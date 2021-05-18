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Полезная информация о Рязани

Что нужно знать о Рязани: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 52 экскурсии
Местное время в Рязани
21:3703
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаРязань
По-английскиRyazan'
Столица регионаРязань является столицей региона
Население города520 173 чел.
АэропортТурлатово RZN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота102 м. от уровня моря

Где находится Рязань на карте

Популярные экскурсии в Рязани

Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
4.1
8 отзывов
4000
за чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово
Экскурсия в Константиново и Пощупово
4.7
3 отзыва
5500
за чел.
Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
5
5 отзывов
4000
за чел.
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
Улочки и закоулки. Изнанка парадной Рязани
5
4 отзыва
4500
за чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
4.9
119 отзывов
3250
за чел.
Понять устройство Рязани и ее роль в ключевом этапе развития страны на прогулке с историком
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