Мои заказы

За счастьем в Рязань

Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Экскурсия по Рязани обещает быть увлекательной и познавательной.

Вы узнаете историю Хлебной площади, ощутите ароматы Почтовой улицы и познакомитесь с архитектурными стилями старинных зданий. Погрузитесь в легенды о богатырях, таких как Евпатий Коловрат и Олег Рязанский. Уникальная возможность увидеть два города с именем Рязань и раскрыть тайны кремля. В завершение получите карту-квест для поиска «грибов с глазами»
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 История Хлебной площади
  • 📜 Легенды о богатырях
  • 🏠 Архитектура старинных зданий
  • 🗺️ Карта-квест в подарок
  • 📚 Строки известных писателей
За счастьем в Рязань© Ирина
За счастьем в Рязань© Ирина
За счастьем в Рязань© Ирина
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя6
дек7
дек13
дек
Время начала: 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Хлебная площадь
  • Почтовая улица
  • Рязанский кремль

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • История Хлебной площади от плана Екатерины II до свистопляски с памятниками Ленину.
  • Пряные ароматы Почтовой улицы и история зданий.
  • Архитектурные стили роскошных старинных построек.
  • Потерянная речка Лыбедь и замок Дракулы.
  • Любопытные факты о городской прописке рязанских речек.
  • Славные богатыри — защитники города: Евпатий Коловрат, Олег Рязанский и Косопуз.
  • Строки Есенина, Паустовского и Салтыкова-Щедрина о счастье на Рязанской земле.
  • Переулок счастья.
  • Тайны кремля, его славное прошлое и настоящее и два города с именем Рязань.
  • Удачная грибная охота в любой сезон.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 139 туристов
Здрaвствуйтe! Meня зoвут Ирина, я пpовожу экскурcии по городу Pязань. Прeдлагаю вам поучаствовать в моей обзорной экскурсии — побудьте в счастливом моменте, отключитесь от забот. Я буду вашим компасом и
читать дальше

надёжным проводником в прогулке по тихим уютным улицам Рязани. Вместе мы рассмотрим красивые старинные здания и современные постройки. Я расскажу истории города и помогу разгадать его загадки, покажу интерeсныe места. В подарок от меня карта-квест с загадкой для поиска 14 миниатюрных скульптур «Грибы с глазами». «Рязань мне очень понравилась, — из всех городов это самый русский — весь деревянный, с петушками, крылечками, геранью и громадными липами», К. Г. Паустовский.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
О
Ольга
1 ноя 2025
Спасибо Ирине за потрясающе интересную прогулку -знакомство с Рязанью!!! Выше всяких похвал! Рекомендуем обязательно!!! 💯💯💯🔥🔥🔥🔥
И
Ирина
28 сен 2025
Ирина- прекрасный экскурсовод. Было интересно и познавательно узнавать Рязань с человеком, который искренне любит свой город и может этой любовью поделиться с другими.
А
Анатолий
29 авг 2025
Ирина провела очень хорошую экскурсию, причем построила маршрут с учетом особенности нашей группы (у нас был медленноходящий человек). После окончания экскурсии ответила на наши вопросы и дала рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Рязанью.
Анна
Анна
16 авг 2025
Несмотря на дождь, прекрасно погуляли по Рязани и узнали много нового и интересного. Спасибо Ирине!
Т
Татьяна
28 апр 2025
Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию по Рязани и Рязанскому кремлю. Узнали много нового по истории и развитию Рязанского края. Про грибы с глазами и почему Рязань косопузая. О многих зданиях, храмах и легендах. Ещё раз большое спасибо Ирине.
Н
Наталья
13 апр 2025
Ирина - прекрасный гид, доброжелательная и увлеченная историей. Получили огромное удовольствие от общения. Будем однозначно рекомендовать друзьям и еще, уверенна, встретимся в будущем!
Е
Елена
18 мар 2025
Экскурсия прошла во взаимном общении,не помешал снежный заряд и мокрые дорожки. Ирина,благодарю.
Д
Дарья
15 мар 2025
Было очень интересно! Посмотрели весь исторический центр
Е
Елена
11 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Владеет информацией, очень любит и хорошо знает историю Рязани. Прошли по самым интересным и знаковым местам города. Ирина очень доброжелательная и внимательная, отвечала на все наши вопросы. Почти три часа длилась экскурсия. Спасибо! Обязательно порекомендую друзьям
Сергей
Сергей
8 фев 2025
Большое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в Рязани впервые. Спустя 3 часа непринужденного общения, мы узнали много интересных фактов о Рязанской земле.
читать дальше

Несмотря на прохладную зимнюю погоду Ирина не дала нам замерзнуть и донесла до нас много фактов о городе со времен основания и полной гибели. И до его восстановления на новом месте. И до наших дней. Очень много старинных зданий, памятники, известные люди. Ну и конечно Рязанский Кремль! Также в процессе знакомства с городом, Ирина показала нам место, где можно познакомиться с местным лакомством! Калинник - это просто очень вкусно.
Короче всё очень понравилось. Ирине большое Спасибо! Пользователям Трипстера экскурсию рекомендую!

Большое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в РязаниБольшое спасибо мы с супругой выражаем экскурсоводу Ирине за знакомство с городом Рязань! Были в Рязани
Юлия
Юлия
5 фев 2025
Очень интересный рассказ о Рязани, с милыми деталями и с большой любовью к городу.
Ирина так же дала нам рекомендации, что можно посетить самостоятельно.
А
Андрей
9 янв 2025
Всё было замечательно. Спасибо
И
Ирина
3 янв 2025
Спасибо Ирине за увлекательную прогулку по Рязани! За приятные сюрпризы и отличное настроение!
Раиса
Раиса
3 янв 2025
Спасибо Ирине за интересный рассказ. Нас впечатлила любовь гида к родному городу, связь истории Рязани с историей её семьи и желание показать город с лучшей стороны.
Благодарим за милые сувениры.

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
371 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 8 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Загадки старинной Рязани
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Загадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани