1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святыни Ростова: путешествие по четырем главным монастырям
Приглашаем вас на уникальное путешествие по духовным святыням Ростова, где история и вера переплетаются в единое целое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММара12 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!
- ЕЕлена6 января 2024Было все очень интересно! Спасибо большое!
- ААнастасия5 сентября 2023НАМ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, МЫ ПРЕКРАСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, ПОГУЛЯЛИ, ПОСМОТРЕЛИ, ВКУСНО ПОЕЛИ И ОБОГАТИЛИСЬ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ О ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ. СПАСИБО НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, ОРГАНИЗАТОРАМ ЭКСКУРСИИ И РОСТОВУ ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!
- ММаксим23 августа 2023Увидели всё лучшие памятники истории Ростова. Прикоснулись к мощам святых и чудотворцев. Помимо всём известного Ростовского Кремля побывали в не менее интересных местах и узнали много нового о истории Руси. Отличный экскурсовод. Грамотно, доходчиво, интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Троице-Сергиев Варницкий монастырь»
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