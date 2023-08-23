Наша экскурсия познакомит вас с христианской историей города и позволит посетить сразу четыре старинных монастыря буквально за несколько часов.
Описание экскурсииПодробнее Первым делом мы побываем в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, основанном святителем Иаковом в 1389 году. Обитель находится на побережье озера Неро. Здесь можно увидеть мощи святого Димитрия Ростовского, побывать на святом источнике, поклониться чудотворной иконе «Ватопедская Божья Матерь». Далее мы направимся в Богоявленский Авраамиев монастырь, где хранятся мощи преподобного Авраамия. Первые упоминания об обители датируются 1261 годом, что делает монастырь старейшим в Ростове. Изначально он имел облик крепости, однако впоследствии утратил свои мощные стены. Троице-Сергиев Варницкий монастырь располагается на родине преподобного Сергия Радонежского – в 1,5 км. от Ростова. По документам он известен с 1614 года, но согласно преданию, обитель была основана еще в начале XV столетия при содействии архиепископа Ефрема. Последним мы увидим Борисоглебский монастырь, находящийся по пути в Углич, в 18 км. от Ростова. В его стенах сохраняются мощи святого Иринарха Затворника, который проживал в обители конце XVI – начале XVII веков. Во время визита в монастырь вы сможете посетить келью Иринарха Затворника, пройтись вдоль крепостных стен, осмотреть Благовещенскую церковь и собор Бориса и Глеба. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
- Богоявленский Авраамиев монастырь
- Троице-Сергиев Варницкий монастырь
- Борисоглебский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Увидели всё лучшие памятники истории Ростова. Прикоснулись к мощам святых и чудотворцев. Помимо всём известного Ростовского Кремля побывали в не менее интересных местах и узнали много нового о истории Руси. Отличный экскурсовод. Грамотно, доходчиво, интересно!
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Н
Насыщенная информацией программа позволила побывать в четырёх монастырях Ростова, узнать о важных событиях разных эпох. Наш гид, Рая, прекрасный рассказчик. Излагает быстро, но доходчиво. Всё очень профессионально и достойно. Спасибо! Рекомендуем!
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Н
Насыщенная информацией программа позволила побывать в четырёх монастырях Ростова, узнать о важных событиях разных эпох. Наш гид, Рая, прекрасный рассказчик. Излагает быстро, но доходчиво. Всё очень профессионально и достойно. Спасибо! Рекомендуем!
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А
НАМ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, МЫ ПРЕКРАСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, ПОГУЛЯЛИ, ПОСМОТРЕЛИ, ВКУСНО ПОЕЛИ И ОБОГАТИЛИСЬ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ О ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ. СПАСИБО НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, ОРГАНИЗАТОРАМ ЭКСКУРСИИ И РОСТОВУ ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!
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А
НАМ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, МЫ ПРЕКРАСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, ПОГУЛЯЛИ, ПОСМОТРЕЛИ, ВКУСНО ПОЕЛИ И ОБОГАТИЛИСЬ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ О ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ. СПАСИБО НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, ОРГАНИЗАТОРАМ ЭКСКУРСИИ И РОСТОВУ ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!
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Е
Отличная экскурсия! Шикарный экскурсовод Николай Николаевич, влюбленный в свою работу.
Много нового и познавательного.
4 часа пролетели, как одно мгновение. Спасибо организаторам
Много нового и познавательного.
4 часа пролетели, как одно мгновение. Спасибо организаторам
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