Что вас ожидает

Ростовский кремль — сердце города

Вы узнаете о главных достопримечательностях центрального ансамбля города — истории его старинных стен, башен, храмов и единственного в России реконструированного средневекового сада архиерейской резиденции. Здесь мы поговорим о происхождении названия города и о том, почему Ростовский кремль называют прототипом рая на земле. А также об удивительных именах ростовских колоколов и тех из них, что сохранились в первоначальном виде до наших дней.

Старинные валы и тайны озера Неро

Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер. А также услышите о сказках, которые были созданы в Ростове, и о том, почему Петр Первый не решился строить флот на озере.

Ростовская ярмарка

Кроме того, я расскажу о мире народных промыслов в Ростове: вы узнаете о традициях изготовления изразцов и льняных изделий, а также о секретах ростовской финифти — росписи по эмали — и преданиях, связанных с местными луковицами.

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