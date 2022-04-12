Экскурсия «Ростов православный» познакомит вас с христианской историей города и позволит посетить четыре монастыря.

Первым делом мы побываем в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, основанном святителем Иаковом в 1389 году. Обитель находится на побережье озера Неро. Здесь увидеть мощи святого Димитрия Ростовского, побывать на святом источнике, поклониться чудотворной иконе «Ватопедская Божья Матерь».

Далее мы направимся в Богоявленский Авраамиев монастырь, где хранятся мощи преподобного Авраамия. Первые упоминания об обители датируются 1261 годом, что делает монастырь старейшим в Ростове. Изначально он имел облик крепости, однако впоследствии утратил свои мощные стены.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь располагается на родине преподобного Сергия Радонежского – в 1,5 км от Ростова. По документам он известен с 1614 года, но согласно преданию, обитель была основана еще в начале XV столетия при содействии архиепископа Ефрема.

Последним мы увидим Борисоглебский монастырь, находящийся по пути в Углич, в 18 км от Ростова. В его стенах сохраняются мощи святого Иринарха Затворника, который проживал в обители конце XVI – начале XVII веков. Во время визита в монастырь вы сможете посетить келью Иринарха Затворника, пройтись вдоль крепостных стен, осмотреть Благовещенскую церковь и собор Бориса и Глеба.