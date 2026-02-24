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Рязань: истории и люди

Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Рязань - город с богатым историческим наследием, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов и
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талантливых поэтов.

Участники экскурсии смогут вспомнить «Повесть о разорении Рязани Батыем», узнать о традиционных народных промыслах, вдохновиться творчеством Якова Полонского, почувствовать вклад рязанского купечества в развитие города и уделить внимание культурной жизни прошлых веков.

Встреча с историей Рязани будет не только познавательной, но и вдохновляющей, ведь каждый уголок города и каждая история помогут лучше понять уникальность и значимость Рязани в истории России.

Экскурсия проводится опытными гидами, которые с любовью и уважением расскажут о каждом знаковом месте, делая путешествие по Рязани незабываемым

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Знаковые архитектурные памятники
  • 🖼️ Богатая культурная программа
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🗣️ Профессиональные гиды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время года можно полностью насладиться прогулками по историческим местам и архитектурным памятникам Рязани.
Сейчас август — это идеальное время.
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди

Что можно увидеть

  • Рязанский художественный музей
  • Памятник Сергею Есенину
  • Аллея путешественников
  • Скульптура воздушного шара
  • Астраханская улица

Описание экскурсии

На прогулке вы:

  • Вспомните «Повесть о разорении Рязани Батыем» и выясните, что характеризует каждого военного
  • Встретитесь с «косопузыми» и традиционными народными промыслами
  • Узнаете, как русский литератор Яков Полонский творил мелодии из слов
  • Послушаете, как рязанское купечество вкладывалось в развитие города и каким просвещением занимался род Рюминых
  • Уделите внимание «Летнему клубу благородного собрания», чьи светские рауты вызывали одно восхищение
  • Поймёте, почему же в Рязани грибы с глазами

И увидите:

  • Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией
  • Памятник самому рязанскому поэту — Сергею Есенину
  • Аллею путешественников с целым рядом выдающихся имён и скульптуру воздушного шара, посвящённую покорителям небес
  • Астраханскую улицу, где практически каждое здание хранит удивительные истории

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1935 туристов
Провожу экскурсии по Рязани. Закончила университет им. Есенина, кафедру рекреационной географии и туризма. Работала в разных необычных музеях, сейчас провожу экскурсии по городу. Увлекаюсь воздухоплавательным спортом. С радостью покажу вам наш город и расскажу о нем легко и увлекательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ирина
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная подача материала. Несмотря на холодную погоду, она мужественно отработала всю экскурсию на одном дыхании. Нам все очень понравилось. Спасибо!
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за развернутый отзыв, я очень рада, что Вам понравилась экскурсия, приезжайте обязательно в наш город снова! 😊
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Сергей
Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за добрые слова! Приезжайте в наш славный город снова!:)
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Марина
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Большое спасибо, Марина, за Ваш отзыв с чудесными фотографиями, мне очень приятно! Буду рада Вас видеть снова😊
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И
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали истории, которые сделали Рязань не точкой на карте, а милым и почти родным городом, куда захочется вернуться. Ольга замечательный рассказчик, очень знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Однозначно рекомендуем!
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за Ваш чудесный первый отзыв на эту экскурсию, я рада, что Вам понравился маршрут и экскурсия 😊Приезжайте к нам в гости снова, в нашем славном городе всегда много интересных событий! 🫶
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Ю
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за добрый отзыв 😊очень рада, что Вам понравилось. Приезжайте, пожалуйста, снова😊
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С
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Ваш отзыв и чудесные фотографии, я рада, что Вам понравилась экскурсия, приезжайте в наш славный город снова😊
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