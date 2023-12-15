Рязань: истории и люди

Индивидуальная экскурсия в Рязани

Прогулка по городу, насыщенная удивительными фактами о рязанцах - героях, поэтах, первооткрывателях

Рязань — это не просто точка на карте. Она особенная: многогранная и по-своему великая.

Мы пройдём по следам древних героев, искусных зодчих, влиятельных купцов, талантливых поэтов, храбрых первооткрывателей. Увидим знаковые места исторической Рязани. И обсудим, что перечисленные нами замечательные люди оставили городу и миру после себя.
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Рязань: истории и люди
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
20
дек
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Описание

Что вас ожидает

На прогулке вы:

  • Вспомните «Повесть о разорении Рязани Батыем» и выясните, что характеризует каждого военного
  • Встретитесь с «косопузыми» и традиционными народными промыслами
  • Узнаете, как русский литератор Яков Полонский творил мелодии из слов
  • Послушаете, как рязанское купечество вкладывалось в развитие города и каким просвещением занимался род Рюминых
  • Уделите внимание «Летнему клубу благородного собрания», чьи светские рауты вызывали одно восхищение
  • Поймёте, почему же в Рязани грибы с глазами

И увидите:

  • Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией
  • Памятник самому рязанскому поэту — Сергею Есенину
  • Аллею путешественников с целым рядом выдающихся имён и скульптуру воздушного шара, посвящённую покорителям небес
  • Астраханскую улицу, где практически каждое здание хранит удивительные истории

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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