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Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий: путешествие по кремлю и историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древней архитектуры и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: Вдруг как в сказке - путешествие по историческому киногороду
Погрузитесь в мир истории и кино с экскурсией по Ростову Великому. Ожившая история и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Соборная площадь, 5, Ростов Великий
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Ростов Великий: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого. Увидите Кремль, Успенский собор, купеческие особняки и узнаете тайны озера Неро на индивидуальной экскурсии
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 650₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий - путешествие в сердце русской древности
Приглашаем на уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️
- ТТатьяна5 июня 2024Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
- ААлексей31 мая 2024Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
- ББорис22 мая 2024Очень позитивный, знающий и неравнодушный к своему городу специалист. Было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо, Станислав.
- YYury20 мая 2024Экскурсия понравилась!
- ЕЕлена11 мая 2024Очень интересно было слушать экскурсовода, маршрут составлен хорошо
- ВВероника8 мая 2024Прекрасный гид с неравнодушным отношением и любовью к родному краю!
- LLarisa8 мая 2024Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
- ЕЕлена8 мая 2024Еще раз спасибо гиду за экскурсию! Вы просто влюбили нас в ваш город! Отдельно приятно было слушать вашу красивую спокойную речь!
- ААнна5 мая 2024Добрый день! Хочу оставить отзыв об экскурсии. Экскурсовод Светлана, просто восхищение, очень интересный рассказ, полное погружение в историю. На экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Ростовский кремль»
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