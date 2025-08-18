Мини-группа
до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс «Сыр да масло»
Любите домашний сыр? На мастер-классе в Ростове вы создадите свой адыгейский сыр с уникальными начинками и получите рецепт на память
Начало: На Соборной площади
20 сен в 18:00
4 окт в 18:00
1955 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
«В процессе дегустации вы раскроете:»
Завтра в 16:00
19 сен в 16:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Городская прогулка с дегустацией ростовской душепарки
Пройти по центру Ростова Великого и познакомиться с ним через историю и традиции
Начало: На Соборной площади
«Дополнительные расходы: дегустация местного напитка (алкогольного или безалкогольного на выбор) — 200 ₽ с чел»
1 окт в 14:00
3 окт в 14:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория18 августа 2025Посетили мероприятие "В гостях у медовара" со свекровью и дочерью-подростком. Все остались довольны. Илья с душой рассказывал о любимом деле,
- ААнна17 августа 2025Прекрасный способ разнообразить экскурсионную программу и поднять настроение. Узнали интересные факты, попробовали необычные напитки. Хорошо, что есть вариант безалкогольных напитков для детей.
- ДДарья10 августа 2025Побывала у чудесной Ирины на мастер-классе!
Я САМА СДЕЛАЛА СЫР! Представляете?!
Сама! И он вкусный!
Узнала много интересного про сыр, наелась вкусностей. Первый раз ела камамбер😍
Спасибо организаторам❤
- ААлина4 августа 2025Очень интересно и вкусно 😋
- ААлена4 августа 2025Покупала экскурсию родителям, они остались довольны
- ААлександра3 августа 2025Спасибо огромное Ирине за прекрасно проведенный мастер-класс. Удивительный человек, увлеченный своим делом! Я наслаждалась каждой минутой данного мастер-класса! Очень много
- ККира1 августа 2025Очень интересная экскурсия-дегустация. В медоварню мы пришли самостоятельно,локация очень удобная напротив от Кремля,очень легко и просто найти. Внутри медоварни уже
- ИИрина29 июля 2025Приветствую всех! О сыре я знала не много и не варила его сама никогда, именно поэтому я решила посетить мастер
- ФФалин28 июля 2025Добрый день! 26 июля я посетил мк «Сыр да масло». Очень интересно было собирать самому сыр с начинками, взбивать сливочное
- ВВероника19 июля 2025У меня вышла индивидуальная дегустация, т. к. группа не набралась, но оно и прекрасно. Ещё более чудесно, что визит не
- ИИрина17 июля 2025Очень интересно, познавательно и вкусно. Спасибо за интересно и приятно проведённое время.
- ИИрина7 июля 2025Понравился необычный и уникальный напиток. Все по душевному прошло
- ООльга14 июня 2025Вкусно и интересно
- ААлександра12 июня 2025Ставлю 5, но 1 звезду накинула за то, что мне нашли место в укомплектованной группе. Хочу отметить, что Илья -
- ВВалерий5 июня 2025Интересно! Вкусно!Советую к посещению!
- ННадежда5 мая 2025Добрый день, экскурсия была на высоком уровне, хотя мы перепутали время, но нам не отказали и провели и рассказали все на высшем уровне. Всем советую. Очень познавательно и вкусные угощения были. Рекомендую. И совсем не дорого.
- ЕЕкатерина1 мая 2025Путешествуя по стране, наша компания всегда интересуется местными производствами, поэтому мимо такого предложения мы пройти просто не могли. Дегустация проходила
- ММаргарита17 апреля 2025Обязательно подарите себе эту экскурсию с дегустациеей - будет много интересного!
- ММария7 апреля 2025Не самая интересная программа дегустации. Но напитки очень понравились
- ЕЕлизавета28 марта 2025Илья- уникальный и очень увлеченный человек. Удивительный рассказ и вкуснейший мед- залог отличного дня. Всем знакомым обязательно порекомендую данную экскурсию. Мы с сестрой остались в восторге 😍👏🏻
