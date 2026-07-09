Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля

Групповая экскурсия по Ростову Великому на автобусе или микроавтобусе
Путешествие в духовное, а в прошлом и политическое, сердце России, которое находится в 50 км от Ярославля – город Ростов Великий.
4.5
18 отзывов
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля

Описание экскурсии

Экскурсия по Ростову Великому Ростов Великий – кладовая сокровищ русского искусства и архитектуры разных эпох. Обязательный участник различных списков «must-see» (то, что необходимо увидеть) в России. Старая поговорка гласит «Поехал черт в Ростов, да испугался крестов». Кольцо монастырей окружает город, а в центре находится одно из самых посещаемых мест Золотого кольца – Архиерейский двор или Ростовский Кремль. Организационные детали • Общая продолжительность экскурсии с дорогой примерно 6 часов.
0.00 – отправление от вокзала Ярославль Главный. Встреча с гидом рядом с желтым зданием ДК «Железнодорожник» (ул. Павлика Морозова, 3).

По средам в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ростов Великий
  • Ростовский кремль
Что включено
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по городу и территории Кремля.
Что не входит в цену
  • Музеи Ростовского Кремля
  • Поездка в Борисоглебский монастырь
  • Экскурсия в Спасо-Яковлевском монастыре.
Место начала и завершения?
Улица Павлика Морозова, 3, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Бронировали заранее, онлайн с предоплатой. Экскурсия понравилась. Ростовский кремль произвёл незабываемое впечатление. Было свободное время на територии кремля. Экскурсоводу Андрею спасибо за интересную информацию. Спасибо водителю Михаилу, что на обратном пути высаживал всех поближе к месту проживания.
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И
Очень удобная экскурсия. Из одного города в другой. Интересный, содержательный, информативный рассказ гида Натальи. Посетили замечательные локации.
Спасибо!!!
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Е
Отличная экскурсия. Хороший гид. Новые впечатления и знания о Ростове Великом и его святынях. Спасибо Я-Туроператору
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С
Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывала про Ярославль, Ростов Великий по дороге туда. В Ростове побывали в Спасо-Яковлевском монастыре, в Ростовском Кремле (была отдельная экскурсия по Кремлю), в магазине Ростовской финифти. Было предоставлено свободное время на самостоятельную прогулку по Кремлю, около озера Неро и обед.
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E
Поставила 4*, поскольку очень понравилась экскурсия в Ростовский Кремль и экскурсовод Елена. А если рассматривать всю поездку в целом, то это 3 либо мы не поняли по описанию формат экскурсии.
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Основной гид - Наталья, провела экскурсию фактически только во время дороги туда-обратно (более того на обратном пути предложила отдохнуть, но мы попросили продолжить рассказ. Возможно, Наталья хотела сделать доброе дело, не смею тут критиковать). Рассказ был в целом интересен, видно, что Наталья обладает большим объемом информации, но какого-то логического путешествия с повествованием, перетекающим от места к места не очень получилось. При этом Наталья сказала о 7 городах Золотого Кольца, хотя их 8, возможно несколько устаревшая информация. И общее настроение в машине было немного напряженным. Несколько раз Наталья делала замечание о том, что вопросы можно задавать после того, как она расскажет. Мы были на экскурсии вчетвером (я, мама и две ее подруги), не могу сказать, что мы производим хабалистое впечатление, чтобы нас одергивать. Вопросы были уместны, на мой взгляд. В общем, экскурсия не совсем удалась. Возможно, на фоне других экскурсоводов, которыми мы были приятно поражены (кроме Ростова были в Костроме и Ярославле).

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E
Поставила 4*, поскольку очень понравилась экскурсия в Ростовский Кремль и экскурсовод Елена. А если рассматривать всю поездку в целом, то это 3 либо мы не поняли по описанию формат экскурсии.
читать дальшеуменьшить

Основной гид - Наталья, провела экскурсию фактически только во время дороги туда-обратно (более того на обратном пути предложила отдохнуть, но мы попросили продолжить рассказ. Возможно, Наталья хотела сделать доброе дело, не смею тут критиковать). Рассказ был в целом интересен, видно, что Наталья обладает большим объемом информации, но какого-то логического путешествия с повествованием, перетекающим от места к места не очень получилось. При этом Наталья сказала о 7 городах Золотого Кольца, хотя их 8, возможно несколько устаревшая информация. И общее настроение в машине было немного напряженным. Несколько раз Наталья делала замечание о том, что вопросы можно задавать после того, как она расскажет. Мы были на экскурсии вчетвером (я, мама и две ее подруги), не могу сказать, что мы производим хабалистое впечатление, чтобы нас одергивать. Вопросы были уместны, на мой взгляд. В общем, экскурсия не совсем удалась. Возможно, на фоне других экскурсоводов, которыми мы были приятно поражены (кроме Ростова были в Костроме и Ярославле).

Вам был полезен этот отзыв?

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