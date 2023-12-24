Что вас ожидает:
- «Грибы с глазами»
- Деревянный терем
- Дом Рюмина
- «Рязанский Арбат»
- Рязанский Кремль
- Успенский собор
Описание
Рязань - это город с богатой историей, во время нашей прогулки мы с Вами ознакомимся и с древними достопримечательностями, и с современным обликом этого города.
Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест. Вы увидите главные символы города и памятники, а также уникальные места, доступные только здесь, - «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, дом мецената Г. Рюмина - дворец XIX века, памятник Евпатию Коловрату, а также главную площадь.
Улицы Почтовая и Соборная, именуемые в народе «рязанский Арбат», первый городской кинотеатр, а также также как с этим городом связан знаменитый гример Максимиллиан Факторович, - в программе этого тура.
Что же является главным украшением этого города? По мнению многих жителей и гостей Рязани, главной достопримечательностью здесь является Рязанский Кремль. Его расположение подчеркивает красоту и величие ансамбля, - высокий берег, где река Лебедь впадает в реку Трубеж. Оттуда организовывалась защита города при помощи высоких стен и земляного вала, сейчас же это прекрасное место для наслаждения живописным пейзажем!
Также одним из украшений города является Успенский собор. В программе предусмотрен внешний осмотр строения, являющегося шедевром "нарышкинского барокко" от Якова Бухвостова. Возведенный в конце XVII века, этот собор богато украшен роскошной белокаменной "кружевной" резьбой, которая не оставит никого равнодушным!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.