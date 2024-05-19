Успенский собор в Ростове – экскурсии в Ростове

Найдено 8 экскурсий в категории «Успенский собор в Ростове» в Ростове, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов Великий: сквозь глубину веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Ростов Великий: путешествие сквозь века в уникальном городе
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит истории, переплетенные с судьбами его жителей
Начало: Соборная площадь, 8, Ростов Великий
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 625 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Ростов Великий: путешествие в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Исторический Ростов Великий: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого. Увидите Кремль, Успенский собор, купеческие особняки и узнаете тайны озера Неро на индивидуальной экскурсии
Начало: У входа в Ростовский Кремль
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Один день в Ростове Великом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 650 за человека
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
10 отзывов
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Ростов Великий: сквозь глубину веков до наших дней
    Экскурсию проводил Максим. Нам очень понравилось, было интересно, время пролетело незаметно даже для ребенка 7 лет. Мы остались очень довольны. Рекомендуем!
  • L
    Larisa
    8 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ростову Великому
    Нам все очень понравилось. Спасибо большое.
  • А
    Анна
    5 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
    Добрый день! Хочу оставить отзыв об экскурсии. Экскурсовод Светлана, просто восхищение, очень интересный рассказ, полное погружение в историю. На экскурсии
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    были с детьми 14 и 9 лет, по приезде домой, из детей прямо полился поток информации полученной от Светланы на экскурсии. Кремль просто сказка. После посещения Кремля дала себе обещание обязательно в рамках большой экскурсии посетить все Золотое кольцо! Экскурсию советую однозначно.

  • В
    Вячеслав
    1 мая 2024
    Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
    Мы в восторге. Очень интересно познавательно. Легко и узнали много нового. Нет слов один восторг. Рекомендуем Кирилла. 100%. Фото пока ещё ждём, потом дополню отзыв.
  • р
    рита
    1 мая 2024
    Ростов Великий: путешествие в историю
    Наша компания была разновозрастной и мнения наши разделились. Тому, кто постарше очень понравилось, тому кто помоложе явно не хватило динамики.
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    Маршрут короткий- просто обошли кремль. Повествование неспешное, немного учительское. Если вы привыкли к многокилометровым маршрутам и/или изобилующим интересными фактами рассказам, вам не сюда. Дальше не к экскурсии, а просто к городу: такого неориентированного на туризм города золотого кольца я не видела, мы были во всех. Вот всем городом встали и поехали в коломну/суздаль учиться деньги на туризме зарабатывать.

  • А
    Анатолий
    31 марта 2024
    Один день в Ростове Великом
    Уровень хороший. Понравилось.
  • С
    Сергей
    16 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
    Увидели центр города, парк, оцеро Неро. Понравилось как о городе рассказывал экскурсовод Николай Николаевич.
  • М
    Мара
    12 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
    Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    Один день в Ростове Великом
    Прекрасно. Лидия провела для нас прекрасную экскурсию, очень увлеченно, масса интересной и полезной исторической информации. Погода благоволила. . мы довольны. Спасибо.
  • Е
    Елена
    6 января 2024
    Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
    Было все очень интересно! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Успенский собор в Ростове»

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  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
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