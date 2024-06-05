1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
«Вы посетите кафедральный собор, полюбуетесь озером Неро со старинной земляной крепости, по желанию подниметесь на соборную звонницу и многое другое»
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
«По желанию и предварительной договоренности можем посетить Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Храм Вознесения на валах, Авраамиев монастырь и многое другое»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 610₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
«Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания»
Завтра в 15:00
11 июня в 20:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
«В нём я расскажу об одном из самых почитаемых местных святых — Леонтии Ростовском, а также о том, почему сейчас храм на реставрации»
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
«Панорама Ростова с башни монастыря»
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий: путешествие по кремлю и историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древней архитектуры и легенд
«Увидим Церковь Спаса на Сенях, церковь Одигитрии и другие памятники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
«Вы побываете в старейшем здании города — Успенском соборе, первом храме на территории Северо-Восточной Руси вообще»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
«Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, расположенный у озера Неро»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
«Узнаете об усыпальницах главного храма епархии и одной из двух звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов»
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
«По желанию, мы можем включить в экскурсию удаленные объекты: Спасо-Яковлевский монастырь или церковь на реке Ишне»
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
«Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах местные жители приняли крещение, и впечатлитесь изумительными старинными храмами города»
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
«Также обсудим архитектуру храмов, башен и других построек на его территории»
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
«Услышите легенды тинного озера Неро и древнейшего сохранившегося храма города (не Успенского собора»
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
«Вы узнаете о древнейшем монастыре Северо-Восточной Руси и выясните, зачем в обитель приезжал сам Иван Грозный»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века в уникальном городе
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит истории, переплетенные с судьбами его жителей
Начало: Соборная площадь, 8, Ростов Великий
«Мы посетим Соборную площадь, Успенский собор XVI века, уникальную Ростовскую звонницу, пройдемся по крепостным валам города, зайдем на ростовский княжий двор, увидим озеро Неро и многое другое»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 625₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Посетим пятиглавый Успенский собор, древнейший православный храм Северо-Восточной Руси»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
«Под Иаковлевским собором монастыря – подземный Пещерный храм Воскресения Христа»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
«Мы побываем в городе с богатой историей, важнейшем экономическом и религиозном центре Древней Руси»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святыни Ростова: путешествие по четырем главным монастырям
Приглашаем вас на уникальное путешествие по духовным святыням Ростова, где история и вера переплетаются в единое целое
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее Первым делом мы побываем в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, основанном святителем Иаковом в 1389 году»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Ростов Великий: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого. Увидите Кремль, Успенский собор, купеческие особняки и узнаете тайны озера Неро на индивидуальной экскурсии
Начало: У входа в Ростовский Кремль
«Постоим у стен грандиозного Успенского собора»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
«Во время экскурсии вы увидите огромное количество местных достопримечательностей, полюбуетесь Древним Успенским собором, который стоит здесь с XVI века, сможете увидеть Ростовский кремль и огромное количество всевозможных храмов и монастырей»
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 650₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
«Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида и профессионального фотографа, который сможет запечатлеть вас на фоне местного Кремля, средневековых валов, Успенского собора и живописного озера Неро»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
«Кремль, Соборная площадь и не только»
1 050₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
«Во время экскурсии по комплексу мы пройдем по древней Соборной площади, посетим пятиглавый Успенский собор начала XVI века — первый храм на территории Северо-Восточной Руси»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
«Есть свидетельства, что в монастыре принял постриг герой Куликовской битвы Александр Пересвет, а во время династической войны здесь нашёл пристанище Василий II»
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная подача материала, интересные факты, Лидия - отличный рассказчик и хорошо знает историю своего города. Рекомендую!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️
- ТТатьяна5 июня 2024Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
- ЛЛариса5 июня 2024Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше. Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
- ССветлана4 июня 2024Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.
- ААлександр3 июня 2024В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, познавательно.
- ГГалина2 июня 2024Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂
- ААнна2 июня 2024Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
- ААлексей31 мая 2024Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Святые места»
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