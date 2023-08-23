Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наша экскурсия познакомит вас с христианской историей города и позволит посетить сразу четыре старинных монастыря буквально за несколько часов. 5 17 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Ростове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 4 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее Первым делом мы побываем в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре, основанном святителем Иаковом в 1389 году. Обитель находится на побережье озера Неро. Здесь можно увидеть мощи святого Димитрия Ростовского, побывать на святом источнике, поклониться чудотворной иконе «Ватопедская Божья Матерь». Далее мы направимся в Богоявленский Авраамиев монастырь, где хранятся мощи преподобного Авраамия. Первые упоминания об обители датируются 1261 годом, что делает монастырь старейшим в Ростове. Изначально он имел облик крепости, однако впоследствии утратил свои мощные стены. Троице-Сергиев Варницкий монастырь располагается на родине преподобного Сергия Радонежского – в 1,5 км. от Ростова. По документам он известен с 1614 года, но согласно преданию, обитель была основана еще в начале XV столетия при содействии архиепископа Ефрема. Последним мы увидим Борисоглебский монастырь, находящийся по пути в Углич, в 18 км. от Ростова. В его стенах сохраняются мощи святого Иринарха Затворника, который проживал в обители конце XVI – начале XVII веков. Во время визита в монастырь вы сможете посетить келью Иринарха Затворника, пройтись вдоль крепостных стен, осмотреть Благовещенскую церковь и собор Бориса и Глеба. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

Богоявленский Авраамиев монастырь

Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Борисоглебский монастырь Что включено Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.