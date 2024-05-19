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Маршрут короткий- просто обошли кремль. Повествование неспешное, немного учительское. Если вы привыкли к многокилометровым маршрутам и/или изобилующим интересными фактами рассказам, вам не сюда. Дальше не к экскурсии, а просто к городу: такого неориентированного на туризм города золотого кольца я не видела, мы были во всех. Вот всем городом встали и поехали в коломну/суздаль учиться деньги на туризме зарабатывать.