2 отзыва оставили туристы

Широкие центральные улицы, украшенные прекрасными особняками представляют собой фасад парадной Рязани. А в двух шагах от них находятся старинные улочки, дворы и закоулки, которые не могут похвастаться светским лоском, но от этого не ставшие менее интересными.

Прогулка длинною в 7 километром по закоулкам и тайным тропам от Казанского монастыря до Товарного двора, где когда-то были главные ворота в Рязань. Вы увидите то, что зачастую скрыто от невнимательных глаз: старинные церкви, здания необычной архитектуры, дома, связанные с историческими персонами, места былой славы и просто тихие улочки, на которых время будто бы остановилось.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

✔Почему граф М. Д. Бутурлин - блестящий повеса и возможный прототип Евгения Онегина - завещал похоронить себя именно в нашем городе.

✔Где в Рязани был концлагерь и какой жилой дом раньше был церковью

✔Где находится уникальная выставка резьбы по дереву и странный дом-утюг

✔В каком доме жил последний рязанский губернский предводитель дворянства и какая страшная участь постигла его имение недалеко от Рязани.

✔Где находилась резиденция архиерея и в какой церкви служил отец Ивана Петровича Павлова.

✔На каком месте находился первый в Рязани театр и в каком доме давались роскошные балы

✔Какими были ворота в Рязань

Надевайте удобную обувь и вперед по неведомым дорожкам!