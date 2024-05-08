Необычные экскурсии по Ростову

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Ростове, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей в Ломах «Большая жизнь»
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Ростов Великий: Вдруг как в сказке - путешествие по историческому киногороду
Погрузитесь в мир истории и кино с экскурсией по Ростову Великому. Ожившая история и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Соборная площадь, 5, Ростов Великий
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
10 отзывов
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Музей в Ломах «Большая жизнь»
  2. Ростов Великий: «Вдруг как в сказке…»
  3. Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
  4. Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 9 700. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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