Групповые экскурсии Ростова

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Ростове, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
7 отзывов
1 час
Групповая
до 16 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 12:30
6 ноя в 16:00
500 за человека
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050 за человека
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Создать кружку или тарелку из керамики под тёплые беседы о керамике
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 октября 2024
    В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    И всё таки это не экскурсия. Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи! Илье только побед и реализации всех планов! Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению! А медовуха просто шикарна!
  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!
    Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. УОчень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У
  • Ж
    Жаркова
    11 октября 2024
    В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.
    Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах ихОтличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их
  • Г
    Галина
    10 августа 2023
    Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
    Очень удобная экскурсия из Ярославля в Ростов Великий. Экскурсовод Наталья рассказала много исторических фактов про оба города. Основное -это конечно
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    посещение Ростовского кремля. Он прекрасен. В таких экскурсиях мне не хватает информации о современном устройстве города, это было бы хорошим дополнением к тысячелетней истории.

  • М
    Мария
    5 января 2023
    Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
    Экскурсовод Маша самая лучшая. Меня потрясли ее познания в истории. Мне очень понравилось с какой теплотой и душевностью она рассказывала об истории городов.
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2022
    Знакомьтесь, Ростов Великий
    Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.
  • С
    Светлана
    5 сентября 2022
    Знакомьтесь, Ростов Великий
    Спасибо экскурсоводу Лене за интересную экскурсию по Кремлю. При жаре + 33 градуса, Лена вела нашу группу в тенечек. Спасибо ей за заботу и рекомендуем ее как человека любящего свой город и за доступность ее рассказа.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
  2. Знакомьтесь, Ростов Великий
  3. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в ноябре 2024
Сейчас в Ростове в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1 700. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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