Экскурсия по Рязани обещает быть увлекательной и познавательной.
Вы узнаете историю Хлебной площади, ощутите ароматы Почтовой улицы и познакомитесь с архитектурными стилями старинных зданий. Погрузитесь в легенды о богатырях, таких как Евпатий Коловрат и Олег Рязанский. Уникальная возможность увидеть два города с именем Рязань и раскрыть тайны кремля. В завершение получите карту-квест для поиска «грибов с глазами»
Вы узнаете историю Хлебной площади, ощутите ароматы Почтовой улицы и познакомитесь с архитектурными стилями старинных зданий. Погрузитесь в легенды о богатырях, таких как Евпатий Коловрат и Олег Рязанский. Уникальная возможность увидеть два города с именем Рязань и раскрыть тайны кремля. В завершение получите карту-квест для поиска «грибов с глазами»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 История Хлебной площади
- 📜 Легенды о богатырях
- 🏠 Архитектура старинных зданий
- 🗺️ Карта-квест в подарок
- 📚 Строки известных писателей
Время начала: 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Хлебная площадь
- Почтовая улица
- Рязанский кремль
Описание экскурсии
В нашей программе:
- История Хлебной площади от плана Екатерины II до свистопляски с памятниками Ленину.
- Пряные ароматы Почтовой улицы и история зданий.
- Архитектурные стили роскошных старинных построек.
- Потерянная речка Лыбедь и замок Дракулы.
- Любопытные факты о городской прописке рязанских речек.
- Славные богатыри — защитники города: Евпатий Коловрат, Олег Рязанский и Косопуз.
- Строки Есенина, Паустовского и Салтыкова-Щедрина о счастье на Рязанской земле.
- Переулок счастья.
- Тайны кремля, его славное прошлое и настоящее и два города с именем Рязань.
- Удачная грибная охота в любой сезон.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 139 туристов
Здрaвствуйтe! Meня зoвут Ирина, я пpовожу экскурcии по городу Pязань. Прeдлагаю вам поучаствовать в моей обзорной экскурсии — побудьте в счастливом моменте, отключитесь от забот. Я буду вашим компасом иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 ноя 2025
Спасибо Ирине за потрясающе интересную прогулку -знакомство с Рязанью!!! Выше всяких похвал! Рекомендуем обязательно!!! 💯💯💯🔥🔥🔥🔥
И
Ирина
28 сен 2025
Ирина- прекрасный экскурсовод. Было интересно и познавательно узнавать Рязань с человеком, который искренне любит свой город и может этой любовью поделиться с другими.
А
Анатолий
29 авг 2025
Ирина провела очень хорошую экскурсию, причем построила маршрут с учетом особенности нашей группы (у нас был медленноходящий человек). После окончания экскурсии ответила на наши вопросы и дала рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Рязанью.
Анна
16 авг 2025
Несмотря на дождь, прекрасно погуляли по Рязани и узнали много нового и интересного. Спасибо Ирине!
Т
Татьяна
28 апр 2025
Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию по Рязани и Рязанскому кремлю. Узнали много нового по истории и развитию Рязанского края. Про грибы с глазами и почему Рязань косопузая. О многих зданиях, храмах и легендах. Ещё раз большое спасибо Ирине.
Н
Наталья
13 апр 2025
Ирина - прекрасный гид, доброжелательная и увлеченная историей. Получили огромное удовольствие от общения. Будем однозначно рекомендовать друзьям и еще, уверенна, встретимся в будущем!
Е
Елена
18 мар 2025
Экскурсия прошла во взаимном общении,не помешал снежный заряд и мокрые дорожки. Ирина,благодарю.
Д
Дарья
15 мар 2025
Было очень интересно! Посмотрели весь исторический центр
Е
Елена
11 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Владеет информацией, очень любит и хорошо знает историю Рязани. Прошли по самым интересным и знаковым местам города. Ирина очень доброжелательная и внимательная, отвечала на все наши вопросы. Почти три часа длилась экскурсия. Спасибо! Обязательно порекомендую друзьям
Сергей
8 фев 2025
Большое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в Рязани впервые. Спустя 3 часа непринужденного общения, мы узнали много интересных фактов о Рязанской земле.
Юлия
5 фев 2025
Очень интересный рассказ о Рязани, с милыми деталями и с большой любовью к городу.
Ирина так же дала нам рекомендации, что можно посетить самостоятельно.
Ирина так же дала нам рекомендации, что можно посетить самостоятельно.
А
Андрей
9 янв 2025
Всё было замечательно. Спасибо
И
Ирина
3 янв 2025
Спасибо Ирине за увлекательную прогулку по Рязани! За приятные сюрпризы и отличное настроение!
Раиса
3 янв 2025
Спасибо Ирине за интересный рассказ. Нас впечатлила любовь гида к родному городу, связь истории Рязани с историей её семьи и желание показать город с лучшей стороны.
Благодарим за милые сувениры.
Благодарим за милые сувениры.
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеЗагадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.