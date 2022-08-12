По святым местам Ростова Великого

Посетить четыре монастыря, увидеть их реликвии и проникнуться историей и атмосферой этих мест

За один день вы объедете четыре ростовских обители.

Осмотрите самый древний монастырь нашего края, побываете в монастыре, возведенном на месте дома Сергия Радонежского, услышите о подвижниках Спасо-Яковсковского и Борисоглебского монастырей. Вас ждут их правдивые истории и легенды, а также рассказы о чудесных явлениях, происходивших здесь.
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
По святым местам Ростова Великого
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Описание

Что вас ожидает

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, расположенный у озера Неро. Обитель побывала и ставропигиальным монастырем, и резиденцией викарного епископа — вы разберетесь, что означают эти статусы. Посетите Яковлевскую церковь, Димитриевский и Зачатьевский соборы, где полюбуетесь фресками разных периодов, а еще сможете приложиться к мощам Авраамия Ростовского, родоначальника ростовского монашества, и побывать на святом источнике — колодце святителя Иакова.

Богоявленский Авраамиев монастырь — старейший в Ростове: первые упоминания о нем относятся к 1261 году. Мы пройдем в собор, заложенный Иваном Грозным, и расшифруем его росписи, а рядом заглянем во Введенскую церковь.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь — возведен он на родине преподобного Сергия Радонежского, в 1,5 км от Ростова. Монастырь был не единожды разрушен — поговорим о его непростой судьбе, осмотрим отстроенный заново Троицкий собор. А в Введенской церкви, пережившей богоборческие времена, увидим старинные иконы, сосуды и престол.

Борисоглебский монастырь — некогда один из богатейших монастырей в Ростовской митрополии. Вас впечатлят его крепостные стены и богатый декор северного и южного фасадов. Приглядимся к росписи на Южных воротах, выполненной в ростовском стиле — и обсудим, в чем ее особенности. Вы также услышите о личностях, связанных с этой обителью: Иване Грозном, Василии Темном, герое Куликовской битвы монахе Пересвете и знаменитом Иринархе Затворнике.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия носит светский характер

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Аренда трансфера: легковое авто — 700 руб. /час, минивэн — 900 руб. /час
  • Пожертвование в Спасо-Яковлевском монастыре — 100 руб. на группу до 10 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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