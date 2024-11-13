Когда: в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:30

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала