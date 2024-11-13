В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом

Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Приглашаем на уникальную экскурсию-дегустацию в Ростове Великом! Узнайте, что пили на Руси до появления чая и кофе, какие обычаи связаны с медовыми напитками, и из какой посуды их пили.

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себя, откуда пошли выражения "наесться досыта" и "медовый месяц", и зачем бочки с мёдом закапывали в землю на десятилетия.

А также попробуйте 4 медовых напитка, которые могут быть алкогольными или безалкогольными по вашему выбору. Дегустация включена в стоимость

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍯 Узнать о традициях русской питейной культуры
  • 🍯 Попробовать 4 медовых напитка
  • 🍯 Выбрать алкогольные или безалкогольные напитки
  • 🍯 Погрузиться в историю и обычаи
  • 🍯 Насладиться уникальной дегустацией
    • В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:30, 16:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Ростов Великий

    • Описание экскурсии

    Вы узнаете:

    • что пили на Руси до появления чая, кофе и крепкого спиртного
    • какие обычаи и поверья связаны с медовыми напитками
    • из какой посуды пили наши предки
    • откуда пошли выражения «наесться досыта» и «медовый месяц»
    • зачем бочки с мёдом на десятилетия закапывали в землю

    А также попробуете 4 медовых напитка. По желанию они могут быть алкогольные или безалкогольные.

    Организационные детали

    Дегустация включена в стоимость.

    в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный500 ₽
    Дети до 7 лет200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Соборной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:30
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 11 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    11
    4
    3
    2
    1
    Анастасия
    13 ноя 2024
    Хорошая нестандартная экскурсия)
    Ирина
    10 ноя 2024
    Отличная камерная экскурсия.
    А
    5 ноя 2024
    Очень интересное атмосферное и аутентичное местечко. Очень вкусная получилась беседа и дегустация, причем можно с детками дегустировать безалкогольные напитки и обалденные сыры, выращенные фермерами с душой. Моим фаворитом стал грюйер.
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    Причем его можно найти во Вкусвилле.
    Здорово, что появляются такие туристические локации, где предусмотрены мастер-классы, дегустации и т. д., куда туристы ненавязчиво погружаются и черпают что-то новое. Гид и технолог Илья нам помогал в этом процессе. Авторская программа интересная. Всем рекомендую.

    Ю
    3 ноя 2024
    С удовольствием посетили данную лекцию-дегустацию. Вкусный питной мед, не менее замечательный сыр от местных производителей. Очень ждем душепарку на маркетплейсах.
    С удовольствием посетили данную лекцию-дегустацию. Вкусный питной мед, не менее замечательный сыр от местных производителей. ОченьС удовольствием посетили данную лекцию-дегустацию. Вкусный питной мед, не менее замечательный сыр от местных производителей. ОченьС удовольствием посетили данную лекцию-дегустацию. Вкусный питной мед, не менее замечательный сыр от местных производителей. Очень
    Сергей
    20 окт 2024
    И всё таки это не экскурсия.
    Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи!
    Илье только побед и реализации всех планов!
    Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению!
    А медовуха просто шикарна!
    Анна
    14 окт 2024
    Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!
    Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. УОчень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У
    Жаркова
    11 окт 2024
    Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.
    Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах ихОтличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их
    И
    3 окт 2024
    Уютный магазин в самом центре города, около кремля. Вид на Успенский собор прекрасен в любую погоду, а после дегустации ставленного мёда особенно.
    Краткая и информативная лекция, с приятным наполнением, есть сет
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    для пьющих и тех кто за рулём, так что без дегустации вы не уйдёте, рекомендую приходить вдвоём, чтобы попробовать всё, и питной мёд и лимонады.
    Понравившиеся можно сразу купить, отличный сувенир, на мой взгляд.
    Очень рекомендую.

    Уютный магазин в самом центре города, около кремля. Вид на Успенский собор прекрасен в любую погоду, а после дегустации ставленного мёда особенно.
    O
    27 сен 2024
    Прекрасная дегустация, очень душевное место, не хотелось уходить! Вкуснейший мед, разнообразные вкусы, вишняк- наш фаворит. Очень радует, что русские традиции живут и развиваются. Низкий поклон таким энтузиастам, как Илья. Процветания и развития!
    Ксения
    21 сен 2024
    21.09.2024 побывали на экскурсии. Расположение здания крайне удачное, поблизости от основных достопримечательностей - так и хочется зайти. Атмосфера медоварни сразу заинтересовывает своим интерьером, запахами меда, теплотой и ассортиментом товаров. Все
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    сотрудники доброжелательны и милы! Очень приятно было там находиться, все оформлено со вкусом и от места остались отличные впечатления.
    Илья - добрый, веселый, умеющий заинтересовать рассказчик - говорит о своем деле с душой и любовью, поэтому его приятно слушать.
    Мы были на дегустации втроем, смогли задать интересующие нас вопросы, получили много интересной информации.
    Сами напитки (мы выбрали алкогольный вариант) превосходного качества, с раскрывающимся послевкусием, нестандартными нотками ароматов и вкусов. Все 4 напитка нам очень понравились.
    После рассказа и дегустации, которые по длительности заняли около 20-30 минут, мы смогли купить питейный мед с собой, приобрести мед с орешками.
    Очень советую посетить эту экскурсию-дегустацию и попробовать напитки этой чудесной медоварни!

    21.09.2024 побывали на экскурсии. Расположение здания крайне удачное, поблизости от основных достопримечательностей - так и хочется
    Алёна
    21 сен 2024
    Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))

    Илья, основатель медоварни приятный рассказчик и настоящий фанат своего дела, поведал нам об истории напитка, технологиях и рецептуре.
    Место, где
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    проходит экскурсия, представляет собой приятный бар-магазин.
    Все очень стильно: начиная от упаковки продукта заканчивая интерьером. 10 из 10.
    Если ищете что-то необычное вам сюда. Уверена, что останетесь тут еще минимум на час, чтобы попробовать все сорта с вкусным сыром из частных сыроварен и вкуснейшие бублики с начинками. Есть безалкогольная экскурсия, можно с детьми.

    Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))

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