Былинный град Ростов Великий

Изучить главные символы города и вдохновиться волшебной атмосферой старорусских памятников

4.7
3 отзыва
Индивидуальная
Один из центров Ростово-Суздальской земли и один из древнейших городов России, Ростов чудом сохранил пейзажи, которые ассоциируются с русскими сказками.

Вы исследуете памятники необыкновенного кремля и услышите тайны древнего озера Неро.

А также познакомитесь с народными промыслами и, при желании, побываете в тех самых переходах, по которым бегали герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
Былинный град Ростов Великий
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Что вас ожидает

Ростовский кремль — сердце города

Вы узнаете о главных достопримечательностях центрального ансамбля города — истории его старинных стен, башен, храмов и единственного в России реконструированного средневекового сада архиерейской резиденции. Здесь мы поговорим о происхождении названия города и о том, почему Ростовский кремль называют прототипом рая на земле. А также об удивительных именах ростовских колоколов и тех из них, что сохранились в первоначальном виде до наших дней.

Старинные валы и тайны озера Неро

Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер. А также услышите о сказках, которые были созданы в Ростове, и о том, почему Петр Первый не решился строить флот на озере.

Ростовская ярмарка

Кроме того, я расскажу о мире народных промыслов в Ростове: вы узнаете о традициях изготовления изразцов и льняных изделий, а также о секретах ростовской финифти — росписи по эмали — и преданиях, связанных с местными луковицами.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или автопешеходной. Если вы не на своем транспорте, я организую трансфер за дополнительную плату: 3500 рублей
  • Входные билеты в Ростовский кремль и экскурсия по территории музея оплачиваются отдельно — в районе 600 руб. /человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ростовского кремля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
2 апр 2022
Экскурсия хорошая. Ольга профи в своем деле. Показала нам "потайные" места города. Однозначно рекомедую.
Н
10 авг 2020
Добрый день! Не пожалели что выбрали Ольгу в качестве гида для первого знакомства с Ростовом. Нашим главным условием к экскурсии было - доступность и увлекательность для детей. Мы много путешествуем с детьми и не всегда удается завлечь их историей. Здесь нужен особый подход, мастерство или шарм. Ольга прекрасно справилась со своей задачей. В конце провела веселую викторину для всей семьи. Смело можно рекомендовать Ольгу для детских экскурсий.
А
22 июля 2020
Экскурсия хорошая, хотя больше подойдет старшим детям (от 11-12 лет) и взрослым. Младшим школьникам будет трудновато. Ольга показывает весь Ростов, дает рекомендации по обеду и другим музеям, подстраивается под погоду. Нам понравилось, спасибо!

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