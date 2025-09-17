Групповая
до 20 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
«В процессе дегустации вы раскроете:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
650 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
В гостях у медовара: лекция и дегустация в Ростове Великом
Начало: Г. Ростов Великий, Соборная площадь, 5
«На экскурсии-дегустации я расскажу вам о традициях русской питейной культуры»
Завтра в 16:00
16 окт в 16:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Городская прогулка с дегустацией ростовской душепарки
Пройти по центру Ростова Великого и познакомиться с ним через историю и традиции
Начало: На Соборной площади
«Дополнительные расходы: дегустация местного напитка (алкогольного или безалкогольного на выбор) — 150 ₽ или 200 ₽ с чел»
Завтра в 14:00
17 окт в 14:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Юлия17 сентября 2025Илья, спасибо за мед. Питер с вами🤝
Алисия13 сентября 2025Огонь 🔥
Дарья5 сентября 2025Отлично все прошло, интересно и вкусно
Алина1 сентября 2025Очень понравилась дегустация! Здорово, что ее проводит главный технолог - получается рассказ от супер-знающего первого лица.
Елена24 августа 2025Приятная экскурсия, экскурсовод говорит четко, грамотно, интересные факты.
Виктория18 августа 2025Посетили мероприятие "В гостях у медовара" со свекровью и дочерью-подростком. Все остались довольны. Илья с душой рассказывал о любимом деле
Анна17 августа 2025Прекрасный способ разнообразить экскурсионную программу и поднять настроение. Узнали интересные факты, попробовали необычные напитки. Хорошо, что есть вариант безалкогольных напитков для детей.
Алина4 августа 2025Очень интересно и вкусно 😋
Алена4 августа 2025Покупала экскурсию родителям, они остались довольны
Кира1 августа 2025Очень интересная экскурсия-дегустация. В медоварню мы пришли самостоятельно,локация очень удобная напротив от Кремля,очень легко и просто найти.
Вероника19 июля 2025У меня вышла индивидуальная дегустация, т. к. группа не набралась, но оно и прекрасно.
Ирина17 июля 2025Очень интересно, познавательно и вкусно. Спасибо за интересно и приятно проведённое время.
Ирина7 июля 2025Понравился необычный и уникальный напиток. Все по душевному прошло
Ольга14 июня 2025Вкусно и интересно
Александра12 июня 2025Ставлю 5, но 1 звезду накинула за то, что мне нашли место в укомплектованной группе. Хочу отметить, что Илья
Валерий5 июня 2025Интересно! Вкусно!Советую к посещению!
Надежда5 мая 2025Добрый день, экскурсия была на высоком уровне, хотя мы перепутали время, но нам не отказали и провели и рассказали все на высшем уровне. Всем советую. Очень познавательно и вкусные угощения были. Рекомендую.
Екатерина1 мая 2025Путешествуя по стране, наша компания всегда интересуется местными производствами, поэтому мимо такого предложения мы пройти просто не могли.
Маргарита17 апреля 2025Обязательно подарите себе эту экскурсию с дегустациеей - будет много интересного!
Мария7 апреля 2025Не самая интересная программа дегустации. Но напитки очень понравились
