П Павел Ростов Великий и его история Отличная подача материала, интересные факты, Лидия - отличный рассказчик и хорошо знает историю своего города. Рекомендую!

Е Екатерина Ростов Великий - история и современность Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️

Т Татьяна Ростов Великий - духовная столица России Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗

Л Лариса Ростов Великий: история и архитектура Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше. Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️

С Светлана Добро пожаловать в Ростов Великий Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.

А Александр Добро пожаловать в Ростов Великий читать дальше Сразу стыло понятно что это большой профессионал своего дела, который к тому же очень любит свой город и его историю. 2 с небольшим часа пролетели почти незаметно. Даже младшая дочка, которая не очень любит экскурсии, увлеклась рассказом. Максим проводит экскурсию очень живо, активное контактирует с участниками, задает вопросы на эрудицию или на смекалку. На встречные вопросы отвечал охотно и весьма подробно. С собой у Максима была небольшая папка с иллюстрациями, копиями старинных фотографий и картами. Поскольку экскурсия проводилась только для нашей семьи - всегда была возможность остановиться, сделать паузу, купить воды. Для первого знакомства с городом - очень рекомендуем. После экскурсии начинаешь лучше понимать город, проникаешься его древней историей и начинаешь внимательнее смотреть по сторонам в поисках его тайн и загадок. В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.

С Светлана Самое главное о Ростове за 1 час Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, познавательно.

Г Галина Добро пожаловать в Ростов Великий Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂

А Анна Ростов Великий: история и архитектура Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.