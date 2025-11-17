Мои заказы

Экскурсионная бродилка «Грибная история города»

Прогулка по Рязани с поиском грибов и открытием её исторических тайн. Узнайте, где у рязанских грибов глаза и как загадать желание
На этой уникальной экскурсии по Рязани можно не только собирать грибы, но и познакомиться с историей города.

Участники увидят колокольню, которую строили 50 лет, сравнят памятники Есенину и узнают о неожиданных
фактах, связанных с Ульяновым. Прогулка по «Рязанскому Арбату» и китайскому уголку подарит незабываемые впечатления.

Также гости смогут научиться загадывать желания возле скульптур с грибами и узнать, откуда у рязанских грибов глаза. Экскурсия завершится в музее кофе на Рязанском ВДНХ

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍄 Уникальная возможность собирать грибы в городе
  • 🏛️ Знакомство с историей и культурой Рязани
  • 🗿 Увидеть необычные памятники и скульптуры
  • 🌿 Прогулка по живописным улочкам и закоулкам
  • 🎨 Откройте для себя рязанский Арбат и китайский уголок
  • ☕ Посещение музея кофе (по желанию)
Что можно увидеть

  • Колокольня
  • Памятники Есенину
  • Памятник Ульянову
  • Рязанский Арбат
  • Китайский уголок
  • Музей кофе

Описание экскурсии

Во время поиска грибов увидим колокольню, которую строили 50 лет 4 архитектора. Сравним памятники Есенину, на творческую удачу поищем птицу воспетую поэтом,увидим памятник Ульянову (совсем неожиданный), встретим Рязанского косопуза. Прогуляемся по “Рязанскому Арбату”, китайскому уголку, частичке Европы. Аллея путешественников познакомит с легендой о первом полёте. Деревянная архитектура перенесет в XIX век, если повезет встретим приведение на удачу. Научимся правильно загадывать желание возле скульптур с грибами и узнаем откуда у рязанских грибов глаза. Встретим Пушкина и узнаем какой веры был Циолковский. Рязанское ВДНХ пригласит нас в музей кофе (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайский просп., 74, корп. 1
Завершение: Рязанский цирк или Рязанская ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

