5 отзывов оставили туристы

📜 Узнаете интересные факты о христианских реликвиях
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Лучшие месяцы для экскурсии по святыням Ростова - с мая по сентябрь. В это время года комфортно перемещаться между объектами и наслаждаться видами на озеро Неро.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский кафедральный собор
Спасо-Яковлевский мужской монастырь
Толгская церковь
Храм Вознесения
Авраамиев Богоявленский монастырь
Рождественский монастырь
Троице-Сергиев Варницкий монастырь
Деревянная церковь XVII века
Описание экскурсии
Кафедральный собор и не только
Вы посетите все главные святыни Ростова: основанный в далеком X веке Успенский кафедральный собор, Спасо-Яковлевский мужской монастырь на берегу чудесного озера Неро, Толгскую церковь с башнеобразной колокольней и храм Вознесения над гробом блаженного Исидора Ростовского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были возведены, чем примечательна их архитектура и какие христианские реликвии здесь хранятся.
Ростовские святители и чудотворцы
Блаженные Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, преподобные Авраамий и Иринарх Затворник — эти и многие другие знаменитые святые совершали подвиги на ростовской земле. Вы посетите места их упокоения и узнаете, какие истории с ними связаны. А также рассмотрите Авраамиев Богоявленский, Рождественский и Троице-Сергиев Варницкий монастыри и единственную в Ярославской области деревянную церковь XVII века.
Сергий Радонежский и село Варницы
В завершение вы услышите, почему преподобный Сергий Радонежский считается одним из заступников Ростовской земли, и побываете на его родине — в небольшом, но живописном селе Варницы.
Организационные детали
До Спасо-Яковлевского, Авраамиева Богоявленского и Троице-Сергиева Варницкого монастыря нужно доехать. Это можно сделать на вашем авто, такси или на арендованном транспорте (уточняйте при бронировании, от 1500 ₽/час)
Посещение звонницы Успенского собора и пожертвование за экскурсионное сопровождение — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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3
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2
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1
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Нина
Это был незабываемый день! Это была прекрасная экскурсия! Наша группа (17 человек) посетила город Ростов Великий. Наш гид Дмитрий познакомил нас с Ростовом, показал все знаковые места и достопримечательности этого читать дальшеуменьшить
старинного города. Дмитрий - прекрасный знаток истории, интересный рассказчик, очень душевный человек. Он хорошо продумал маршрут нашей программы, учитывал пожелания нашей группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Даже организовал хор духовной песни в храме Исидора Блаженного специально для нас! Это было очень впечатляюще… Вся наша группа благодарна нашему гиду за этот прекрасный день!!!
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Ю
Юлия
Экскурсия очень понравилась. Дмитрмй был занят и сразу предупредил, что с нами будет гид Захар. Захар забрал нас из Ярославля, согласовали маршрут с учётом пожеланий. Доброжелательно, информативно, интересно и без напряга.. Спасибо!
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М
Максим
Спасибо Дмитрию за экскурсию по Ростову. Нам очень понравилось. 3 часа поделены между пешей экскурсией по т. н. Ростовскому Кремлю и поездками до ближайших монастырей и храмов. Много интересного узнали читать дальшеуменьшить
о городе, истории места и прекрасных памятниках истории, архитектуры и религии. Экскурсия хорошо составлена, интересно подается и время пролетает незаметно. Дмитрий как рассказчик произвел прекрасное впечатление. Очень понравились Успенский собор, звонница и комплекс зданий на Соборной площади. Немного досадно, в каком состоянии находится Успенский собор и некоторые другие храмы города. Хотелось, чтобы они были отреставрированы и привлекали бы больше гостей в город. Кажется, что туристическое направление развито пока довольно слабо. Туристов несравнимо меньше, чем в других городах Золотого Кольца, Великом Новгороде, Пскове. Вечером храмы и церкви не подсвечиваются, любоваться после того, как стемнеет, нечем. Но, несмотря ни на что, сам город очень интересный, есть много уникальных особенностей и отличий с другими подобными местами, поездка точно не будет скучной или бесполезной. Смело можем рекомендовать к посещению, особенно в сопровождении Дмитрия.
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Николай
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию. Дмитрий обладает глубокими знаниями по истории своего города и искренне его любит. Первое впечатление от Ростова после приезда было двояким. Но за время экскурсии по читать дальшеуменьшить
городу и поездок по окрестным монастырям Дмитрий изменил наше отношение. Он осветил историю города до малейших деталей. Познакомил нас с выдающимися личностями его прошлого. Рекомендуем всем, кто хочет глубоко окунуться в культуру и историю Ростова.
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И
Ирина
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Дмитрий - эрудированный, хорошо знающий историю, отличный рассказчик и тактичный человек. Дмитрий учел все наши пожелания при проведении экскурсии. Вторая половина экскурсии (посещение монастырей) пришлась на темное время, и до экскурсии, понимая это, я немного волновалась. Но это обстоятельство ничуть не испортило впечатление от экскурсии, а наоборот придало ей небольшую загадочность и таинственность.
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О
Ольга
Большое спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по Ростову! Остались очень довольны и совсем не устали. Дмитрий настоящий профессионал, знает всё о своём городе, очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Получили очень полезную и важную для нас информацию и рекомендации не только по Ростову, но и по другим городам Ярославской области. Отличный гид, советуем всем!