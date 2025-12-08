На нашей встрече я и мои помощники проведём небольшую лекцию о развитии, традициях и обычаях русской питейной культуры. Вы узнаете почему напитки испокон веков готовили на меду, сколько лет они зрели в бочках, из какой посуды их пили. А ещё вы сможете попробовать 4 или 6 медовых напитка, алкогольных или безалкогольных на выбор. Вы узнаете:

что пили на Руси до появления чая, кофе и крепкого спиртного * из какой посуды пили на пирах и праздниках * какие поверья связаны с медовыми напитками * откуда пошли выражения «наесться досыта» и «медовый месяц» * через сколько лет мёд считался молодым.