нашей страны, своим бережным и любящим отношением к архитектуре и самой истории в целом. И куда же мы без Кремля, где снимали наш знаменитый «Иван Васильевич меняет профессию»😉. Всем в Ростов, всем к Елене!!!

    Елена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летомЕлена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летом
  • С
    София
    20 ноября 2024
    Первая встреча с Ростовом
    Большое спасибо Елене за чудесную экскурсию-знакомство с городом!
  • И
    Ирина
    31 октября 2024
    Первая встреча с Ростовом
    Замечательная экскурсия, получили массу приятных впечатлений! Хочется вернуться ещё и ещё раз. Прекрасный экскурсовод!
  • С
    Светлана
    22 сентября 2024
    Первая встреча с Ростовом
    Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!
    Рассказ о Ростове,прогулка по Кремлю и городу запомнится
    читать дальше

    надолго - с такой любовью Елена нам показала город и рассказала его историю!
    Благодарим Елену и горячо рекомендуем её другим путешественникам-большим и маленьким!

    Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Ростов Великий
  2. Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
  3. Купеческий Ростов
  4. Первая встреча с Ростовом
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Торговые Ряды
  7. Борисоглебский монастырь
  8. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  9. Набережная
  10. Успенский собор в Ростове
Сколько стоит экскурсия по Ростову в декабре 2025
Сейчас в Ростове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3999 до 6667. Туристы уже оставили гидам 553 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ростова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод