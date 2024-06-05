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Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Ростов Великий: Вдруг как в сказке - путешествие по историческому киногороду Погрузитесь в мир истории и кино с экскурсией по Ростову Великому. Ожившая история и архитектурные шедевры ждут вас Начало: Соборная площадь, 5, Ростов Великий Расписание: По договоренности от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Исторический Ростов Великий: уникальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого. Увидите Кремль, Успенский собор, купеческие особняки и узнаете тайны озера Неро на индивидуальной экскурсии Начало: У входа в Ростовский Кремль Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро Начало: Соборная площадь,5 Расписание: По договоренности с понедельника по субботу. от 3 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 10 отзывов Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9 700 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Ростов Великий - путешествие в сердце русской древности Приглашаем на уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: По договорённости Расписание: По договорённости от 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам Начало: На Соборной площади 1 050 ₽ за человека