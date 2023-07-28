Ростов Великий: путешествие в историю

Уникальная экскурсия по Ростову Великому: от озера Неро до Конюшенного двора

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Ростов Великий можно смело назвать городом-музеем — в нем сохранилось множество памятников древнерусской культуры.

Мы прогуляемся по многовековым улицам, увидим легендарный Кремль и Успенский собор, заглянем в исторический центр, где до сих пор стоят купеческие особняки и аркады Гостиного двора, узнаем историю и легенды таинственного озера Неро.
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ростов Великий: путешествие в историю
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Земляные валы
  • Успенский Собор
  • Ростовский Кремль (внешний осмотр)
  • Купеческие усадьбы
  • Гостиный двор
  • Конюшенный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старинный город Золотого кольца Вас ожидает незабываемое путешествие в один из старейших городов России — Ростов Великий, входящий в Золотое кольцо России. Этот город-музей изобилует памятниками древнерусского искусства и архитектуры. Погружение в историю Начнем наше приключение у мистического озера Неро, вокруг которого развивался город. Это озеро имеет богатую историю и множество легенд. Увидим земляные валы, которые в свое время служили оборонительными сооружениями XVII века.
Постоим у стен грандиозного Успенского собора. Пойдем к Ростовскому кремлю (без входа внутрь), чтобы взглянуть на удивительный комплекс сооружений, объединенных под общей стеной. Рассмотрим храмы с несколькими куполами, колокольни, архаические палаты и башни, украшенные деревянной черепицей.
Прогуляемся по историческому центру. Познакомимся с купеческими особняками XVIII—XIX веков, погрузимся в атмосферу старины, ощутив на себе взгляды аркад Гостиного двора. Завершим экскурсию у Конюшенного двора — единственного в России, что дожил до современности.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Гид встретит вас у входа в Ростовский Кремль. Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 июля 2023
М
18 июля 2023
Удивительный город! Столько красоты в одном месте! Интересная экскурсия, дающая возможность увидеть красоты Ростова с новой стороны. Отдельное спасибо экскурсоводу, Оксане Богдановне - человеку, знающему и любящему город и его историю.
С
9 июля 2023
Была в Ростове Великом 1 день. Гид Николай Николаевич встретил меня у отеля, и сразу началось погружение в историю. Замечательная неспешная экскурсия. Узнала много удивительных исторических фактов. Чудесный русский городок. И всё благодаря великолепному гиду. Спасибо огромное.

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