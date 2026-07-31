Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Ростов Великий - один из древнейших городов России, сохранивший уникальные пейзажи и архитектуру.
Гости смогут посетить знаменитый Ростовский кремль, узнать о его истории и значении, а также услышать легенды озера Неро.
Прогулка по старинным валам и знакомство с народными промыслами, такими как ростовская финифть, сделают экскурсию незабываемой. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет окунуться в атмосферу русских сказок и истории
Лучшее время для посещения Ростова Великого - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень придаёт особую атмосферу старинным улочкам и берегам озера Неро. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться заснеженными пейзажами и уютом музейных экспозиций, но стоит учесть, что некоторые части экскурсии могут быть менее комфортными из-за погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ростовский кремль
Озеро Неро
Описание экскурсии
Ростовский кремль — сердце города
Вы узнаете о главных достопримечательностях центрального ансамбля города — истории его старинных стен, башен, храмов и единственного в России реконструированного средневекового сада архиерейской резиденции. Здесь мы поговорим о происхождении названия города и о том, почему Ростовский кремль называют прототипом рая на земле. А также об удивительных именах ростовских колоколов и тех из них, что сохранились в первоначальном виде до наших дней.
Старинные валы и тайны озера Неро
Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер. А также услышите о сказках, которые были созданы в Ростове, и о том, почему Петр Первый не решился строить флот на озере.
Ростовская ярмарка
Кроме того, я расскажу о мире народных промыслов в Ростове: вы узнаете о традициях изготовления изразцов и льняных изделий, а также о секретах ростовской финифти — росписи по эмали — и преданиях, связанных с местными луковицами.
Организационные детали
Экскурсия может быть полностью пешеходной или автопешеходной. Если вы не на своем транспорте, я организую трансфер за дополнительную плату: 3500 рублей
Входные билеты в Ростовский кремль и экскурсия по территории музея оплачиваются отдельно — в районе 600 руб. /человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ростовского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 2887 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Диана
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё прошло замечательно! Спасибо большое экскурсоводу Ольге. Было интересно, познавательно, не скучно. Ольга учла и выстроила прогулку - экскурсию по Ростову Великому под все наши интересы и "хотелки" СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
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Игорь
Ольга относится к людям, по которым видно, что им интересно то чем они занимаются. Очень занимательное и живое повествование, отсутствие хронометража времени экскурсии;-), Ольга готова ответить на любые вопросы по читать дальшеуменьшить
экскурсии и затронуть смежные темы. По моей личной оценке один из лучших гидов, с которыми я сталкивался за последние два года. Спасибо ей большое за замечательную экскурсию, нам с женой очень понравилось!
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Ксения
Экскурсия очень понравилась! Ольга замечательный рассказчик. Узнали много интересного о средневековом Ростове. Получили ответы на все свои вопросы. Спасибо огромное!
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Елена
Ольга- прекрасный экскурсовод! В ходе экскурсии по Ростову мы смогли увидеть все самые значимые объекты, при этом не возникало ощущения перегруженности датами, но складывалось стройное представление об истории и значимости читать дальшеуменьшить
города и архитектурных памятников. Ольга умеет построить повествование так, что интересно и взрослым, и детям от 10 до 15 лет. Материал экскурсии четко структурирован, в нем особое внимание уделяется деталям быта, архитектуры города, речи местных жителей, которые при самостоятельном осмотре туристы не замечают. Несомненно, нам повезло встретиться с настоящим профессионалом.
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Наталья
Добрый день! Не пожалели что выбрали Ольгу в качестве гида для первого знакомства с Ростовом. Нашим главным условием к экскурсии было - доступность и увлекательность для детей. Мы много путешествуем читать дальшеуменьшить
с детьми и не всегда удается завлечь их историей. Здесь нужен особый подход, мастерство или шарм. Ольга прекрасно справилась со своей задачей. В конце провела веселую викторину для всей семьи. Смело можно рекомендовать Ольгу для детских экскурсий.
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Ирина
Были в Ростове на праздниках с 01.05.-03.05.22. Компании у нас большая и разных возрастов. Ольга провела экскурсию так, что понравилось и взрослым и детям. Все было четко и отлажено. Спасибо Ольге за замечательно проверенную экскурсию!
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