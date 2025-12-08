На экскурсии-дегустации я расскажу вам о традициях русской питейной культуры.
Вы узнаете почему напитки испокон веков готовили на меду, как и сколько лет они зрели в бочках, из какой посуды их пили, расскажу о традициях и обычаях на Руси. А ещё вы сможете попробовать 4 медовых напитка, алкогольных или безалкогольных на выбор.
Описание экскурсии
На нашей встрече я и мои помощники проведём небольшую лекцию о развитии, традициях и обычаях русской питейной культуры. Вы узнаете почему напитки испокон веков готовили на меду, сколько лет они зрели в бочках, из какой посуды их пили. А ещё вы сможете попробовать 4 или 6 медовых напитка, алкогольных или безалкогольных на выбор. Вы узнаете:
что пили на Руси до появления чая, кофе и крепкого спиртного * из какой посуды пили на пирах и праздниках * какие поверья связаны с медовыми напитками * откуда пошли выражения «наесться досыта» и «медовый месяц» * через сколько лет мёд считался молодым.
В январские праздники с 3 по 11 января время сеанса экскурсии будет только в 12.00 1 и 2 января экскурсий не будет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация напитков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ростов Великий, Соборная площадь, 5
Завершение: Соборная площадь, 5
Когда и сколько длится?
Когда: В январские праздники с 3 по 11 января время сеанса экскурсии будет только в 12.00 1 и 2 января экскурсий не будет.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ростова
