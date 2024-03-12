Троице-Сергиев Варницкий монастырь – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «Троице-Сергиев Варницкий монастырь» в Ростове, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Святыни Ростова: четыре главных монастыря на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Святыни Ростова: путешествие по четырем главным монастырям
Приглашаем вас на уникальное путешествие по духовным святыням Ростова, где история и вера переплетаются в единое целое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Троице-Сергиев Варницкий монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
  2. Святыни Ростова: четыре главных монастыря на транспорте туристов
  3. Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "Троице-Сергиев Варницкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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