Семибратово — место рождения сказок и былин

Открыть фольклорную историю фабричного поселка, посетить душевный музей Баклуши и Библиотеку Варенья

В 15 км от Ростова находится село, названное в честь братьев, ставших прототипами богатырей Симеонов, героев былины об Алеше Поповиче и, возможно, даже пушкинской сказки о мертвой царевне! Поговорим об этих преданиях.

А еще вы узнаете о древнем роде Вахрамеевых, познакомитесь с процессом изготовления деревянных ложек и откроете секреты старинного лакомства в необычной «библиотеке».
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин
Семибратово — место рождения сказок и былин

Что вас ожидает

«… и приведёт вас тропа былей и небылиц в село Семибратово, где летом луга зелёные, а зимой белые, где реки синие, а поля бескрайние… И жили здесь в старину семь братьев — шестеро удалых да озорных, а седьмой самый весёлый был… ». (Из книги краеведа М. Б. Сударушкина «О семи братьях-сбродичах, заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте»)

Предания старины

Поговорим о происхождении названия реки, на которой стоит поселок, и истории древнего, еще дохристианского селения Исады. Вы узнаете несколько версий возникновения его нынешнего названия, включая историю тех самых «семи братий-сбродичей». Я также расскажу о ручье Синявка и связанном с ним предании о Синем камне — объекте поклонения язычников. А еще о старой Исадской мельнице и древнем русском дворянском роде Вахрамеевых, представители которого отдыхали здесь летом.

Музей Баклуши

В интерактивном музее вы выясните, как делали заготовки для выделки различных долбленых деревянных изделий, то есть «били баклуши». Познакомитесь с различными стадиями обработки дерева и необходимыми инструментами, узнаете, как украшались ложки и какие традиции с ними связаны, ведь каждая ложка в старину была уникальной!

Библиотека Варенья

Кроме того, неподалеку вы посетите необычное место — библиотеку, где на полках вместо книг стоят банки со всевозможными видами варенья. Вы услышите, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья привораживали суженого и из чего готовилось «берсеневое» варенье, любимое Пушкиным. А в местном «читальном зале» можно будет ознакомиться со старинными народными рецептами.

Приезжайте в Семибратово, где «наше счастье, да с рожденья — бей баклуши, ешь варенье»!

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Начинается в Семибратове. Если вы не на своем транспорте, я помогу с арендой машины — стоимость за 3 часа составит 1000 рублей.
  • Дополнительные расходы: посещение музея Баклуши — 150-230 руб. /человека, Библиотеки Варенья — 200-250 руб. /человека; также можно поучаствовать в местных мастер-классах. График работы — со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30, понедельник — выходной
  • Программу можно расширить, а также провести для большего количества участников

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
В Семибратове живу больше 50 лет. Закончила Костромской технологический институт. Имею свидетельство внештатного экскурсовода Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника, работаю с 2004 года. Я провожу обзорные экскурсии по Семибратову, Ростову, Ярославлю, а также организую поездки в другие города области и соседних регионов. Жду вас в гости!
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