Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»

Вас ждёт классическая экскурсия и интерактивная программа вместе

5
3 отзыва
Вас ждёт классическая экскурсия и интерактивная программа вместе.

Незабываемая прогулка по любимому киногороду — Ростову Великому, в красоте славной провинции.
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»

Что вас ожидает:

  • Мы побываем на киноплощадке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», удивимся архитектуре Средневековья и таланту зодчих. Познакомимся со всемирно известными брендами ростовцев и откроем их тайны.
  • Интересно всё: от гастрономических брендов из щуки и романовского лука, неповторимых сувениров финифти до былинных богатырей, святых и святынь земли ростовской.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человек
Вдруг как в сказке
3 500 ₽
4 500 ₽
5 500 ₽
6 500 ₽
7 500 ₽
8 500 ₽
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авторская экскурсия
Что не входит
  • Знаменитые сувениры города
  • Точки питания (гид рекомендует дополнительно)
Место начала и завершения
Соборная пл., 5, Ростов Великий
Когда и сколько длится?
Когда: по предзаказу в будни или воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по предзаказу в будни или воскресенье

Дмитрий Z.
Дмитрий Z.
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