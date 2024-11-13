Приглашаем на уникальную экскурсию-дегустацию в Ростове Великом! Узнайте, что пили на Руси до появления чая и кофе, какие обычаи связаны с медовыми напитками, и из какой посуды их пили.
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- что пили на Руси до появления чая, кофе и крепкого спиртного
- какие обычаи и поверья связаны с медовыми напитками
- из какой посуды пили наши предки
- откуда пошли выражения «наесться досыта» и «медовый месяц»
- зачем бочки с мёдом на десятилетия закапывали в землю
А также попробуете 4 медовых напитка. По желанию они могут быть алкогольные или безалкогольные.
Организационные детали
Дегустация включена в стоимость.
в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 16:00, в пятницу в 12:30 и 16:00, в субботу в 12:30, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 93 туристов
Меня зовут Илья. Я медовар, а точнее медостав. Потому что мёд мой я не варю, а настаиваю, как это делали испокон веков на Руси. Я исследую традиции русской питейной культуры и адаптирую их, используя современные технологии. А ещё провожу экскурсионно-дегустационные программы для взрослых и детей. Приходите, гости дорогие, я вас мёдом угощу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
13 ноя 2024
Хорошая нестандартная экскурсия)
Ирина
10 ноя 2024
Отличная камерная экскурсия.
А
Анна
5 ноя 2024
Очень интересное атмосферное и аутентичное местечко. Очень вкусная получилась беседа и дегустация, причем можно с детками дегустировать безалкогольные напитки и обалденные сыры, выращенные фермерами с душой. Моим фаворитом стал грюйер.
Ю
Юлия
3 ноя 2024
С удовольствием посетили данную лекцию-дегустацию. Вкусный питной мед, не менее замечательный сыр от местных производителей. Очень ждем душепарку на маркетплейсах.
Сергей
20 окт 2024
И всё таки это не экскурсия.
Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи!
Илье только побед и реализации всех планов!
Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению!
А медовуха просто шикарна!
Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи!
Илье только побед и реализации всех планов!
Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению!
А медовуха просто шикарна!
Анна
14 окт 2024
Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!
Жаркова
11 окт 2024
Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.
И
Иван
3 окт 2024
Уютный магазин в самом центре города, около кремля. Вид на Успенский собор прекрасен в любую погоду, а после дегустации ставленного мёда особенно.
Краткая и информативная лекция, с приятным наполнением, есть сет
Краткая и информативная лекция, с приятным наполнением, есть сет
O
OLGA
27 сен 2024
Прекрасная дегустация, очень душевное место, не хотелось уходить! Вкуснейший мед, разнообразные вкусы, вишняк- наш фаворит. Очень радует, что русские традиции живут и развиваются. Низкий поклон таким энтузиастам, как Илья. Процветания и развития!
Ксения
21 сен 2024
21.09.2024 побывали на экскурсии. Расположение здания крайне удачное, поблизости от основных достопримечательностей - так и хочется зайти. Атмосфера медоварни сразу заинтересовывает своим интерьером, запахами меда, теплотой и ассортиментом товаров. Все
Алёна
21 сен 2024
Отличная экскурсия с дегустацией меда питного. Не путать с обычным от пчел))
Илья, основатель медоварни приятный рассказчик и настоящий фанат своего дела, поведал нам об истории напитка, технологиях и рецептуре.
Место, где
Илья, основатель медоварни приятный рассказчик и настоящий фанат своего дела, поведал нам об истории напитка, технологиях и рецептуре.
Место, где
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