Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
«На прогулке я поделюсь историей местных улиц, площадей и зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
«Я поделюсь историей улиц, площадей и зданий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
«От обители мы прогуляемся вдоль улицы Ленинской с ее старинной купеческой застройкой»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
«Вы пройдете по старинным улицам и площадям Ростова, увидите сердце древнего города — его кремль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара23 августа 2025Огромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гида, который знает и любит
- ККирилл14 августа 2025Отличный формат для первого знакомства с городом и его памятниками. Повезло и с погодой, и с гидом. Спасибо, Елена!
- ННаталия4 августа 2025Елена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, что усталость почувствовали только после окончания экскурсии. Всем, кто хочет узнать Ростов древний и современный, вам к Елене.
- ННаталья21 июля 2025Спасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного Ростова.
- ИИнна22 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его истории. Множество интересных деталей. Нам очень понравилось. Спасибо!
- ТТатьяна20 мая 2025Даже снег и дождь 1 мая не испортили нам первую встречу с Ростовом Великим! Большое спасибо экскурсоводу за интересный и насыщенный рассказ, советы и рекомендации!
- ИИрина17 мая 2025Первая встреча с Ростовом у нас была в самый большой праздник современной России. До этого мы бывали проездом и рано
- ВВалерий14 мая 2025Елена провела нам чудесную экскурсию по городу, нам очень понравилось. Все было очень интересно, живо и по-хорошему неформально. Очень и очень рекомендую
- ДДарья3 мая 2025Спасибо большое, Елене за содержательную экскурсию!
Было очень познавательно и интересно!
- ИИрина29 апреля 2025Сегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрут хорошо спланирован, подача материала
- ААнастасия31 марта 2025Отличная экскурсия! Спасибо!
- ДДмитрий30 марта 2025Экскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемся.
- ААлександра9 марта 2025Елена - замечательный человек, любящий свой город. Мы получили массу удовольствий, новых фактов о истории города и впечатлений. Елена - приветливый и общительный человек, наша экскурсия проходила в дружественной атмосфере, на все свои вопросы мы получили ответы. Благодарим!
- ААнна24 февраля 2025Очень понравилась экскурсия. Видно, что Елена очень любит свой город. Было не скучно и интересно и подросткам и взрослым, 2,5 час пролетели как один! Большое спасибо!
- ННаталья17 февраля 2025Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию!
Я часто хожу на экскурсии, и мне есть с чем сравнить.
Очень интересный и увлекательный рассказ,
- ЕЕлена17 февраля 2025Доброго дня! Огромное Спасибо Елене,за интересную и позитивную прогулку.
Много истории, современный Ростов и встреча с прекрасным на всегда останется в воспоминаниях и желании возвратиться в этот замечательный город вновь.
- ЮЮлия29 января 2025Елена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летом и еще раз, более
- ССофия20 ноября 2024Большое спасибо Елене за чудесную экскурсию-знакомство с городом!
- ИИрина31 октября 2024Замечательная экскурсия, получили массу приятных впечатлений! Хочется вернуться ещё и ещё раз. Прекрасный экскурсовод!
- ССветлана22 сентября 2024Прекрасную экскурсию провела для нас Елена-удивительно обаятельный,милый,заботливый и внимательный человек и отличный профессионал-экскурсовод!
Рассказ о Ростове,прогулка по Кремлю и городу запомнится
