Обзорная экскурсия по Рязанскому кремлю предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурой 15-19 веков. Посетители узнают о хитроумных интригах и загадочных событиях, связанных с башнями и стенами кремля. Легенды и предания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические легенды
- 👻 Загадочные истории
- 🕍 Величественные соборы
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Оборонный вал
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Архиерейский дом
- Трубежная набережная
- Памятник Есенину
Описание экскурсии
На пути по кремлю нам встретятся:
- Оборонный вал, защищавший город с 13 века.
- Соборная колокольня, построенная на месте древней каменной башни.
- Успенский собор, ставший ноу-хау в русском зодчестве 17 века.
- Христорождественский собор, где хранятся мощи покровителя земли рязанской.
- Архиерейский дом, который строился в течение двух веков.
- Трубежная набережная — набережная без реки.
- Необычный памятник Есенину.
Вместе мы ответим на вопросы:
- Чей призрак видели на Соборной площади.
- Правда ли, что золотой конь князя Олега зарыт в кремле.
- «Подо мной таились клады» — отчего поэт Полонский написал это, стоя на валу кремля.
- Почему рязанский храм строили итальянские зодчие.
- Верно ли, что чудотворные иконы кремлёвских церквей не имеют аналогов в мире.
- «На кремль бомбы не упадут …» — сбылось ли пророчество гостя из прошлого.
- В чём скрытый смысл поговорки «В Рязани грибы с глазами».
- Почему памятник Есенину «прорывается из земли».
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 1,5–2 км
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 182 туристов
Гид-экскурсовод, организатор экскурсий. Всю жизнь провёл в Рязани. 25 лет работал журналистом радио и телевидения, более 7 лет посвятил музейной сфере. Автор порядка 30 публикаций в региональных СМИ на историческую тематику. Жду вас в Рязани! С удовольствием познакомлю с родным городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Петр легко и с юмором рассказывает об истории города, без перегруза датами,именами и цифрами) знает интересные подробности, о которых не пишут в путеводителях. Видно, что человек знает и любит свой город. Рекомендую
И
Ирина
16 окт 2025
Прекрасный, профессиональный экскурсовод. Было очень интересно, познавательно и легко.
О
Ольга
6 окт 2025
Замечательная экскурсия, Петр - прекрасный экскурсовод.
Узнали много нового и интересного. Причём, не только гости города, но и мы - рязанцы. Большое спасибо!
Узнали много нового и интересного. Причём, не только гости города, но и мы - рязанцы. Большое спасибо!
Н
Настя
4 окт 2025
Спасибо огромное Петру! Было интересно, ни секунды не скучали, рассказ разбавлен юмором и не перегружен научными фактами (но насыщен!), от этого всё улеглось в памяти. Чувствуется любовь к городу и своему делу. Всем советуем знакомиться с городом с Петром 😌
Irina
4 сен 2025
Уважаемый Петр!
Хочу выразить искреннюю благодарность за великолепно проведённую экскурсию 03 сентября.
Ваша глубокая осведомлённость и увлекательный рассказ сделали мое путешествие по-настоящему незабываемым.
Ваша способность ясно и доступно объяснять даже самые сложные аспекты
Хочу выразить искреннюю благодарность за великолепно проведённую экскурсию 03 сентября.
Ваша глубокая осведомлённость и увлекательный рассказ сделали мое путешествие по-настоящему незабываемым.
Ваша способность ясно и доступно объяснять даже самые сложные аспекты
Р
Руслан
26 июн 2025
Петр -прекрасный экскурсовод! С ним реально интересно!
Ольга
3 янв 2025
Замечательная волшебная экскурсия! Петр рассказал нам о самых важных достопримечательностях Рязани, да не просто рассказал, а просто таки очаровал прекрасной Рязанью! Было большое количество необычных интересных фактов и тайн, загадок,
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.