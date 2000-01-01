Что вас ожидает

«… и приведёт вас тропа былей и небылиц в село Семибратово, где летом луга зелёные, а зимой белые, где реки синие, а поля бескрайние… И жили здесь в старину семь братьев — шестеро удалых да озорных, а седьмой самый весёлый был… ». (Из книги краеведа М. Б. Сударушкина «О семи братьях-сбродичах, заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте»)

Предания старины

Поговорим о происхождении названия реки, на которой стоит поселок, и истории древнего, еще дохристианского селения Исады. Вы узнаете несколько версий возникновения его нынешнего названия, включая историю тех самых «семи братий-сбродичей». Я также расскажу о ручье Синявка и связанном с ним предании о Синем камне — объекте поклонения язычников. А еще о старой Исадской мельнице и древнем русском дворянском роде Вахрамеевых, представители которого отдыхали здесь летом.

Музей Баклуши

В интерактивном музее вы выясните, как делали заготовки для выделки различных долбленых деревянных изделий, то есть «били баклуши». Познакомитесь с различными стадиями обработки дерева и необходимыми инструментами, узнаете, как украшались ложки и какие традиции с ними связаны, ведь каждая ложка в старину была уникальной!

Библиотека Варенья

Кроме того, неподалеку вы посетите необычное место — библиотеку, где на полках вместо книг стоят банки со всевозможными видами варенья. Вы услышите, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья привораживали суженого и из чего готовилось «берсеневое» варенье, любимое Пушкиным. А в местном «читальном зале» можно будет ознакомиться со старинными народными рецептами.

Приезжайте в Семибратово, где «наше счастье, да с рожденья — бей баклуши, ешь варенье»!

Организационные детали