Историческое путешествие Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из древнейших городов Руси — Ростову Великому, где каждый камень хранит свою легенду, а колокольный звон возвращает на сотни лет назад. Во время экскурсии мы:

Посетим Успенский собор XVI века, величественный и строгий, будто сошедший со страниц древних летописей.

Поднимемся на соборную звонницу, где можно будет не только полюбоваться панорамой города и озера Неро, но и прикоснуться к колоколам с более чем 350-летней историей.

Узнаем, как был устроен Митрополичий дом, поговорим об истории Ростовского кремля — жемчужины русского зодчества.

Прогуляемся по историческому центру, заглянем на место древнего княжьего двора.

Отдохнём на живописной набережной озера Неро, где вода и небо сливаются в одно.

Полюбуемся белоснежными стенами Спасо-Яковлевского монастыря, стоящего на самом берегу озера.

Услышим удивительные истории о конюшне митрополита Ионы Сысоевича, вспомним о купеческой ярмарке, гремевшей на всю округу. Эта экскурсия — возможность прикоснуться к живой истории, пройтись по улицам, по которым ходили князья, митрополиты и купцы, и увидеть Ростов Великий таким, каким его помнит история и вдохновляется душа. Важная информация:.

Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.