2 отзыва оставили туристы

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Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани

5
2 отзыва
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Улочки и закоулки.

Изнанка парадной Рязани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Широкие центральные улицы, украшенные прекрасными особняками представляют собой фасад парадной Рязани. А в двух шагах от них находятся старинные улочки, дворы и закоулки, которые не могут похвастаться светским лоском, но от этого не ставшие менее интересными.
Прогулка длинною в 7 километром по закоулкам и тайным тропам от Казанского монастыря до Товарного двора, где когда-то были главные ворота в Рязань. Вы увидите то, что зачастую скрыто от невнимательных глаз: старинные церкви, здания необычной архитектуры, дома, связанные с историческими персонами, места былой славы и просто тихие улочки, на которых время будто бы остановилось.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • ✔Почему граф М. Д. Бутурлин - блестящий повеса и возможный прототип Евгения Онегина - завещал похоронить себя именно в нашем городе.
✔Где в Рязани был концлагерь и какой жилой дом раньше был церковью
✔Где находится уникальная выставка резьбы по дереву и странный дом-утюг
✔В каком доме жил последний рязанский губернский предводитель дворянства и какая страшная участь постигла его имение недалеко от Рязани.
✔Где находилась резиденция архиерея и в какой церкви служил отец Ивана Петровича Павлова.
✔На каком месте находился первый в Рязани театр и в каком доме давались роскошные балы
✔Какими были ворота в Рязань
Надевайте удобную обувь и вперед по неведомым дорожкам!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
Место завершения
🏁 Лыбедский бульвар
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения П.
Ксения П.
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2 отзыва оставили туристы

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