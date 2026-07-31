Лучшее время для посещения Ростова Великого - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень придаёт особую атмосферу старинным улочкам и берегам озера Неро. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться заснеженными пейзажами и уютом музейных экспозиций, но стоит учесть, что некоторые части экскурсии могут быть менее комфортными из-за погоды.

Ростов Великий - один из древнейших городов России, сохранивший уникальные пейзажи и архитектуру. Гости смогут посетить знаменитый Ростовский кремль, узнать о его истории и значении, а также услышать легенды озера Неро. Прогулка по старинным валам и знакомство с народными промыслами, такими как ростовская финифть, сделают экскурсию незабываемой. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет окунуться в атмосферу русских сказок и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-45 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ростовский кремль — сердце города

Вы узнаете о главных достопримечательностях центрального ансамбля города — истории его старинных стен, башен, храмов и единственного в России реконструированного средневекового сада архиерейской резиденции. Здесь мы поговорим о происхождении названия города и о том, почему Ростовский кремль называют прототипом рая на земле. А также об удивительных именах ростовских колоколов и тех из них, что сохранились в первоначальном виде до наших дней.

Старинные валы и тайны озера Неро

Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер. А также услышите о сказках, которые были созданы в Ростове, и о том, почему Петр Первый не решился строить флот на озере.

Ростовская ярмарка

Кроме того, я расскажу о мире народных промыслов в Ростове: вы узнаете о традициях изготовления изразцов и льняных изделий, а также о секретах ростовской финифти — росписи по эмали — и преданиях, связанных с местными луковицами.

Организационные детали