«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря

«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря
«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря
«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря
«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря
«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря
«Святыни Ростова» - четыре главных монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
  • Богоявленский Авраамиев монастырь
  • Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  • Борисоглебский монастырь
Экскурсия «Ростов православный» познакомит вас с христианской историей города и позволит посетить четыре монастыря.
Первым делом мы побываем в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, основанном святителем Иаковом в 1389 году. Обитель находится на побережье озера Неро. Здесь увидеть мощи святого Димитрия Ростовского, побывать на святом источнике, поклониться чудотворной иконе «Ватопедская Божья Матерь».
Далее мы направимся в Богоявленский Авраамиев монастырь, где хранятся мощи преподобного Авраамия. Первые упоминания об обители датируются 1261 годом, что делает монастырь старейшим в Ростове. Изначально он имел облик крепости, однако впоследствии утратил свои мощные стены.
Троице-Сергиев Варницкий монастырь располагается на родине преподобного Сергия Радонежского – в 1,5 км от Ростова. По документам он известен с 1614 года, но согласно преданию, обитель была основана еще в начале XV столетия при содействии архиепископа Ефрема.
Последним мы увидим Борисоглебский монастырь, находящийся по пути в Углич, в 18 км от Ростова. В его стенах сохраняются мощи святого Иринарха Затворника, который проживал в обители конце XVI – начале XVII веков. Во время визита в монастырь вы сможете посетить келью Иринарха Затворника, пройтись вдоль крепостных стен, осмотреть Благовещенскую церковь и собор Бориса и Глеба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Ростове

Святыни древнего Ростова
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
18 отзывов
Святыни древнего Ростова
Посетить древние монастыри, заехать в живописное село Варницы и погрузиться в богатую историю города
4 420 за 1-10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
49 отзывов
Самое главное о Ростове за 1 час
Осмотреть исторический центр с колокольни и разобраться в многовековой истории города
1 690 за 1-10 чел.
Первая встреча с Ростовом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
85 отзывов
Первая встреча с Ростовом
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
2 990 за 1-10 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
5 отзывов
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Место с истинно русским духом в окрестностях Ростова Великого
2 600 за 1-10 чел.
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
3 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
А-Тур
Нет отзывов
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида
9 700 за 1-10 чел.
Один день в Ростове Великом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лидия
4.7
7 отзывов
Один день в Ростове Великом
Во время экскурсии, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей
от 2 600 за 1 человека
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.8
28 отзывов
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Получить общее представление о достоянии города на часовой прогулке по историческому центру
1 700 за 1-10 чел.
Ростов Великий - история и современность
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
44 отзыва
Ростов Великий - история и современность
Погулять по одному из древнейших городов страны и услышать о его главных достопримечательностях
2 990 за 1-10 чел.
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.3
3 отзыва
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
Познакомиться с самобытным городом-ровесником российского государства и ощутить дух древности
5 200 за 1-3 чел.
Старинный Ростов Великий
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алёна
4.6
10 отзывов
Старинный Ростов Великий
Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников
от 7 300 за 1-5 чел.
Былинный град Ростов Великий
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.7
3 отзыва
Былинный град Ростов Великий
Изучить главные символы города и вдохновиться волшебной атмосферой старорусских памятников
5 500 за 1-45 чел.
Ростов Великий - русская древность
2 часа
Индивидуальная
А-Тур
4
1 отзыв
Ростов Великий - русская древность
Ростов входит в топ-10 древнейших городов России, а по величию он был равен Киеву и Новгороду
от 6 800 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ростове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ