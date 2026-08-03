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По святым местам Ростова Великого

Посетить четыре монастыря, увидеть их реликвии и проникнуться историей и атмосферой этих мест
За один день вы объедете четыре ростовских обители.

Осмотрите самый древний монастырь нашего края, побываете в монастыре, возведенном на месте дома Сергия Радонежского, услышите о подвижниках Спасо-Яковсковского и Борисоглебского монастырей. Вас ждут их правдивые истории и легенды, а также рассказы о чудесных явлениях, происходивших здесь.
5
52 отзыва
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого

Описание экскурсии

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, расположенный у озера Неро. Обитель побывала и ставропигиальным монастырем, и резиденцией викарного епископа — вы разберетесь, что означают эти статусы. Посетите Яковлевскую церковь, Димитриевский и Зачатьевский соборы, где полюбуетесь фресками разных периодов, а еще сможете приложиться к мощам Авраамия Ростовского, родоначальника ростовского монашества, и побывать на святом источнике — колодце святителя Иакова.

Богоявленский Авраамиев монастырь — старейший в Ростове: первые упоминания о нем относятся к 1261 году. Мы пройдем в собор, заложенный Иваном Грозным, и расшифруем его росписи, а рядом заглянем во Введенскую церковь.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь — возведен он на родине преподобного Сергия Радонежского, в 1,5 км от Ростова. Монастырь был не единожды разрушен — поговорим о его непростой судьбе, осмотрим отстроенный заново Троицкий собор. А в Введенской церкви, пережившей богоборческие времена, увидим старинные иконы, сосуды и престол.

Борисоглебский монастырь — некогда один из богатейших монастырей в Ростовской митрополии. Вас впечатлят его крепостные стены и богатый декор северного и южного фасадов. Приглядимся к росписи на Южных воротах, выполненной в ростовском стиле — и обсудим, в чем ее особенности. Вы также услышите о личностях, связанных с этой обителью: Иване Грозном, Василии Темном, герое Куликовской битвы монахе Пересвете и знаменитом Иринархе Затворнике.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия носит светский характер

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в цену экскурсии
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 8600 ₽ (9600 ₽ в праздничные дни)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Пожертвование в Спасо-Яковлевском монастыре — 100 ₽ на группу до 10 человек

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 23737 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия просто великолепная! Огромное спасибо Раисе - идеальный баланс познавательного и развлекательного! Сразу видно, что у Раисы огромный опыт работы с путешественниками - мы не успевали даже понять, чего хотим,
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а все уже было исполнено. Маршрут был адаптирован под наши желания. Время пролетело незаметно, так нас захватило путешествие. Получили гораздо больше, чем ожидали. Заодно узнали, что и где купить и что посмотреть в следующий раз. Обязательно всем знакомым порекомендую эту экскурсию, впечатления незабываемые! Единственное - надо быть готовым, что организатор отвечает очень небыстро.

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О
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание передать свои знания по максимуму. Очень довольны.
Большое спасибо организаторам и лично Николаю Николаевичу
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание
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Ольга
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,+1
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
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И
Экскурсию проводил Николай Николаевич, огромная благодарность ему от всех нас. За короткое время мы получили массу знаний и впечатлений. Время пролетело незаметно и ярко.
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Р
Дата посещения: 19 июл 2025
Все было очень интересно и качественно! Спасибо
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О
Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения информации для доченьки
Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения
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