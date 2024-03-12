М Мара Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!

Е Елена Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов Было все очень интересно! Спасибо большое!

А Анастасия Святыни Ростова: четыре главных монастыря на транспорте туристов НАМ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, МЫ ПРЕКРАСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ, ПОГУЛЯЛИ, ПОСМОТРЕЛИ, ВКУСНО ПОЕЛИ И ОБОГАТИЛИСЬ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ О ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ. СПАСИБО НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, ОРГАНИЗАТОРАМ ЭКСКУРСИИ И РОСТОВУ ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!