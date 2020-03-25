- Заразилось 1946+95
- Умерло 24+2
- Выздоровело 455+48
- Болеют сейчас 1467+45
- Летальность 1.23%около 12 чел. на 1000 заболевших
В Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, находится 0.84%, 1946 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 24 умерло, 455 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1467 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ростове-на-Дону и Ростовской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ростовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Ростовской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ростове-на-Дону и Ростовской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ростовской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1946+95+5%
|24+2+9%
|455+48+12%
|▲1467+45
|11 мая 2020
|1851+88+5%
|22+1+5%
|407+19+5%
|▲1422+68
|10 мая 2020
|1763+89+5%
|21+2+11%
|388+50+15%
|▲1354+37
|9 мая 2020
|1674+80+5%
|19+3+19%
|338+76+29%
|▲1317+1
|8 мая 2020
|1594+80+5%
|16+4+33%
|262+67+34%
|▲1316+9
|7 мая 2020
|1514+80+6%
|12
|195+27+16%
|▲1307+53
|6 мая 2020
|1434+81+6%
|12+1+9%
|168+21+14%
|▲1254+59
|5 мая 2020
|1353+90+7%
|11+1+10%
|147+24+20%
|▲1195+65
|4 мая 2020
|1263+85+7%
|10+1+11%
|123+11+10%
|▲1130+73
|3 мая 2020
|1178+72+7%
|9
|112+11+11%
|▲1057+61
* "0" или "—", могут означать, что данных нет