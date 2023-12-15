Прогулка по городу, насыщенная удивительными фактами о рязанцах - героях, поэтах, первооткрывателях
Рязань — это не просто точка на карте. Она особенная: многогранная и по-своему великая.
Мы пройдём по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов, талантливых поэтов, храбрых первооткрывателей. Увидим знаковые места исторической Рязани. И обсудим, что перечисленные нами замечательные люди оставили городу и миру после себя.
Мы пройдём по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов, талантливых поэтов, храбрых первооткрывателей. Увидим знаковые места исторической Рязани. И обсудим, что перечисленные нами замечательные люди оставили городу и миру после себя.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На прогулке вы:
- Вспомните «Повесть о разорении Рязани Батыем» и выясните, что характеризует каждого военного
- Встретитесь с «косопузыми» и традиционными народными промыслами
- Узнаете, как русский литератор Яков Полонский творил мелодии из слов
- Послушаете, как рязанское купечество вкладывалось в развитие города и каким просвещением занимался род Рюминых
- Уделите внимание «Летнему клубу благородного собрания», чьи светские рауты вызывали одно восхищение
- Поймёте, почему же в Рязани грибы с глазами
И увидите:
- Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией
- Памятник самому рязанскому поэту — Сергею Есенину
- Аллею путешественников с целым рядом выдающихся имён и скульптуру воздушного шара, посвящённую покорителям небес
- Астраханскую улицу, где практически каждое здание хранит удивительные истории
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Почтовая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 317 туристов
Добрый день, я Ольга. Более 7 лет провожу экскурсии по Рязани. Закончила местный университет им. Есенина, географический факультет. Увлекаюсь воздухоплавательным спортом. С радостью покажу вам наш город и расскажу о нем легко и увлекательно!
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