5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Кафедральный собор и не только

Вы посетите все главные святыни Ростова: основанный в далеком X веке Успенский кафедральный собор, Спасо-Яковлевский мужской монастырь на берегу чудесного озера Неро, Толгскую церковь ⛪ с башнеобразной колокольней и храм Вознесения над гробом блаженного Исидора Ростовского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были возведены, чем примечательна их архитектура и какие христианские реликвии здесь хранятся.

Ростовские святители и чудотворцы

Блаженные Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, преподобные Авраамий и Иринарх Затворник — эти и многие другие знаменитые святые совершали подвиги на ростовской земле. Вы посетите места их упокоения и узнаете, какие истории 📖 с ними связаны. А также рассмотрите Авраамиев Богоявленский, Рождественский и Троице-Сергиев Варницкий монастыри и единственную в Ярославской области деревянную церковь XVII века.

Сергий Радонежский и село Варницы

В завершение вы услышите, почему преподобный Сергий Радонежский считается одним из заступников Ростовской земли, и побываете на его родине — в небольшом, но живописном селе Варницы.

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