Е Елена Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…» Еще раз спасибо гиду за экскурсию! Вы просто влюбили нас в ваш город! Отдельно приятно было слушать вашу красивую спокойную речь!

В Вячеслав Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому Мы в восторге. Очень интересно познавательно. Легко и узнали много нового. Нет слов один восторг. Рекомендуем Кирилла. 100%. Фото пока ещё ждём, потом дополню отзыв.

А Алексей Музей в Ломах «Большая жизнь» Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!

Р Рита Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому Кирилл очень хорошо все рассказал и показал! Спасибо! Фото получились просто великолепные)

М Марина Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому Я была на такой экскурсии с фотографом и Алёной… Необычно, интересно, рекомендую…

Л Людмила Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья» Впервые пользовалась таким видом экскурсий. Мне не хватило наглядности. Хотелось бы фото видеть, к какому объекту подходить. А то таблички названием не видим, куда идти не понимаем. В городе вообще впервые.