1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века в уникальном городе
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит истории, переплетенные с судьбами его жителей
Начало: Соборная площадь, 8, Ростов Великий
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 625₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Ростов Великий: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого. Увидите Кремль, Успенский собор, купеческие особняки и узнаете тайны озера Неро на индивидуальной экскурсии
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 650₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Экскурсию проводил Максим. Нам очень понравилось, было интересно, время пролетело незаметно даже для ребенка 7 лет. Мы остались очень довольны. Рекомендуем!
- LLarisa8 мая 2024Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
- ААнна5 мая 2024Добрый день! Хочу оставить отзыв об экскурсии. Экскурсовод Светлана, просто восхищение, очень интересный рассказ, полное погружение в историю. На экскурсии
- ВВячеслав1 мая 2024Мы в восторге. Очень интересно познавательно. Легко и узнали много нового. Нет слов один восторг. Рекомендуем Кирилла. 100%. Фото пока ещё ждём, потом дополню отзыв.
- ррита1 мая 2024Наша компания была разновозрастной и мнения наши разделились. Тому, кто постарше очень понравилось, тому кто помоложе явно не хватило динамики.
- ААнатолий31 марта 2024Уровень хороший. Понравилось.
- ССергей16 марта 2024Увидели центр города, парк, оцеро Неро. Понравилось как о городе рассказывал экскурсовод Николай Николаевич.
- ММара12 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!
- ННаталья10 марта 2024Прекрасно. Лидия провела для нас прекрасную экскурсию, очень увлеченно, масса интересной и полезной исторической информации. Погода благоволила. . мы довольны. Спасибо.
- ЕЕлена6 января 2024Было все очень интересно! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Успенский собор в Ростове»
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