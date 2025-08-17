Аудиоспектакль-променад по центру Рязани «Проспект впечатлений» предлагает уникальную возможность стать частью театрального действа прямо на улицах города.Погружение в историю Рязани через голоса знаменитых и простых горожан, интерактивные элементы и живописный

маршрут сделают это путешествие незабываемым. Участники смогут увидеть такие знаковые места, как торговые ряды, площадь Ленина, Лыбедский бульвар и Кремлёвский сквер. В конце прогулки ожидается приятный сюрприз, который оставит тёплые воспоминания и желание вернуться снова

Лучшее время для посещения

Лучшее время для участия в аудиоспектакле - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться зеленью парков и скверов. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто не боится морозов.

