Мы побываем на киноплощадке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», удивимся архитектуре Средневековья и таланту зодчих. Познакомимся со всемирно известными брендами ростовцев и откроем их тайны.
Интересно всё: от гастрономических брендов из щуки и романовского лука, неповторимых сувениров финифти до былинных богатырей, святых и святынь земли ростовской.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-2 человек
Для 3 человек
Для 4 человек
Для 5 человек
Для 6 человек
Для 7 человек
Для 8 человек
Вдруг как в сказке
3 500 ₽
4 500 ₽
5 500 ₽
6 500 ₽
7 500 ₽
8 500 ₽
9 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Авторская экскурсия
Что не входит
Знаменитые сувениры города
Точки питания (гид рекомендует дополнительно)
Место начала и завершения
Соборная пл., 5, Ростов Великий
Когда и сколько длится?
Когда: по предзаказу в будни или воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.