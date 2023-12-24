Рязань - это город с богатой историей, во время нашей прогулки мы с Вами ознакомимся и с древними достопримечательностями, и с современным обликом этого города.

Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест. Вы увидите главные символы города и памятники, а также уникальные места, доступные только здесь, - «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, дом мецената Г. Рюмина - дворец XIX века, памятник Евпатию Коловрату, а также главную площадь.

Улицы Почтовая и Соборная, именуемые в народе «рязанский Арбат», первый городской кинотеатр, а также также как с этим городом связан знаменитый гример Максимиллиан Факторович, - в программе этого тура.

Что же является главным украшением этого города? По мнению многих жителей и гостей Рязани, главной достопримечательностью здесь является Рязанский Кремль. Его расположение подчеркивает красоту и величие ансамбля, - высокий берег, где река Лебедь впадает в реку Трубеж. Оттуда организовывалась защита города при помощи высоких стен и земляного вала, сейчас же это прекрасное место для наслаждения живописным пейзажем!

Также одним из украшений города является Успенский собор. В программе предусмотрен внешний осмотр строения, являющегося шедевром "нарышкинского барокко" от Якова Бухвостова. Возведенный в конце XVII века, этот собор богато украшен роскошной белокаменной "кружевной" резьбой, которая не оставит никого равнодушным!