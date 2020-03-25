Заразилось 1946 +95

Умерло 24 +2

Выздоровело 455 +48

Болеют сейчас 1467 +45

Летальность 1.23% около 12 чел. на 1000 заболевших

В Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, находится 0.84%, 1946 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 24 умерло, 455 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1467 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ростове-на-Дону и Ростовской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ростовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.37 раза в Ростовской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 12 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ростовской области

Карта распространения коронавируса в Ростовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ростове-на-Дону и Ростовской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ростовской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1946 +95+5% 24 +2+9% 455 +48+12% ▲ 1467+45 11 мая 2020 1851 +88+5% 22 +1+5% 407 +19+5% ▲ 1422+68 10 мая 2020 1763 +89+5% 21 +2+11% 388 +50+15% ▲ 1354+37 9 мая 2020 1674 +80+5% 19 +3+19% 338 +76+29% ▲ 1317+1 8 мая 2020 1594 +80+5% 16 +4+33% 262 +67+34% ▲ 1316+9 7 мая 2020 1514 +80+6% 12 195 +27+16% ▲ 1307+53 6 мая 2020 1434 +81+6% 12 +1+9% 168 +21+14% ▲ 1254+59 5 мая 2020 1353 +90+7% 11 +1+10% 147 +24+20% ▲ 1195+65 4 мая 2020 1263 +85+7% 10 +1+11% 123 +11+10% ▲ 1130+73 3 мая 2020 1178 +72+7% 9 112 +11+11% ▲ 1057+61 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ростовской области по дням