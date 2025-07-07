Променад-спектакль «Проспект впечатлений» предлагает уникальную возможность стать частью театрального действия прямо на улицах Рязани.
Это не просто прогулка, а захватывающее путешествие сквозь время и пространство, где каждый участник становится активным героем
Это не просто прогулка, а захватывающее путешествие сквозь время и пространство, где каждый участник становится активным героем
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальный формат променад-спектакля
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎧 Прогулка с наушниками
- 🕵️♂️ Активное участие зрителей
- 🌟 Яркие эмоции и впечатления
Что можно увидеть
- Историческая часть Рязани
Описание экскурсии
Погружение в Мир Необычного Театра
Приглашаем вас открыть для себя удивительный мир театра с нашим уникальным Спектаклем-экскурсией! 🌟 🎭
Что такое Променад-Спектакль?
Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы театр вышел за пределы своих стен и встретился с вами в знакомых и комфортных местах? Мы представляем вам Променад-Спектакль — это не просто представление, а настоящее путешествие, в котором каждый зритель становится частью увлекательной истории.
Кому это интересно?
Этот формат идеально подходит для:
- Любителей кино и театра
- Семей с детьми от 6 лет
- Романтических встреч с любимым человеком
- Гостей города, желающих узнать его лучше
Что вас ждет?
В рамках нашего промнад-спектакля вы сможете увидеть самые интересные места Рязани, узнать захватывающие истории и тайны этого удивительного города. Главное — это возможность стать частью этого увлекательного путешествия и получить незабываемые впечатления!
Спектакль променад проходит по выходным дням в 18:00. Для организованных групп время и дата обсуждается индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги актёров-ведущих
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рязань ул. Краснорядская, д. 2
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Спектакль променад проходит по выходным дням в 18:00. Для организованных групп время и дата обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Важные инструкции перед променадом-спектаклем:
- Дорогие друзья! Приготовьтесь к уникальному театральному опыту на свежем воздухе! Но прежде чем отправиться в путешествие с нашим спектаклем-променадом, убедитесь, что вы:
- Выбрали удобную одежду и обувь. Мы будем много ходить, поэтому комфорт - ваш лучший союзник
- Перекусили и взяли с собой питьевую воду. Прогулка длится чуть больше часа, так что не забудьте позаботиться о своем энергетическом балансе и гидратации
- Осознали, что часть маршрута проходит через проезжую часть. Безопасность на первом месте! Следуйте указаниям ведущего, дожидайтесь сигнала для перехода и убедитесь, что вам уступают дорогу
- Не забыли головной убор. Выберите легкий и удобный головной убор, который позволит вам комфортно носить наушники во время спектакля
- Приходите и погрузитесь в мир театра, где каждая улица - сцена, а каждый прохожий - актёр! Встречаемся у амфитеатра у городских торговых рядов
- Краснорядская улица, 2, г. Рязань
- Https://yandex ru/maps/?text=54.628631,39.735760&si=c47hnqwz8fde626qmfmt9zh9gr
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июл 2025
Спасибо за прекрасную прогулку! Интересная идея и хорошая организация) Рекомендую!
М
Мишина
7 июл 2025
И
Иван
6 июл 2025
Недавно вернулся с экскурсии, и просто не могу сдержать восторга! Это было замечательное путешествие, полное интересных открытий и незабываемых впечатлений.
Эта экскурсия подарила мне море положительных эмоций. Обязательно порекомендую её друзьям! Большое спасибо организаторам!
Эта экскурсия подарила мне море положительных эмоций. Обязательно порекомендую её друзьям! Большое спасибо организаторам!
Н
Новикова
5 июл 2025
Н
Наталья
30 июн 2025
Душевная экскурсия. Легкая прогулка по городу, с интересными историческими фактами. Сходили бы еще раз.
Спасибо!
Спасибо!
Н
Надежда
16 июн 2025
Экскурсия понравилась. Интересная, живая подача информации в необычном формате. Хороший маршрут для прогулки.
О
Ольга
16 июн 2025
Экскурсия в стиле променад не очень зашел нам. Показалось было мало информации, и скучно. Ты идешь в наушниках даже не спросить ничего, вопросы позадавать не получается. Так как собьешь всех
М
Марина
9 июн 2025
Замечательная экскурсия! Ребята большие молодцы! За час увидели все основные достопримечательности города, узнали много нового и интересного, и все это в такой нескучной форме!
Спасибо и успехов!
И у ребят скоро будет еще одна новая экскурсия!. .))
Спасибо и успехов!
И у ребят скоро будет еще одна новая экскурсия!. .))
Т
Татьяна
8 июн 2025
Спасибо за необычный и интересный променад! Прекрасно провели вечер пятницы!) Живём
в этом городе, но кое-что новенькое узнали. Организация и техническое оснащение отличные. Обязательно прийдем ещё!
в этом городе, но кое-что новенькое узнали. Организация и техническое оснащение отличные. Обязательно прийдем ещё!
А
Александра
3 июн 2025
М
Мария
1 июн 2025
Идея замечательная. Ребята экскурсоводы тоже хорошо делали свою работу. Для гостей города хорошая прогулка. Для рязанцев недостаточно интересных фактов о городе. Больше хочется исторических погружений и рассказов, историй о знаменитых горожан. А вот о Солженицыне можно было и не рассказывать, лучше бы о Паустовским. Может быть чуть больше по времени, минут на 10-15 надо сделать. Идея хорошая
З
Злата
1 июн 2025
Спасибо авторам маршрута за возможность в таком динамичном формате изучить город Рязань. Интересно будет как детям, так и взрослым. Очень жизнеутверждающий и просветительский проект!
Е
Екатерина
12 мая 2025
В поисках интересного досуга в Рязани, нашли этот спектакль и как же он нам понравился. Мы узнали историю города, имена героев, погрузились в старину, даже загадали желание! Мы в восторге от интерактива, актёрской игры ведущих, концепции в целом!
М
Максим
11 мая 2025
Посетил спектакль-променал "проспект впечатлений". Давно о нем слышал 😊и вот, наконец-то, появились теплые деньки, решил сходить. Очень интересная форма досуга, стоит попробовать каждому. Рекомендую всем ценителям настоящего искусства и необычных форматов театра)
А
Александра
11 мая 2025
Отличный формат экскурсии! Что-то новое в нашем городе. 🥳Интересное погружение у прошлое города, уникальный проект, спасибо за новое видение нашего любимого города
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