О Ольга Спасибо Ирине за потрясающе интересную прогулку -знакомство с Рязанью!!! Выше всяких похвал! Рекомендуем обязательно!!! 💯💯💯🔥🔥🔥🔥

И Ирина Ирина- прекрасный экскурсовод. Было интересно и познавательно узнавать Рязань с человеком, который искренне любит свой город и может этой любовью поделиться с другими.

А Анатолий Ирина провела очень хорошую экскурсию, причем построила маршрут с учетом особенности нашей группы (у нас был медленноходящий человек). После окончания экскурсии ответила на наши вопросы и дала рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Рязанью.

Анна Несмотря на дождь, прекрасно погуляли по Рязани и узнали много нового и интересного. Спасибо Ирине!

Т Татьяна Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию по Рязани и Рязанскому кремлю. Узнали много нового по истории и развитию Рязанского края. Про грибы с глазами и почему Рязань косопузая. О многих зданиях, храмах и легендах. Ещё раз большое спасибо Ирине.

Н Наталья Ирина - прекрасный гид, доброжелательная и увлеченная историей. Получили огромное удовольствие от общения. Будем однозначно рекомендовать друзьям и еще, уверенна, встретимся в будущем!

Е Елена Экскурсия прошла во взаимном общении,не помешал снежный заряд и мокрые дорожки. Ирина,благодарю.

Д Дарья Было очень интересно! Посмотрели весь исторический центр

Е Елена Очень понравилась экскурсия с Ириной. Владеет информацией, очень любит и хорошо знает историю Рязани. Прошли по самым интересным и знаковым местам города. Ирина очень доброжелательная и внимательная, отвечала на все наши вопросы. Почти три часа длилась экскурсия. Спасибо! Обязательно порекомендую друзьям

Сергей читать дальше Несмотря на прохладную зимнюю погоду Ирина не дала нам замерзнуть и донесла до нас много фактов о городе со времен основания и полной гибели. И до его восстановления на новом месте. И до наших дней. Очень много старинных зданий, памятники, известные люди. Ну и конечно Рязанский Кремль! Также в процессе знакомства с городом, Ирина показала нам место, где можно познакомиться с местным лакомством! Калинник - это просто очень вкусно.

Короче всё очень понравилось. Ирине большое Спасибо! Пользователям Трипстера экскурсию рекомендую! Большое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в Рязани впервые. Спустя 3 часа непринужденного общения, мы узнали много интересных фактов о Рязанской земле.

Юлия Очень интересный рассказ о Рязани, с милыми деталями и с большой любовью к городу.

Ирина так же дала нам рекомендации, что можно посетить самостоятельно.

А Андрей Всё было замечательно. Спасибо

И Ирина Спасибо Ирине за увлекательную прогулку по Рязани! За приятные сюрпризы и отличное настроение!