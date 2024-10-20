1 час
Групповая
до 16 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 12:30
6 ноя в 16:00
500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Создать кружку или тарелку из керамики под тёплые беседы о керамике
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 октября 2024И всё таки это не экскурсия. Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи! Илье только побед и реализации всех планов! Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению! А медовуха просто шикарна!
- ААнна14 октября 2024Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!
- ЖЖаркова11 октября 2024Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.
- ГГалина10 августа 2023Экскурсия в Ростов Великий из ЯрославляОчень удобная экскурсия из Ярославля в Ростов Великий. Экскурсовод Наталья рассказала много исторических фактов про оба города. Основное -это конечно
- ММария5 января 2023Экскурсия в Ростов Великий из ЯрославляЭкскурсовод Маша самая лучшая. Меня потрясли ее познания в истории. Мне очень понравилось с какой теплотой и душевностью она рассказывала об истории городов.
- ЕЕкатерина17 октября 2022Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.
- ССветлана5 сентября 2022Спасибо экскурсоводу Лене за интересную экскурсию по Кремлю. При жаре + 33 градуса, Лена вела нашу группу в тенечек. Спасибо ей за заботу и рекомендуем ее как человека любящего свой город и за доступность ее рассказа.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Групповые»
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