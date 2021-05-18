Полезная информация о Рязани
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Местное время в Рязани
21:3703
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Рязань
|По-английски
|Ryazan'
|Столица региона
|Рязань является столицей региона
|Население города
|520 173 чел.
|Аэропорт
|Турлатово RZN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|102 м. от уровня моря
Где находится Рязань на карте
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