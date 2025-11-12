Отправьтесь в путешествие по Ростову Великому — городу, где время дышит древностью.
Успенский собор, звонница с видами на озеро Неро, белоснежные стены монастырей и легенды старинных улиц оживут на экскурсии, наполняя день атмосферой истории и вдохновения.
Описание экскурсии
Историческое путешествие Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из древнейших городов Руси — Ростову Великому, где каждый камень хранит свою легенду, а колокольный звон возвращает на сотни лет назад. Во время экскурсии мы:
- Посетим Успенский собор XVI века, величественный и строгий, будто сошедший со страниц древних летописей.
- Поднимемся на соборную звонницу, где можно будет не только полюбоваться панорамой города и озера Неро, но и прикоснуться к колоколам с более чем 350-летней историей.
- Узнаем, как был устроен Митрополичий дом, поговорим об истории Ростовского кремля — жемчужины русского зодчества.
- Прогуляемся по историческому центру, заглянем на место древнего княжьего двора.
- Отдохнём на живописной набережной озера Неро, где вода и небо сливаются в одно.
- Полюбуемся белоснежными стенами Спасо-Яковлевского монастыря, стоящего на самом берегу озера.
Услышим удивительные истории о конюшне митрополита Ионы Сысоевича, вспомним о купеческой ярмарке, гремевшей на всю округу. Эта экскурсия — возможность прикоснуться к живой истории, пройтись по улицам, по которым ходили князья, митрополиты и купцы, и увидеть Ростов Великий таким, каким его помнит история и вдохновляется душа. Важная информация:.
Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Озеро Неро
- Митрополичий дом
- Место древнего княжьего двора
- Спасо-Яковлевский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь 8
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
12 ноя 2025
Спасибо Ивану за экскурсию! Все прошло классно и информативно. Отдельное спасибо за демонстрацию колокольного звона на колокольне!
Е
Елена
4 ноя 2025
Очень увлекательно рассказывает Иван. Подача информации не утомляет. Экскурсия совпала по времени с колокольным звоном, который слушали на колокольне. Незабываемые впечатления
Е
Евгения
4 ноя 2025
Благодарим Ивана за интересную экскурсию. Заранее договорились, была возможность связаться. Особенно запомнилось посещение звонницы. Впечатлёны и приятно удивлены тому, что Иван сам продемонстрировал звон колоколов. Экскурсией остались довольны. Всем рекомендуем
В
Виктория
3 ноя 2025
Дыхание древности не ощутили, так как Иван не пришел на экскурсию, хотя до этого мы созванивались и договаривались.
Понимаю, что все случается, но жаль, что совсем не предупредил о смене своих планов, и на звонки и сообщения потом не отвечал.
И
Ирина
3 ноя 2025
Были первый раз в Ростове Великом. Иван молодец! Все четко, ясно, без лишней воды. 2 часа пролетели незаметно! Оставил прекрасное впечатление о городе, поднимались на колокольню, где в его исполнении послушали звон колоколов! Рекомендую! Так держать!
Д
Дарья
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия в компании чудесного экскурсовода Ивана. Интересно и познавательно, а за возможность послушать колокольный звон на звоннице - отдельное спасибо. Рекомендую!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Экскурсию нам провёл Иван Крупнов. Эта была очень интересная и познавательная история. Мы окунулись в глубину прошлых лет. Иван рассказал и показал нам, где снимался фильм,,Иван Васильевич меняет профессию,,. Мы поднялись на колокольню и Иван нам сыграл великолепнейший концерт на колоколах. Спасибо ему огромное. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
М
Максим
2 ноя 2025
Начнём с того, что гид Иван позвонил и попросил перенести экскурсию на час позже. Я, конечно, подумал о длине светового дня, но согласился. В месте встречи ждал новый сюрприз, или
С
Светлана
1 ноя 2025
Про историю Ростова знали только по учебникам, да и то забыли. А тут окунулись в 17-19 века с подробностями
К
Ксения
31 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Иван очень интересный гид, знание истории, интересных фактов, приятная подача информации! Были с подругой и остались в восторге. Приятным бонусом стало присутствие на колокольном звоне на звоннице Успенского собора, от куда также открываются потрясающие виды на Ростов. Спасибо Ивану, рекомендую!
И
Ирина
12 окт 2025
Добрый день! Хотела бы поблагодарить великолепного экскурсовода Ивана. Два часа экскурсии на одном дыхании. Было интересно и детям и взрослым. К тому же Иван профессиональный звонарь 👍
Спасибо.
С
Сергей
11 окт 2025
Интересный и обстоятельный рассказ о истории Ростова, Ростовского Кремля, Успенского собора. За рассказ о звоннице и демонстрацию работы колоколов отдельное спасибо.
А
Андрей
9 окт 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия.
И
Ирина
4 окт 2025
Спасибо большое Ивану за экскурсию по центру Ростова! Очень познавательно и душевно. Колокольный звон-это очень красиво и трепетно!
Л
Людмила
23 сен 2025
