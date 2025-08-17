Аудиоспектакль-променад по центру Рязани «Проспект впечатлений» предлагает уникальную возможность стать частью театрального действа прямо на улицах города.
Погружение в историю Рязани через голоса знаменитых и простых горожан, интерактивные элементы и живописный
5 причин купить этот аудиогид
- 🎭 Уникальный формат аудиоспектакля
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎧 Интерактивное участие
- 🎁 Сладкий подарок в конце
Лучшее время для посещения
Лучшее время для участия в аудиоспектакле - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться зеленью парков и скверов. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто не боится морозов.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговые ряды
- Площадь Ленина
- Лыбедский бульвар
- Памятник Евпатию Коловрату
- Памятник Сергею Есенину
- Кремлёвский сквер
- Триумфальные ворота
Описание аудиогида
- Вы отправитесь в путешествие по центру Рязани — в специальных наушниках, где главный герой расскажет вам историю любимого города
- Но это не просто прогулка — вы становитесь её частью, двигаясь в ритме повествования
- На маршруте увидите торговые ряды и площадь Ленина, Лыбедский бульвар, памятники Евпатию Коловрату и Сергею Есенину, Кремлёвский сквер, Триумфальные ворота и многое другое
Предупреждаем: после спектакля останутся тёплые воспоминания и захочется вернуться сюда снова!
Организационные детали
- На маршруте могут быть ремонтные работы. Это затрудняет возможность передвижения маломобильным участникам и коляскам с детьми — напишите нам и мы подскажем подойдёт ли маршрут для вас
- В конце прогулки вас ждёт небольшой сладкий подарок
- С вами буду я или другой актёр-ведущий нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Краснорядской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 104 туристов
Добрый день, меня зовут Артём, я актёр театра и кино по профессии, закончил театральную академию в Санкт-Петербурге и сейчас я являюсь режиссёром спектакля-экскурсии «Проспект впечатлений» в Рязани. «При чём тут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась экскурсия, дети были в восторге!! Спасибо!
Экскурсия замечательная,но для себя больше не выберу такой формат, все таки я больше люблю живое общение
А в целом было очень интересно
В
Очень понравилось!
Отмечаем и артистизм гидов, которые были с нами и талант рассказчика и сам замысел экскурсии! Спасибо! Ребята молодцы!!!
Очень необычный формат для экскурсии, который с первых минут погружает в свою необычную атмосферу и держит в ней до конца маршрута! Однозначно стоит попробовать, ждём новых маршрутов!
И
Добрый день! Были с мужем на экскурсии. Всё очень понравилось! Необычный формат подачи, динамично, команда ребят большие молодцы! Рекомендую всем! Впечатления на данной экскурсии обеспецены Вам.
О
Интересный формат с погружением, с музыкой, интерактивом.
Немного не хватило информации, хочется более длительной прогулки.
В целом 👍
С
Все прошло отлично. Девушка-организатор харизматичная, что является хорошим плюсом. Прогулялись по значимым местам Рязани и послушали интересные истории о городе от диктора, у которого приятный баритонистый голос. Всем советую попробовать данного организатора экскурсий, так как формат достаточно интересный и современный. Очень хорошо подойдет для семьи, которая приехала в Рязань с детьми.
Г
Отличный перфоманс, если думаете, чем занять себя в вечер выходного дня- это то, что вам нужно, ведущие очень позитивные, зарядился положительными эмоциями и знаниями о городе
Н
Интересный и новый формат в нашем городе 🤩 думал чем заняться дома, решил сходить на аудиоспектакль и все понравилось. Давно не ощущал такого эффекта. Много нового узнал о нашем любимом городе. удачи ребятам. Слышал, хотят выпустить ещё один формат "криминальная Рязань" 👍
К
Ребята, спасибо вам за проект!
Дальнейших творческих планов и успешных реализаций.
Получила удовольствие от прогулки, отдохнула от житейский будней.
Есть и синтементальные моменты, плюсом идёт достаточно интерактива, грамотная озвучка, выполненная профессиональными актёрами. С радостью порекомендую друзьям 👍
Л
Интересно! Увлекательно! Познавательно!
Спасибо организаторам и ведущим.
Действительно происходит погружение в другое время и эпоху. Очень приятно было стать частью чего-то необычного.
И
восхитительная прогулка!!
слушаешь приятный голос, узнаешь много нового о своем городе, наслаждаешься окружением
очень крутые ведущие!
всем советую
