1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: Вдруг как в сказке - путешествие по историческому киногороду
Погрузитесь в мир истории и кино с экскурсией по Ростову Великому. Ожившая история и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Соборная площадь, 5, Ростов Великий
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических памятников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, пройдя по историческим местам и памятникам. Увлекательный маршрут с онлайн-инструкцией
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 мая 2024Еще раз спасибо гиду за экскурсию! Вы просто влюбили нас в ваш город! Отдельно приятно было слушать вашу красивую спокойную речь!
- ВВячеслав1 мая 2024Мы в восторге. Очень интересно познавательно. Легко и узнали много нового. Нет слов один восторг. Рекомендуем Кирилла. 100%. Фото пока ещё ждём, потом дополню отзыв.
- ААлексей30 апреля 2024Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
- РРита11 ноября 2023Кирилл очень хорошо все рассказал и показал! Спасибо! Фото получились просто великолепные)
- ММарина1 октября 2023Я была на такой экскурсии с фотографом и Алёной… Необычно, интересно, рекомендую…
- ЛЛюдмила13 августа 2023Впервые пользовалась таким видом экскурсий. Мне не хватило наглядности. Хотелось бы фото видеть, к какому объекту подходить. А то таблички названием не видим, куда идти не понимаем. В городе вообще впервые.
- ССеребрякова16 июля 2023Интересно построен квест. Сами бы даже не догадались пойти в некоторые места. Очень понравилось! Будем использовать такие же квесты в других городах
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Необычные»
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