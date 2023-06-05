5 отзывов оставили туристы

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Святыни древнего Ростова

Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Ростов Великый не только один из древнейших городов России, но и центр христианской веры и духовности.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю принятия крещения местными жителями, осмотреть величественные храмы
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и монастыри, которые были возведены в разные эпохи и хранят в себе невероятные реликвии и истории.

Среди них - Успенский кафедральный собор X века, Спасо-Яковлевский мужской монастырь, расположенный на берегу озера Неро, и Толгская церковь с её уникальной колокольней.

В ходе экскурсии вы также узнаете о жизни и подвигах ростовских святителей и чудотворцев, таких как Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, и посетите места их упокоения.

Завершающим аккордом станет посещение села Варницы, родины преподобного Сергия Радонежского, одного из заступников Ростовской земли.

Эта экскурсия станет не только путешествием по историческим местам, но и глубоким погружением в духовную жизнь древнего Ростова

5
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю древнего Ростова
  • 🏛️ Посещение уникальных храмов и монастырей
  • 🕊️ Знакомство с жизнеописанием святых
  • 🚗 Возможность посетить село Варницы
  • 📜 Узнаете интересные факты о христианских реликвиях

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по святыням Ростова - с мая по сентябрь. В это время года комфортно перемещаться между объектами и наслаждаться видами на озеро Неро.
Сейчас август — это идеальное время.
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова

Что можно увидеть

  • Успенский кафедральный собор
  • Спасо-Яковлевский мужской монастырь
  • Толгская церковь
  • Храм Вознесения
  • Авраамиев Богоявленский монастырь
  • Рождественский монастырь
  • Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  • Деревянная церковь XVII века

Описание экскурсии

Кафедральный собор и не только

Вы посетите все главные святыни Ростова: основанный в далеком X веке Успенский кафедральный собор, Спасо-Яковлевский мужской монастырь на берегу чудесного озера Неро, Толгскую церковь с башнеобразной колокольней и храм Вознесения над гробом блаженного Исидора Ростовского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были возведены, чем примечательна их архитектура и какие христианские реликвии здесь хранятся.

Ростовские святители и чудотворцы

Блаженные Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, преподобные Авраамий и Иринарх Затворник — эти и многие другие знаменитые святые совершали подвиги на ростовской земле. Вы посетите места их упокоения и узнаете, какие истории с ними связаны. А также рассмотрите Авраамиев Богоявленский, Рождественский и Троице-Сергиев Варницкий монастыри и единственную в Ярославской области деревянную церковь XVII века.

Сергий Радонежский и село Варницы

В завершение вы услышите, почему преподобный Сергий Радонежский считается одним из заступников Ростовской земли, и побываете на его родине — в небольшом, но живописном селе Варницы.

Организационные детали

  • До Спасо-Яковлевского, Авраамиева Богоявленского и Троице-Сергиева Варницкого монастыря нужно доехать. Это можно сделать на вашем авто, такси или на арендованном транспорте (уточняйте при бронировании, от 1500 ₽/час)
  • Посещение звонницы Успенского собора и пожертвование за экскурсионное сопровождение — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Нина
Это был незабываемый день! Это была прекрасная экскурсия! Наша группа (17 человек) посетила город Ростов Великий. Наш гид Дмитрий познакомил нас с Ростовом, показал все знаковые места и достопримечательности этого
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старинного города. Дмитрий - прекрасный знаток истории, интересный рассказчик, очень душевный человек. Он хорошо продумал маршрут нашей программы, учитывал пожелания нашей группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Даже организовал хор духовной песни в храме Исидора Блаженного специально для нас! Это было очень впечатляюще… Вся наша группа благодарна нашему гиду за этот прекрасный день!!!

Это был незабываемый день! Это была прекрасная экскурсия! Наша группа (17 человек) посетила город Ростов Великий.
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Ю
Экскурсия очень понравилась. Дмитрмй был занят и сразу предупредил, что с нами будет гид Захар. Захар забрал нас из Ярославля, согласовали маршрут с учётом пожеланий. Доброжелательно, информативно, интересно и без напряга..
Спасибо!
Экскурсия очень понравилась. Дмитрмй был занят и сразу предупредил, что с нами будет гид Захар. Захар
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М
Спасибо Дмитрию за экскурсию по Ростову. Нам очень понравилось. 3 часа поделены между пешей экскурсией по т. н. Ростовскому Кремлю и поездками до ближайших монастырей и храмов. Много интересного узнали
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о городе, истории места и прекрасных памятниках истории, архитектуры и религии. Экскурсия хорошо составлена, интересно подается и время пролетает незаметно. Дмитрий как рассказчик произвел прекрасное впечатление.
Очень понравились Успенский собор, звонница и комплекс зданий на Соборной площади.
Немного досадно, в каком состоянии находится Успенский собор и некоторые другие храмы города.
Хотелось, чтобы они были отреставрированы и привлекали бы больше гостей в город. Кажется, что туристическое направление развито пока довольно слабо. Туристов несравнимо меньше, чем в других городах Золотого Кольца, Великом Новгороде, Пскове.
Вечером храмы и церкви не подсвечиваются, любоваться после того, как стемнеет, нечем.
Но, несмотря ни на что, сам город очень интересный, есть много уникальных особенностей и отличий с другими подобными местами, поездка точно не будет скучной или бесполезной.
Смело можем рекомендовать к посещению, особенно в сопровождении Дмитрия.

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Николай
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию.
Дмитрий обладает глубокими знаниями по истории своего города и искренне его любит.
Первое впечатление от Ростова после приезда было двояким. Но за время экскурсии по
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городу и поездок по окрестным монастырям Дмитрий изменил наше отношение.
Он осветил историю города до малейших деталей. Познакомил нас с выдающимися личностями его прошлого.
Рекомендуем всем, кто хочет глубоко окунуться в культуру и историю Ростова.

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И
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Дмитрий - эрудированный, хорошо знающий историю, отличный рассказчик и тактичный человек. Дмитрий учел все наши пожелания при проведении экскурсии. Вторая половина экскурсии (посещение монастырей) пришлась на темное время, и до экскурсии, понимая это, я немного волновалась. Но это обстоятельство ничуть не испортило впечатление от экскурсии, а наоборот придало ей небольшую загадочность и таинственность.
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О
Большое спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по Ростову! Остались очень довольны и совсем не устали. Дмитрий настоящий профессионал, знает всё о своём городе, очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Получили очень полезную и важную для нас информацию и рекомендации не только по Ростову, но и по другим городам Ярославской области. Отличный гид, советуем всем!
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