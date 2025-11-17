На этой уникальной экскурсии по Рязани можно не только собирать грибы, но и познакомиться с историей города.
Участники увидят колокольню, которую строили 50 лет, сравнят памятники Есенину и узнают о неожиданных
6 причин купить эту экскурсию
- 🍄 Уникальная возможность собирать грибы в городе
- 🏛️ Знакомство с историей и культурой Рязани
- 🗿 Увидеть необычные памятники и скульптуры
- 🌿 Прогулка по живописным улочкам и закоулкам
- 🎨 Откройте для себя рязанский Арбат и китайский уголок
- ☕ Посещение музея кофе (по желанию)
Что можно увидеть
- Колокольня
- Памятники Есенину
- Памятник Ульянову
- Рязанский Арбат
- Китайский уголок
- Музей кофе
Описание экскурсииВо время поиска грибов увидим колокольню, которую строили 50 лет 4 архитектора. Сравним памятники Есенину, на творческую удачу поищем птицу воспетую поэтом,увидим памятник Ульянову (совсем неожиданный), встретим Рязанского косопуза. Прогуляемся по “Рязанскому Арбату”, китайскому уголку, частичке Европы. Аллея путешественников познакомит с легендой о первом полёте. Деревянная архитектура перенесет в XIX век, если повезет встретим приведение на удачу. Научимся правильно загадывать желание возле скульптур с грибами и узнаем откуда у рязанских грибов глаза. Встретим Пушкина и узнаем какой веры был Циолковский. Рязанское ВДНХ пригласит нас в музей кофе (по желанию).
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайский просп., 74, корп. 1
Завершение: Рязанский цирк или Рязанская ВДНХ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
