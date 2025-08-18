читать дальше

очень приятный рассказчик и занимается крайне интересным делом. Здорово, что о своей профессии он с таким энтузиазмом рассказывает другим! Но вот организация мероприятия подкачала, над ней надо поработать.

1. Подготовка затянулась, девочки никак не справлялись с тем, чтобы вовремя расставить напитки.

2. Невнимательность - я трижды сказала, что у меня расширенный сет (кстати, считаю, что обычного было бы более чем достаточно), потом трижды подняла руку на вопрос «у кого расширенный?», и в итоге мне забыли принести дополнительные напитки.

3. Про мясные закуски я вообще молчу - их поставили только одной компании из 4 человек (хотя они заявлены в описании).

4. Очень шумно в помещении, так как одновременно происходит бойкая торговля продукцией. Это крайне мешало и гостям, и самому рассказчику, в итоге к концу половина гостей уже полностью выключилась из рассказа, а рассказчик постоянно сбивался. Считаю, нужно продумать, как отделить «экскурсионную» дегустацию и обычных посетителей.



Если доработать в орг. части, будет прям отлично!



Илье спасибо и успехов в его замечательном деле!