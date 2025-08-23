Т Тамара Первая встреча с Ростовом читать дальше свое дело. Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Елена тонко чувствует своих гостей и легко настроилась на наш темп поездки:).

Очень рекомендую 🫶🏻 Огромная благодарность Елене за проведенную экскурсию. Обаятельный, добрый человек. Приятно узнать интересные факты от профессионального гида, который знает и любит

К Кирилл Первая встреча с Ростовом Отличный формат для первого знакомства с городом и его памятниками. Повезло и с погодой, и с гидом. Спасибо, Елена!

Н Наталия Первая встреча с Ростовом Елена, потрясающая! Экскурсия информативная, интересная. Ходили много, но были под впечатлением от увиденного и услышанного, что усталость почувствовали только после окончания экскурсии. Всем, кто хочет узнать Ростов древний и современный, вам к Елене.

Н Наталья Первая встреча с Ростовом Спасибо гиду Елене! Несмторя на нелетную погоду, мы прекрасно провели время и познакомились с историей замечательного Ростова.

И Инна Первая встреча с Ростовом Экскурсия очень понравилась. Елена интересный и приятный рассказчик. Знает, кажется, всё о Ростове и его истории. Множество интересных деталей. Нам очень понравилось. Спасибо!

Т Татьяна Первая встреча с Ростовом Даже снег и дождь 1 мая не испортили нам первую встречу с Ростовом Великим! Большое спасибо экскурсоводу за интересный и насыщенный рассказ, советы и рекомендации!

И Ирина Первая встреча с Ростовом читать дальше утром поэтому город видели мало и что видели нас не очень радовало. И вот решили познакомиться поближе. Знакомились с городом с Еленой. можно сразу сказать что за последнее время город очень изменился и в лучшую сторону. Елена прекрасный экскурсовод, добрый замечательный и любящий свой город человек. Грамотная правильная русская речь. Много узнали об истории и современной жизни города. Экскурсия прошла быстро и даже дольше чем планировалось. Спасибо Елене большое, очень рекомендую всем, не пожалеете. Первая встреча с Ростовом у нас была в самый большой праздник современной России. До этого мы бывали проездом и рано

В Валерий Первая встреча с Ростовом Елена провела нам чудесную экскурсию по городу, нам очень понравилось. Все было очень интересно, живо и по-хорошему неформально. Очень и очень рекомендую

Д Дарья Первая встреча с Ростовом Спасибо большое, Елене за содержательную экскурсию!

Было очень познавательно и интересно!

И Ирина Первая встреча с Ростовом читать дальше отлично. По моему мнению и вкусу некоторые описания можно было бы сократить, потому как не вся информация запоминается в лицах и подробностях. Перегруз информации иногда вытесняет то, что хотелось бы сохранить в памяти. Но это мое личное мнение. А так очень рекомендую Елену прекрасный позитивный человек, которая любит свой город и прекрасно знает его историю. Сегодня мы посетили Ростов. Первое знакомство прошло отлично не смотря на погоду. Елена отличный экскурсовод, маршрут хорошо спланирован, подача материала

А Анастасия Первая встреча с Ростовом Отличная экскурсия! Спасибо!

Д Дмитрий Первая встреча с Ростовом Экскурсия очень понравилась, Елена отлично рассказывала и показывала город. Обязательно вернемся.

А Александра Первая встреча с Ростовом Елена - замечательный человек, любящий свой город. Мы получили массу удовольствий, новых фактов о истории города и впечатлений. Елена - приветливый и общительный человек, наша экскурсия проходила в дружественной атмосфере, на все свои вопросы мы получили ответы. Благодарим!

А Анна Первая встреча с Ростовом Очень понравилась экскурсия. Видно, что Елена очень любит свой город. Было не скучно и интересно и подросткам и взрослым, 2,5 час пролетели как один! Большое спасибо!

Н Наталья Первая встреча с Ростовом

Я часто хожу на экскурсии, и мне есть с чем сравнить.

Очень интересный и увлекательный рассказ, читать дальше слушать - одно удовольствие. Сама экскурсия прекрасно структурирована: и история, и промыслы, и современность - действительно настоящее знакомство с городом за такое небольшое время.

Плюс, что очень актуально для зимы, прогулка перемежалась заходами в разные любопытные места, где можно было погреться и послушать рассказ в тепле. Далеко не все экскурсоводы думают об этом:) Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию!Я часто хожу на экскурсии, и мне есть с чем сравнить.Очень интересный и увлекательный рассказ,

Е Елена Первая встреча с Ростовом Доброго дня! Огромное Спасибо Елене,за интересную и позитивную прогулку.

Много истории, современный Ростов и встреча с прекрасным на всегда останется в воспоминаниях и желании возвратиться в этот замечательный город вновь.

Ю Юлия Первая встреча с Ростовом читать дальше детально, прогуляться по этому небольшому, но светлому и такому уютному городу. И Елена поспособствовала нашему формированию эмоций от Ростова Великого своим экскурсом в историю города, историю нашей страны, своим бережным и любящим отношением к архитектуре и самой истории в целом. И куда же мы без Кремля, где снимали наш знаменитый «Иван Васильевич меняет профессию»😉. Всем в Ростов, всем к Елене!!! Елена прекрасный экскурсовод, очень любящий свой город! Мы были проездом в Ростове, но захотели вернутся летом и еще раз, более

С София Первая встреча с Ростовом Большое спасибо Елене за чудесную экскурсию-знакомство с городом!

И Ирина Первая встреча с Ростовом Замечательная экскурсия, получили массу приятных впечатлений! Хочется вернуться ещё и ещё раз. Прекрасный экскурсовод!