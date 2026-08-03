За один день вы объедете четыре ростовских обители. Осмотрите самый древний монастырь нашего края, побываете в монастыре, возведенном на месте дома Сергия Радонежского, услышите о подвижниках Спасо-Яковсковского и Борисоглебского монастырей. Вас ждут их правдивые истории и легенды, а также рассказы о чудесных явлениях, происходивших здесь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, расположенный у озера Неро. Обитель побывала и ставропигиальным монастырем, и резиденцией викарного епископа — вы разберетесь, что означают эти статусы. Посетите Яковлевскую церковь, Димитриевский и Зачатьевский соборы, где полюбуетесь фресками разных периодов, а еще сможете приложиться к мощам Авраамия Ростовского, родоначальника ростовского монашества, и побывать на святом источнике — колодце святителя Иакова.

Богоявленский Авраамиев монастырь — старейший в Ростове: первые упоминания о нем относятся к 1261 году. Мы пройдем в собор, заложенный Иваном Грозным, и расшифруем его росписи, а рядом заглянем во Введенскую церковь.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь — возведен он на родине преподобного Сергия Радонежского, в 1,5 км от Ростова. Монастырь был не единожды разрушен — поговорим о его непростой судьбе, осмотрим отстроенный заново Троицкий собор. А в Введенской церкви, пережившей богоборческие времена, увидим старинные иконы, сосуды и престол.

Борисоглебский монастырь — некогда один из богатейших монастырей в Ростовской митрополии. Вас впечатлят его крепостные стены и богатый декор северного и южного фасадов. Приглядимся к росписи на Южных воротах, выполненной в ростовском стиле — и обсудим, в чем ее особенности. Вы также услышите о личностях, связанных с этой обителью: Иване Грозном, Василии Темном, герое Куликовской битвы монахе Пересвете и знаменитом Иринархе Затворнике.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия носит светский характер

Организационные детали

Транспортные расходы включены в цену экскурсии

Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 8600 ₽ (9600 ₽ в праздничные дни)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы