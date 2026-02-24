Рязань - город с богатым историческим наследием, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов и
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов и
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Знаковые архитектурные памятники
- 🖼️ Богатая культурная программа
- 👥 Индивидуальный подход
- 🗣️ Профессиональные гиды
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время года можно полностью насладиться прогулками по историческим местам и архитектурным памятникам Рязани.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рязанский художественный музей
- Памятник Сергею Есенину
- Аллея путешественников
- Скульптура воздушного шара
- Астраханская улица
Описание экскурсии
На прогулке вы:
- Вспомните «Повесть о разорении Рязани Батыем» и выясните, что характеризует каждого военного
- Встретитесь с «косопузыми» и традиционными народными промыслами
- Узнаете, как русский литератор Яков Полонский творил мелодии из слов
- Послушаете, как рязанское купечество вкладывалось в развитие города и каким просвещением занимался род Рюминых
- Уделите внимание «Летнему клубу благородного собрания», чьи светские рауты вызывали одно восхищение
- Поймёте, почему же в Рязани грибы с глазами
И увидите:
- Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией
- Памятник самому рязанскому поэту — Сергею Есенину
- Аллею путешественников с целым рядом выдающихся имён и скульптуру воздушного шара, посвящённую покорителям небес
- Астраханскую улицу, где практически каждое здание хранит удивительные истории
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1935 туристов
Провожу экскурсии по Рязани. Закончила университет им. Есенина, кафедру рекреационной географии и туризма. Работала в разных необычных музеях, сейчас провожу экскурсии по городу. Увлекаюсь воздухоплавательным спортом. С радостью покажу вам наш город и расскажу о нем легко и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наше мини-путешествие по Астраханской слободе прошло отлично. Ольгу было безумно приятно слушать, очень легкая и непринужденная подача материала. Несмотря на холодную погоду, она мужественно отработала всю экскурсию на одном дыхании. Нам все очень понравилось. Спасибо!
Ольга
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за развернутый отзыв, я очень рада, что Вам понравилась экскурсия, приезжайте обязательно в наш город снова! 😊
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Ольга провела для нас интереснейшую экскурсию! Однозначно рекомендую!
Ольга
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за добрые слова! Приезжайте в наш славный город снова!:)
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Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась!
Ольга
Ответ организатора:
Большое спасибо, Марина, за Ваш отзыв с чудесными фотографиями, мне очень приятно! Буду рада Вас видеть снова😊
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И
Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали истории, которые сделали Рязань не точкой на карте, а милым и почти родным городом, куда захочется вернуться. Ольга замечательный рассказчик, очень знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Однозначно рекомендуем!
Ольга
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за Ваш чудесный первый отзыв на эту экскурсию, я рада, что Вам понравился маршрут и экскурсия 😊Приезжайте к нам в гости снова, в нашем славном городе всегда много интересных событий! 🫶
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Ю
Всё было супер! Рекомендуем 🥰
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за добрый отзыв 😊очень рада, что Вам понравилось. Приезжайте, пожалуйста, снова😊
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С
Интересная экскурсия. Узнали много нового о людях, которые родились или бывали в Рязани. Спасибо.
Ольга
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Ваш отзыв и чудесные фотографии, я рада, что Вам понравилась экскурсия, приезжайте в наш славный город снова😊
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