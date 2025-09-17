Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Ростове – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Ростове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
1 час
53 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
«В процессе дегустации вы раскроете:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
650 ₽ за человека
В гостях у медовара: лекция и дегустация в Ростове Великом
1 час
Групповая
до 16 чел.
В гостях у медовара: лекция и дегустация в Ростове Великом
Начало: Г. Ростов Великий, Соборная площадь, 5
«На экскурсии-дегустации я расскажу вам о традициях русской питейной культуры»
Завтра в 16:00
16 окт в 16:00
800 ₽ за человека
Городская прогулка с дегустацией ростовской душепарки
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Городская прогулка с дегустацией ростовской душепарки
Пройти по центру Ростова Великого и познакомиться с ним через историю и традиции
Начало: На Соборной площади
«Дополнительные расходы: дегустация местного напитка (алкогольного или безалкогольного на выбор) — 150 ₽ или 200 ₽ с чел»
Завтра в 14:00
17 окт в 14:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Илья, спасибо за мед. Питер с вами🤝
  • А
    Алисия
    13 сентября 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Огонь 🔥
    Огонь 🔥
  • Д
    Дарья
    5 сентября 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Отлично все прошло, интересно и вкусно
    Отлично все прошло, интересно и вкусно
  • А
    Алина
    1 сентября 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Очень понравилась дегустация! Здорово, что ее проводит главный технолог - получается рассказ от супер-знающего первого лица. Он извинился перед нами,
    читать дальше

    что не экскурсовод, хотя ценность как раз в том, что именно он проводит мероприятие. Не буду снижать оценку за организацию, но это было достаточно провально, когда девочки-помощница неверно выставили напитки в ряд. И только на середине дегустации это поняли. То есть первую часть мы пили не то, о чем нам рассказывают. Считаю, что это недопустимо. Вот вообще недопустимо) у вас всего 4-6 напитков, которые нужно выставить. Но не снижаю балл только потому, что рассказчик класс!

    Оооочень вкусные сыры продаются в лавке. И на дегустации их тоже кладут. Бесподобный грюйер и пРостовский тоже супер. Закупилась. Советую

  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Приятная экскурсия, экскурсовод говорит четко, грамотно, интересные факты. Можно дополнить фотографиями, как выглядит процесс
  • В
    Виктория
    18 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Посетили мероприятие "В гостях у медовара" со свекровью и дочерью-подростком. Все остались довольны. Илья с душой рассказывал о любимом деле,
    читать дальше

    погрузив нас как в историю появления медовых напитков, так и в историю создания своей медоварни. Всё было познавательно, местами весело и очень вкусно - и меда, и сыры, и сама атмосфера, уютная и гостеприимная. Илье и его команде огромное спасибо за удовольствие побывать у них в гостях.

    Посетили мероприятие "В гостях у медовара" со свекровью и дочерью-подростком. Все остались довольны. Илья с душой рассказывал о любимом деле,
    читать дальше

    погрузив нас как в историю появления медовых напитков, так и в историю создания своей медоварни. Всё было познавательно, местами весело и очень вкусно - и меда, и сыры, и сама атмосфера, уютная и гостеприимная. Илье и его команде огромное спасибо за удовольствие побывать у них в гостях.
  • А
    Анна
    17 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Прекрасный способ разнообразить экскурсионную программу и поднять настроение. Узнали интересные факты, попробовали необычные напитки. Хорошо, что есть вариант безалкогольных напитков для детей.
  • А
    Алина
    4 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Очень интересно и вкусно 😋
  • А
    Алена
    4 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Покупала экскурсию родителям, они остались довольны
  • К
    Кира
    1 августа 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Очень интересная экскурсия-дегустация. В медоварню мы пришли самостоятельно,локация очень удобная напротив от Кремля,очень легко и просто найти. Внутри медоварни уже
    читать дальше

    всё было готово для проведения экскурсии. Мы удобно расселись за большим столом. Узнали много интересного,девушка-экскурсовод большая молодец. Весело,вкусно и очень познавательно. От души рекомендую.

    Очень интересная экскурсия-дегустация. В медоварню мы пришли самостоятельно,локация очень удобная напротив от Кремля,очень легко и просто найти. Внутри медоварни уже
    читать дальше

    всё было готово для проведения экскурсии. Мы удобно расселись за большим столом. Узнали много интересного,девушка-экскурсовод большая молодец. Весело,вкусно и очень познавательно. От души рекомендую.
  • В
    Вероника
    19 июля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    У меня вышла индивидуальная дегустация, т. к. группа не набралась, но оно и прекрасно. Ещё более чудесно, что визит не
    читать дальше

    отменили)
    Это очень приятно). В итоге, послушала про историю и рецепты, задала все интересующие вопросы, попробовала несколько видов сыра и,естественно, несколько видов меда,(но не все) и пошла довольная с блестящими глазами наворачивать круги по Ростову)
    Спасибо большое Илье и девушкам, которые работали в этот день, если приеду в Ростов ещё вернусь)

    У меня вышла индивидуальная дегустация, т. к. группа не набралась, но оно и прекрасно. Ещё более чудесно, что визит не отменили)У меня вышла индивидуальная дегустация, т. к. группа не набралась, но оно и прекрасно. Ещё более чудесно, что визит не отменили)
  • И
    Ирина
    17 июля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Очень интересно, познавательно и вкусно. Спасибо за интересно и приятно проведённое время.
  • И
    Ирина
    7 июля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Понравился необычный и уникальный напиток. Все по душевному прошло
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Вкусно и интересно
  • А
    Александра
    12 июня 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Ставлю 5, но 1 звезду накинула за то, что мне нашли место в укомплектованной группе. Хочу отметить, что Илья -
    читать дальше

    очень приятный рассказчик и занимается крайне интересным делом. Здорово, что о своей профессии он с таким энтузиазмом рассказывает другим! Но вот организация мероприятия подкачала, над ней надо поработать.
    1. Подготовка затянулась, девочки никак не справлялись с тем, чтобы вовремя расставить напитки.
    2. Невнимательность - я трижды сказала, что у меня расширенный сет (кстати, считаю, что обычного было бы более чем достаточно), потом трижды подняла руку на вопрос «у кого расширенный?», и в итоге мне забыли принести дополнительные напитки.
    3. Про мясные закуски я вообще молчу - их поставили только одной компании из 4 человек (хотя они заявлены в описании).
    4. Очень шумно в помещении, так как одновременно происходит бойкая торговля продукцией. Это крайне мешало и гостям, и самому рассказчику, в итоге к концу половина гостей уже полностью выключилась из рассказа, а рассказчик постоянно сбивался. Считаю, нужно продумать, как отделить «экскурсионную» дегустацию и обычных посетителей.

    Если доработать в орг. части, будет прям отлично!

    Илье спасибо и успехов в его замечательном деле!

  • В
    Валерий
    5 июня 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Интересно! Вкусно!Советую к посещению!
  • Н
    Надежда
    5 мая 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Добрый день, экскурсия была на высоком уровне, хотя мы перепутали время, но нам не отказали и провели и рассказали все на высшем уровне. Всем советую. Очень познавательно и вкусные угощения были. Рекомендую. И совсем не дорого.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Путешествуя по стране, наша компания всегда интересуется местными производствами, поэтому мимо такого предложения мы пройти просто не могли. Дегустация проходила
    читать дальше

    в уютной, я бы даже сказала, дружеской обстановке. Нам рассказали и об истории изготовления меда, и о технологиях. Было очень познавательно и, конечно же, вкусно.
    Сама медоварня очень уютное и приятное заведение, которое я бы рекомендовала к посещению гостям Ростова.

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Обязательно подарите себе эту экскурсию с дегустациеей - будет много интересного!
    Обязательно подарите себе эту экскурсию с дегустациеей - будет много интересного!
  • М
    Мария
    7 апреля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Не самая интересная программа дегустации. Но напитки очень понравились

