Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ростова
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
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Экскурсия

1 550 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля

Что вы увидите 🤩

  • Ростов Великий
  • Ростовский Кремль
  • Фрески храма Спаса на Сенях
  • Храм Исидора Твердислова
  • Вид на Ростов и озеро Неро с башни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
Экскурсия ⛳ по Ростову Великому
Духовное, а в прошлом и политическое, сердце России находится в 50 км от Ярославля – в городе Ростове Великом.
Ростов Великий – кладовая сокровищ русского искусства и архитектуры разных эпох. Обязательный участник различных списков «must-see» (то, что необходимо увидеть) в России.
Старая поговорка гласит «Поехал черт в Ростов, да испугался крестов». Кольцо монастырей окружает город 🏙️, а в центре находится одно из самых посещаемых мест Золотого кольца – Архиерейский двор или Ростовский Кремль.
🚩 Начало и место завершения: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по городу и территории Кремля
Что не входит
  • Музеи Ростовского Кремля
  • Поездка в Борисоглебский монастырь
  • Экскурсия в Спасо-Яковлевский монастырь
Важная информация
  • Общая продолжительность поездки с дорогой - примерно 5 часов.
  • 10.00 - отправление от вокзала Ярославль - Главный. Встреча с гидом - рядом с желтым зданием ДК «Железнодорожник» (ул. Павлика Морозова, 3).
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Экскурсия в Ростов Великий из Ярославля
Время проведения: По пятницам в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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