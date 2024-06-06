1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
«В течение часа в компании стрельца вы прогуляетесь улицами Верхнего Посада — старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, узнаете об устройстве, фортификации, планировке, быте и истории города 17 века:»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
«Мы прогуляемся по центральным улицам города, богатых старинной застройкой: Соборной, Семинарской, Астраханской, Николодворянской»
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
«Экскурсия начнётся в самом центре города – на перекрестке улиц Соборная и Астраханская»
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
«Дом, давший название улице Почтовая»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
«Мы прогуляемся по центральным улицам города и поговорим о том, как он менялся с течением времени»
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
«Уютные улицы с деревянными домиками и резными наличниками, ставнями и крыльцами, которыми так восхищался Паустовский»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
«Это монументальные «дворец и театр» советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
«Какая важная улица не была переименована в советское время»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
«Астраханскую улицу, где практически каждое здание хранит удивительные истории»
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
«Практически каждое здание «Астраханской» улицы таит в себе удивительные истории и факты»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рязань и рязанцы: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, открыв для себя исторические секреты и культурные сокровища
Начало: на улице Павлова
«На прогулке по центральным улицам города вы увидите храмы допетровской эпохи и уникальную для России колокольню»
21 июня в 13:00
23 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
- ААлла5 июня 2024Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
- ААлександр30 мая 2024Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ВВиктория24 мая 2024Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
- ММайя23 мая 2024На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!
- ММарина13 мая 2024Замечательно прошла наша экскурсия Древнерусская Рязань с гидом Надеждой. Плавный, последовательный рассказ об истории города. 2,5 часа экскурсии прошли незаметно с большим обьемом информации.
- ЛЛыжина13 мая 2024Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
- ЕЕлена10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы услышали много информации о городе, его прошлом и настоящем, великих людях, имеющих к нему отношение, городские легенды и действительно имевшие место исторические факты. Живой и увлекательный рассказ, не перегруженный датами. Спасибо, Любовь!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Рязани в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 5 700. Туристы уже оставили гидам 790 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Рязани. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод