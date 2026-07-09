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Основной гид - Наталья, провела экскурсию фактически только во время дороги туда-обратно (более того на обратном пути предложила отдохнуть, но мы попросили продолжить рассказ. Возможно, Наталья хотела сделать доброе дело, не смею тут критиковать). Рассказ был в целом интересен, видно, что Наталья обладает большим объемом информации, но какого-то логического путешествия с повествованием, перетекающим от места к места не очень получилось. При этом Наталья сказала о 7 городах Золотого Кольца, хотя их 8, возможно несколько устаревшая информация. И общее настроение в машине было немного напряженным. Несколько раз Наталья делала замечание о том, что вопросы можно задавать после того, как она расскажет. Мы были на экскурсии вчетвером (я, мама и две ее подруги), не могу сказать, что мы производим хабалистое впечатление, чтобы нас одергивать. Вопросы были уместны, на мой взгляд. В общем, экскурсия не совсем удалась. Возможно, на фоне других экскурсоводов, которыми мы были приятно поражены (кроме Ростова были в Костроме и Ярославле).