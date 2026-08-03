Посетить четыре монастыря, увидеть их реликвии и проникнуться историей и атмосферой этих мест
За один день вы объедете четыре ростовских обители.
Осмотрите самый древний монастырь нашего края, побываете в монастыре, возведенном на месте дома Сергия Радонежского, услышите о подвижниках Спасо-Яковсковского и Борисоглебского монастырей. Вас ждут их правдивые истории и легенды, а также рассказы о чудесных явлениях, происходивших здесь.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, расположенный у озера Неро. Обитель побывала и ставропигиальным монастырем, и резиденцией викарного епископа — вы разберетесь, что означают эти статусы. Посетите Яковлевскую церковь, Димитриевский и Зачатьевский соборы, где полюбуетесь фресками разных периодов, а еще сможете приложиться к мощам Авраамия Ростовского, родоначальника ростовского монашества, и побывать на святом источнике — колодце святителя Иакова.
Богоявленский Авраамиев монастырь — старейший в Ростове: первые упоминания о нем относятся к 1261 году. Мы пройдем в собор, заложенный Иваном Грозным, и расшифруем его росписи, а рядом заглянем во Введенскую церковь.
Троице-Сергиев Варницкий монастырь — возведен он на родине преподобного Сергия Радонежского, в 1,5 км от Ростова. Монастырь был не единожды разрушен — поговорим о его непростой судьбе, осмотрим отстроенный заново Троицкий собор. А в Введенской церкви, пережившей богоборческие времена, увидим старинные иконы, сосуды и престол.
Борисоглебский монастырь — некогда один из богатейших монастырей в Ростовской митрополии. Вас впечатлят его крепостные стены и богатый декор северного и южного фасадов. Приглядимся к росписи на Южных воротах, выполненной в ростовском стиле — и обсудим, в чем ее особенности. Вы также услышите о личностях, связанных с этой обителью: Иване Грозном, Василии Темном, герое Куликовской битвы монахе Пересвете и знаменитом Иринархе Затворнике.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия носит светский характер
Организационные детали
Транспортные расходы включены в цену экскурсии
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 8600 ₽ (9600 ₽ в праздничные дни)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Пожертвование в Спасо-Яковлевском монастыре — 100 ₽ на группу до 10 человек
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 23737 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
1
3
–
2
–
1
–
м
мария
Экскурсия просто великолепная! Огромное спасибо Раисе - идеальный баланс познавательного и развлекательного! Сразу видно, что у Раисы огромный опыт работы с путешественниками - мы не успевали даже понять, чего хотим, читать дальшеуменьшить
а все уже было исполнено. Маршрут был адаптирован под наши желания. Время пролетело незаметно, так нас захватило путешествие. Получили гораздо больше, чем ожидали. Заодно узнали, что и где купить и что посмотреть в следующий раз. Обязательно всем знакомым порекомендую эту экскурсию, впечатления незабываемые! Единственное - надо быть готовым, что организатор отвечает очень небыстро.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Самая интересная экскурсия за всю поездку. Отличная организация. Проводил Николай Николаевич. Глубокие знания, интересная подача, желание передать свои знания по максимуму. Очень довольны. Большое спасибо организаторам и лично Николаю Николаевичу
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Все понравилось. Даже погода нам благоволила. Экскурсовод Светлана рассказала много интересной информации,
+1
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Экскурсию проводил Николай Николаевич, огромная благодарность ему от всех нас. За короткое время мы получили массу знаний и впечатлений. Время пролетело незаметно и ярко.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
Дата посещения: 19 июл 2025
Все было очень интересно и качественно! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения информации для доченьки
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова
Похожие экскурсии на «По святым местам Ростова Великого»