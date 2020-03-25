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Последние новости коронавируса в Ростовской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1946+95
  • Умерло 24+2
  • Выздоровело 455+48
  • Болеют сейчас 1467+45
  • Летальность 1.23%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, находится 0.84%, 1946 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 24 умерло, 455 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1467 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ростове-на-Дону и Ростовской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ростовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.37 разав Ростовской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
12 человекв среднем умирает в Ростовской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ростовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ростове-на-Дону и Ростовской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ростовской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201946+95+5%24+2+9%455+48+12%1467+45
11 мая 20201851+88+5%22+1+5%407+19+5%1422+68
10 мая 20201763+89+5%21+2+11%388+50+15%1354+37
9 мая 20201674+80+5%19+3+19%338+76+29%1317+1
8 мая 20201594+80+5%16+4+33%262+67+34%1316+9
7 мая 20201514+80+6%12195+27+16%1307+53
6 мая 20201434+81+6%12+1+9%168+21+14%1254+59
5 мая 20201353+90+7%11+1+10%147+24+20%1195+65
4 мая 20201263+85+7%10+1+11%123+11+10%1130+73
3 мая 20201178+72+7%9112+11+11%1057+61
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ростовской области по дням

Ростовская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ростовской области

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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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