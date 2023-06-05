5 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по святыням Ростова - с мая по сентябрь. В это время года комфортно перемещаться между объектами и наслаждаться видами на озеро Неро.

Ростов Великый не только один из древнейших городов России, но и центр христианской веры и духовности.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю принятия крещения местными жителями, осмотреть величественные храмы

и монастыри, которые были возведены в разные эпохи и хранят в себе невероятные реликвии и истории. Среди них - Успенский кафедральный собор X века, Спасо-Яковлевский мужской монастырь, расположенный на берегу озера Неро, и Толгская церковь с её уникальной колокольней. В ходе экскурсии вы также узнаете о жизни и подвигах ростовских святителей и чудотворцев, таких как Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, и посетите места их упокоения. Завершающим аккордом станет посещение села Варницы, родины преподобного Сергия Радонежского, одного из заступников Ростовской земли. Эта экскурсия станет не только путешествием по историческим местам, но и глубоким погружением в духовную жизнь древнего Ростова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кафедральный собор и не только

Вы посетите все главные святыни Ростова: основанный в далеком X веке Успенский кафедральный собор, Спасо-Яковлевский мужской монастырь на берегу чудесного озера Неро, Толгскую церковь с башнеобразной колокольней и храм Вознесения над гробом блаженного Исидора Ростовского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были возведены, чем примечательна их архитектура и какие христианские реликвии здесь хранятся.

Ростовские святители и чудотворцы

Блаженные Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, преподобные Авраамий и Иринарх Затворник — эти и многие другие знаменитые святые совершали подвиги на ростовской земле. Вы посетите места их упокоения и узнаете, какие истории с ними связаны. А также рассмотрите Авраамиев Богоявленский, Рождественский и Троице-Сергиев Варницкий монастыри и единственную в Ярославской области деревянную церковь XVII века.

Сергий Радонежский и село Варницы

В завершение вы услышите, почему преподобный Сергий Радонежский считается одним из заступников Ростовской земли, и побываете на его родине — в небольшом, но живописном селе Варницы.

Организационные детали