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Спектакль-экскурсия «Проспект впечатлений»

Променад-спектакль в Рязани предлагает уникальное путешествие, где каждый зритель становится частью театрального действия, открывая для себя историю города
Променад-спектакль «Проспект впечатлений» предлагает уникальную возможность стать частью театрального действия прямо на улицах Рязани.

Это не просто прогулка, а захватывающее путешествие сквозь время и пространство, где каждый участник становится активным героем
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истории. В специальных наушниках вы услышите рассказ о городе, который оживает на ваших глазах.

Это мероприятие идеально подходит для взрослых, семей с детьми и всех, кто ищет необычные впечатления и яркие эмоции. Гарантируем, что после спектакля останутся только тёплые воспоминания и желание вернуться снова

4.65
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Уникальный формат променад-спектакля
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎧 Прогулка с наушниками
  • 🕵️‍♂️ Активное участие зрителей
  • 🌟 Яркие эмоции и впечатления
Спектакль-экскурсия «Проспект впечатлений»
Спектакль-экскурсия «Проспект впечатлений»
Спектакль-экскурсия «Проспект впечатлений»
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Историческая часть Рязани

Описание экскурсии

Погружение в Мир Необычного Театра

Приглашаем вас открыть для себя удивительный мир театра с нашим уникальным Спектаклем-экскурсией! 🌟 🎭

Что такое Променад-Спектакль?

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы театр вышел за пределы своих стен и встретился с вами в знакомых и комфортных местах? Мы представляем вам Променад-Спектакль — это не просто представление, а настоящее путешествие, в котором каждый зритель становится частью увлекательной истории.

Кому это интересно?

Этот формат идеально подходит для:

  • Любителей кино и театра
  • Семей с детьми от 6 лет
  • Романтических встреч с любимым человеком
  • Гостей города, желающих узнать его лучше

Что вас ждет?

В рамках нашего промнад-спектакля вы сможете увидеть самые интересные места Рязани, узнать захватывающие истории и тайны этого удивительного города. Главное — это возможность стать частью этого увлекательного путешествия и получить незабываемые впечатления!

Спектакль променад проходит по выходным дням в 18:00. Для организованных групп время и дата обсуждается индивидуально.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги актёров-ведущих
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рязань ул. Краснорядская, д. 2
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Спектакль променад проходит по выходным дням в 18:00. Для организованных групп время и дата обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Важные инструкции перед променадом-спектаклем:
  • Дорогие друзья! Приготовьтесь к уникальному театральному опыту на свежем воздухе! Но прежде чем отправиться в путешествие с нашим спектаклем-променадом, убедитесь, что вы:
  • Выбрали удобную одежду и обувь. Мы будем много ходить, поэтому комфорт - ваш лучший союзник
  • Перекусили и взяли с собой питьевую воду. Прогулка длится чуть больше часа, так что не забудьте позаботиться о своем энергетическом балансе и гидратации
  • Осознали, что часть маршрута проходит через проезжую часть. Безопасность на первом месте! Следуйте указаниям ведущего, дожидайтесь сигнала для перехода и убедитесь, что вам уступают дорогу
  • Не забыли головной убор. Выберите легкий и удобный головной убор, который позволит вам комфортно носить наушники во время спектакля
  • Приходите и погрузитесь в мир театра, где каждая улица - сцена, а каждый прохожий - актёр! Встречаемся у амфитеатра у городских торговых рядов
  • Краснорядская улица, 2, г. Рязань
  • Https://yandex ru/maps/?text=54.628631,39.735760&si=c47hnqwz8fde626qmfmt9zh9gr
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
4
3
1
2
1
Т
7 июл 2025
Спасибо за прекрасную прогулку! Интересная идея и хорошая организация) Рекомендую!
М
7 июл 2025
И
6 июл 2025
Недавно вернулся с экскурсии, и просто не могу сдержать восторга! Это было замечательное путешествие, полное интересных открытий и незабываемых впечатлений.
Эта экскурсия подарила мне море положительных эмоций. Обязательно порекомендую её друзьям! Большое спасибо организаторам!
Н
5 июл 2025
Н
30 июн 2025
Душевная экскурсия. Легкая прогулка по городу, с интересными историческими фактами. Сходили бы еще раз.
Спасибо!
Н
16 июн 2025
Экскурсия понравилась. Интересная, живая подача информации в необычном формате. Хороший маршрут для прогулки.
О
16 июн 2025
Экскурсия в стиле променад не очень зашел нам. Показалось было мало информации, и скучно. Ты идешь в наушниках даже не спросить ничего, вопросы позадавать не получается. Так как собьешь всех
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и прослушаешь аудио в наушниках. По мне лучше за живой диалог. А так я могу и сама в инете аудио экскурсию по городу самой себе провести)) В конце экскурсии около арки стоял памятник, мы уточнили кто это но нам так и не рассказали кому был памятник.

М
9 июн 2025
Замечательная экскурсия! Ребята большие молодцы! За час увидели все основные достопримечательности города, узнали много нового и интересного, и все это в такой нескучной форме!
Спасибо и успехов!
И у ребят скоро будет еще одна новая экскурсия!. .))
Т
8 июн 2025
Спасибо за необычный и интересный променад! Прекрасно провели вечер пятницы!) Живём
в этом городе, но кое-что новенькое узнали. Организация и техническое оснащение отличные. Обязательно прийдем ещё!
А
3 июн 2025
М
1 июн 2025
Идея замечательная. Ребята экскурсоводы тоже хорошо делали свою работу. Для гостей города хорошая прогулка. Для рязанцев недостаточно интересных фактов о городе. Больше хочется исторических погружений и рассказов, историй о знаменитых горожан. А вот о Солженицыне можно было и не рассказывать, лучше бы о Паустовским. Может быть чуть больше по времени, минут на 10-15 надо сделать. Идея хорошая
З
1 июн 2025
Спасибо авторам маршрута за возможность в таком динамичном формате изучить город Рязань. Интересно будет как детям, так и взрослым. Очень жизнеутверждающий и просветительский проект!
Е
12 мая 2025
В поисках интересного досуга в Рязани, нашли этот спектакль и как же он нам понравился. Мы узнали историю города, имена героев, погрузились в старину, даже загадали желание! Мы в восторге от интерактива, актёрской игры ведущих, концепции в целом!
М
11 мая 2025
Посетил спектакль-променал "проспект впечатлений". Давно о нем слышал 😊и вот, наконец-то, появились теплые деньки, решил сходить. Очень интересная форма досуга, стоит попробовать каждому. Рекомендую всем ценителям настоящего искусства и необычных форматов театра)
А
11 мая 2025
Отличный формат экскурсии! Что-то новое в нашем городе. 🥳Интересное погружение у прошлое города, уникальный проект, спасибо за новое видение нашего любимого города

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