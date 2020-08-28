5 отзывов оставили туристы

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Святыни древнего Ростова

Посетить древние монастыри, заехать в живописное село Варницы и погрузиться в богатую историю города

5
5 отзывов
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Ростова Великого
Ростов Великий — центр одной из древнейших христианских епархий страны.

Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах местные жители приняли крещение, и впечатлитесь изумительными старинными храмами города.

А также заедете на родину Сергия Радонежского и познакомитесь с жизнеописанием ростовских святителей и чудотворцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова

Что вас ожидает

Кафедральный собор и не только
Вы посетите все главные святыни Ростова: основанный в далеком X веке Успенский кафедральный собор, Спасо-Яковлевский мужской монастырь на берегу чудесного озера Неро, Толгскую церковь ⛪ с башнеобразной колокольней и храм Вознесения над гробом блаженного Исидора Ростовского. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах они были возведены, чем примечательна их архитектура и какие христианские реликвии здесь хранятся.

Ростовские святители и чудотворцы
Блаженные Иоанн Милостивый и Исидор Твердислов, преподобные Авраамий и Иринарх Затворник — эти и многие другие знаменитые святые совершали подвиги на ростовской земле. Вы посетите места их упокоения и узнаете, какие истории 📖 с ними связаны. А также рассмотрите Авраамиев Богоявленский, Рождественский и Троице-Сергиев Варницкий монастыри и единственную в Ярославской области деревянную церковь XVII века.

Сергий Радонежский и село Варницы
В завершение вы услышите, почему преподобный Сергий Радонежский считается одним из заступников Ростовской земли, и побываете на его родине — в небольшом, но живописном селе Варницы.

Организационные детали

  • Мы можем поехать на вашем автомобиле 🚘 или арендовать транспорт (оплачивается дополнительно)
  • Посещение звонницы Успенского собора — 100 рублей. В других объектах все пожертвования на добровольной основе.
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова
Святыни древнего Ростова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала ХХ столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением.
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5 отзывов оставили туристы

28 августа 2020
Спасибо за познавательную экскурсию, очень рекомендую экскурсию тем, кто интересуется историей Православия. Дмитрий обладает исключительными знаниями и прекрасно преподносит материал. Очень рекомендую, ни на секунду не пожалели о выборе экскурсовода.
Любовь
13 августа 2020
Отличный экскурсовод, очень хорошо знает историю в различных а проектах. Интересный и приятный человек. Рекомендую.
20 июля 2020
Здравствуйте, дорогие друзья!Экскурсия с Дмитрием была прекрасна!Он великолепный рассказчик владеющий огромным пластом исторических знаниий, каторыми с удовольствием поделился с нами. Использование репродукций по ходу экскурсии сделало восприятие информации более качественной. Безусловно рекомендую Дмитрия как профессионала с большой буквы!!!
19 июля 2020
Были на экскурсии с Дмитрием 18. 07. 2020. Дмитрий - профессионал, эрудит, человек который любит город, в котором живет! Показывает места на затоптанные туристами! Тонок чувствует настрой и психологию людей! С нами был сын, которому 24 года. Молодежь выбирает Дмитрия! Однозначно рекомендую.
14 июля 2020
Экскурсия очень хорошая и познавательная. Считаю, что нам очень повезло несколько часов провести в общении с экскурсоводом Дмитрием, человеком неравнодушным, настоящим патриотом своего края, обладающим громадными знаниями истории Ростова и Ярославской области.

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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