Старинный город Золотого кольца Вас ожидает незабываемое путешествие в один из старейших городов России — Ростов Великий, входящий в Золотое кольцо России. Этот город-музей изобилует памятниками древнерусского искусства и архитектуры. Погружение в историю Начнем наше приключение у мистического озера Неро, вокруг которого развивался город. Это озеро имеет богатую историю и множество легенд. Увидим земляные валы, которые в свое время служили оборонительными сооружениями XVII века.

Постоим у стен грандиозного Успенского собора. Пойдем к Ростовскому кремлю (без входа внутрь), чтобы взглянуть на удивительный комплекс сооружений, объединенных под общей стеной. Рассмотрим храмы с несколькими куполами, колокольни, архаические палаты и башни, украшенные деревянной черепицей.

Прогуляемся по историческому центру. Познакомимся с купеческими особняками XVIII—XIX веков, погрузимся в атмосферу старины, ощутив на себе взгляды аркад Гостиного двора. Завершим экскурсию у Конюшенного двора — единственного в России, что дожил до современности.