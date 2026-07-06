Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ростов Великий можно смело назвать городом-музеем — в нем сохранилось множество памятников древнерусской культуры.



Мы прогуляемся по многовековым улицам, увидим легендарный Кремль и Успенский собор, заглянем в исторический центр, где до сих пор стоят купеческие особняки и аркады Гостиного двора, узнаем историю и легенды таинственного озера Неро. 4.8 35 отзывов

Анастасия Ваш гид в Ростове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5400 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 35 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Старинный город Золотого кольца Вас ожидает незабываемое путешествие в один из старейших городов России — Ростов Великий, входящий в Золотое кольцо России. Этот город-музей изобилует памятниками древнерусского искусства и архитектуры. Погружение в историю Начнем наше приключение у мистического озера Неро, вокруг которого развивался город. Это озеро имеет богатую историю и множество легенд. Увидим земляные валы, которые в свое время служили оборонительными сооружениями XVII века. Постоим у стен грандиозного Успенского собора. Пойдем к Ростовскому кремлю (без входа внутрь), чтобы взглянуть на удивительный комплекс сооружений, объединенных под общей стеной. Рассмотрим храмы с несколькими куполами, колокольни, архаические палаты и башни, украшенные деревянной черепицей. Прогуляемся по историческому центру. Познакомимся с купеческими особняками XVIII—XIX веков, погрузимся в атмосферу старины, ощутив на себе взгляды аркад Гостиного двора. Завершим экскурсию у Конюшенного двора — единственного в России, что дожил до современности. Важная информация: Окончательное бронирование экскурсии в праздничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте спутник8

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Земляные валы

Успенский Собор

Ростовский Кремль (внешний осмотр)

Купеческие усадьбы

Гостиный двор

Конюшенный двор Что включено Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Личные расходы туриста.

Пожертвование в Успенском соборе - 200 рублей на группу до 5 человек Где начинаем и завершаем? Начало: У входа в Ростовский Кремль Завершение: По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Окончательное бронирование экскурсии в праздничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте спутник8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.