Ростов Великий можно смело назвать городом-музеем — в нем сохранилось множество памятников древнерусской культуры.
Мы прогуляемся по многовековым улицам, увидим легендарный Кремль и Успенский собор, заглянем в исторический центр, где до сих пор стоят купеческие особняки и аркады Гостиного двора, узнаем историю и легенды таинственного озера Неро.
Мы прогуляемся по многовековым улицам, увидим легендарный Кремль и Успенский собор, заглянем в исторический центр, где до сих пор стоят купеческие особняки и аркады Гостиного двора, узнаем историю и легенды таинственного озера Неро.
Описание экскурсииСтаринный город Золотого кольца Вас ожидает незабываемое путешествие в один из старейших городов России — Ростов Великий, входящий в Золотое кольцо России. Этот город-музей изобилует памятниками древнерусского искусства и архитектуры. Погружение в историю Начнем наше приключение у мистического озера Неро, вокруг которого развивался город. Это озеро имеет богатую историю и множество легенд. Увидим земляные валы, которые в свое время служили оборонительными сооружениями XVII века. Постоим у стен грандиозного Успенского собора. Пойдем к Ростовскому кремлю (без входа внутрь), чтобы взглянуть на удивительный комплекс сооружений, объединенных под общей стеной. Рассмотрим храмы с несколькими куполами, колокольни, архаические палаты и башни, украшенные деревянной черепицей. Прогуляемся по историческому центру. Познакомимся с купеческими особняками XVIII—XIX веков, погрузимся в атмосферу старины, ощутив на себе взгляды аркад Гостиного двора. Завершим экскурсию у Конюшенного двора — единственного в России, что дожил до современности. Важная информация: Окончательное бронирование экскурсии в праздничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте спутник8
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Земляные валы
- Успенский Собор
- Ростовский Кремль (внешний осмотр)
- Купеческие усадьбы
- Гостиный двор
- Конюшенный двор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста.
- Пожертвование в Успенском соборе - 200 рублей на группу до 5 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Окончательное бронирование экскурсии в праздничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте спутник8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная Рая! Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная, интересная! Раю слушали с увлечением и восхищением! Показала нам город, рассказала о двух монастырях! И даже угостила монастырскими пирогами! Спасибо ей большое! А ещё
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравилась всем: и мне, и мужу, и сыну-подростку. Гиду Оксане удалось влюбить нас в Ростов Великий. Много интересной исторической информации и красоты старого-города, что ещё надо для отличной экскурсии выходного дня?
Вам был полезен этот отзыв?
С
Замечательная экскурсия по Ростову!
Гид Оксана потрясающая! Очень профессионально, увлекательно и живо!
Решили приехать еще раз, не хватило Спасибо!
Гид Оксана потрясающая! Очень профессионально, увлекательно и живо!
Решили приехать еще раз, не хватило Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Отличная индивидуальная экскурсия, очень познавательная и увлекательная.
Светлане огромное спасибо за знакомство с историей этого старинного города.
Смело рекомендую!
Светлане огромное спасибо за знакомство с историей этого старинного города.
Смело рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Огромное спасибо нашему гиду в Ростове Великом Анастасии!!! Профессионал с большой буквы, любящий свой город и просто очень интересный и доброжелательный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательная экскурсия. Прекрасный гид. Спасибо:)))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова
Похожие экскурсии на «Ростов Великий: путешествие в историю»
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его богатому прошлому
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 14:30
15 авг в 15:30
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Погулять по историческому центру и увидеть основные достопримечательности города
Начало: На Соборной площади
18 авг в 13:00
4 сен в 15:30
1600 ₽ за человека
5400 ₽ за экскурсию