С Сергей В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом И всё таки это не экскурсия. Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи! Илье только побед и реализации всех планов! Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению! А медовуха просто шикарна!

А Анна В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!

Ж Жаркова В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.

Г Галина Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля читать дальше посещение Ростовского кремля. Он прекрасен. В таких экскурсиях мне не хватает информации о современном устройстве города, это было бы хорошим дополнением к тысячелетней истории. Очень удобная экскурсия из Ярославля в Ростов Великий. Экскурсовод Наталья рассказала много исторических фактов про оба города. Основное -это конечно

М Мария Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля Экскурсовод Маша самая лучшая. Меня потрясли ее познания в истории. Мне очень понравилось с какой теплотой и душевностью она рассказывала об истории городов.

Е Екатерина Знакомьтесь, Ростов Великий Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.