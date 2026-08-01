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Царь трапезничать желает, к себе в гости приглашает. Тур по Рязанской области

Царь трапезничать желает, к себе в гости приглашает
Ни один праздник не ассоциируется с кулинарией так сильно, как Рождество и Новый год. Мы приглашаем Вас попробовать, как встречают гостей касимовские татары. Сами приготовим глинтвейн и отведаем иван-чай с
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грибами, насладимся медовыми композициями. Полюбуемся Рязанским кремлём и прикоснёмся к театральному сюжету с фуршетом в посёлке Гусь Железный.

И самое главное: узнаем, как же царь трапезничал (хоть и был он временно исполняющим обязанности царя) на гастрономической программе в Касимове.

Царь трапезничать желает, к себе в гости приглашает. Тур по Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Царь трапезничать желает, к себе в гости приглашает. Тур по Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Царь трапезничать желает, к себе в гости приглашает. Тур по Рязанской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в Москве. Рыбное - Поляны

07:45 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.

По предварительной договоренности к группе можно присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе (более подробная информация указана в разделе «Важно знать»).

08:00 Отправление автобуса.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси, познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства можно приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Поляны.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Это большая новогодняя программа, производственная экскурсия на пищевое производство.

Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.

Сварим во время экскурсии вкуснейший глинтвейн и попробуем его!

Проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, а в самом конце вас ждёт душевное чаепитие с нашим фирменным иван-чаем с грибами и вкусными печеньками. Работает аниматор.

Возвращение в Рязань.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Сбор группы в Москве. Рыбное - ПоляныСбор группы в Москве. Рыбное - ПоляныСбор группы в Москве. Рыбное - ПоляныСбор группы в Москве. Рыбное - Поляны
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рязань - Гусь-Железный

Завтрак в отеле «шведский стол».

Выезд из отеля с вещами.

Обзорная экскурсия «Древняя Рязань — сердце России».

Исторический центр Рязани зимой выглядит особенно выразительно. Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой кремль заворожит своим величием. Бывшие дворянские и купеческие особняки и новая архитектура позволят по-новому взглянуть на образ города, расположенного в сердце России.

Посещение Резиденции локальных брендов «Рязанская ВДНХ».

Торговый городок — это вновь воссозданное городское пространство, где соединились культурная и историческая идентичность Рязанской области с креативными индустриями региона в лице рязанских гастрономических брендов и тематических фестивалей.

В галерее «Резиденция традиций» представлены изделия таких известных промыслов, как «Скопинская керамика», «Михайловское кружево», «Кадомский вениз» и «Шиловская лоза».

Обед в кафе города.

Переезд в п. Гусь-Железный.

Усадебный театр А. Р. Баташёва «Орлиное гнездо» погружает в атмосферу эпохи «Железного магната».

Уже у входа Вас встречает управляющий театром Ромуальд Рокотов. Войдя в фойе, Вы увидите обычно скрываемую от всех закулисную театральную жизнь с её забавными и курьёзными ситуациями. В зале с первых минут действия захватит искромётная комедийная постановка, основанная на драматургии XVIII века.

В завершении всего действа Вас ожидает фуршет, сопровождаемый непринуждённой беседой с актёрами, заведующим театром, примой сцены Элеонорой Гнездецкой и другими персонажами.

Переезд в Касимов.

Размещение в отеле.

Выезд из отеля на ужин.

Посещение экспозиции «Касимовская сокровищница».

«Касимовская сокровищница» («Касыйм хәзинәсе») — музейно-выставочное пространство в Касимове, открытое 5 февраля 2026 года в этно-кафе «Татарская сказка».

Экспозиция рассказывает об уникальной истории этнической группы касимовских татар, о появлении и развитии Касимовского ханства и уникальном опыте плодотворного сосуществования мусульман и христиан вместе на протяжении полутысячелетней истории.

Особенностью выставки является интерактивный формат и использование мультимедийных, педагогических и театральных решений.

Вас ждут реконструкции исторических персонажей и предметов быта, элементы тактильного взаимодействия, визуальные и аудиальные эффекты; задания, направленные на эмоциональное погружение и осмысление исторического наследия.

Ужин в этно-кафе «Татарская сказка».

Самостоятельное возвращение в отель.

Рязань - Гусь-ЖелезныйРязань - Гусь-ЖелезныйРязань - Гусь-ЖелезныйРязань - Гусь-Железный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Касимов. Отъезд в Москву

Завтрак в отеле «шведский стол».

Выезд из отеля с вещами.

Обзорная экскурсия по городу.

Касимову уже более восьми сотен лет. Это сейчас он райцентр в Рязанской области — тихий, чуть сонный городок на Оке. А когда-то, на протяжении двух веков (XV-XVIIвв.) был столицей татарского ханства, местом встречи ислама и православия в пределах России.

Свидетелями истории тех давних дней являются уникальные памятники татарской культуры, которые нам предстоит увидеть: мечеть с древним минаретом, усыпальницу Шах-Али хана (1555 год).

К XIX веку Касимов расцвёл как крупный купеческий город с присущими ему строениями: пышными соборами, площадью, торговыми рядами, усадьбами купцов.

Центральная площадь Касимова — Соборная сама по себе музей под открытым небом. Полюбуемся находящимися на ней Благовещенской церковью, Вознесенским собором, домом купцов Наставиных и Торговыми рядами.

Экскурсия в музей «Русский самовар».

В его коллекции представлено около 300 экспонатов, представляющих четыре века русского чаепития. Один из самых первых самоваров, выпущенных тульской фабрикой Назара Лисицина в 1778 году, — родоначальник всего собрания.

Есть здесь самовары тульских фабрик Баташова, Тейле, братьев Маликовых, Санкт-Петербургской фабрики Дубынина и некоторых других: от гигантов вместительностью четыре ведра, стоявших на железнодорожных вокзалах, до малютки ёмкостью всего в один стакан.

В музее можно увидеть самовары, из которых пили чай Николай II и великий князь Сергей Александрович, адмирал Колчак и Сергей Есенин, Александр Керенский и граф Бобринский.

14:00 Гастрономическая программа «Царь Балакирев: истории за обеденным столом».

Театрализованная гастрономическая программа с дегустацией блюд Петровской эпохи. Свежие вкусы, яркие впечатления с погружением в историю шута-дипломата Ивана Алексеевича Балакирева.

Меню:

  • стопка домашней водки с сыром и квасом;
  • суп тыквенный с беконом, сливками и семечками со специями;
  • любимая Петром утка с отварной картошкой с укропом и чесноком;
  • томлёный бекон с перловой кашей, приправленной овощами и грибной икрой;
  • лимонный сорбет для оживления вкуса и улучшения переваривания;
  • арбузный алкогольный напиток с мятой;
  • треска в сливочном соусе на овощной подушке с лимоном;
  • десерт из репы пареной с сухофруктами заморскими с иван-чаем и венчальным пирогом с вензелем Ивана Балакирева.

По окончании трапезы, ориентировочно в 16:00-16:30 отправляемся в Москву.

21:30-22:00 Ориентировочное время прибытия к ст. м. Котельники.

Касимов. Отъезд в МосквуКасимов. Отъезд в МосквуКасимов. Отъезд в Москву
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязани (1 ночь) и в г. Касимове (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

2-местный стандартный37900
1-местный стандартный42400
Трёхместный (2 -х местный +доп. место еврораскладушка)37900

Варианты проживания

Гостиница «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.

Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Касимов»

1 ночь

Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.

В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.

Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.

Гостиница «Касимов»Гостиница «Касимов»Гостиница «Касимов»Гостиница «Касимов»Гостиница «Касимов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по маршруту
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: завтрак в 1 день, ужины в 1 и 3 день
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Где еще можно присоединиться к туру?
  • 05:15 Отправление автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б, остановка рядом с Эльградом (по предварительной договорённости);
  • 05:30 отправление автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76, рядом с остановкой (по предварительной договорённости);
  • 06:15 подача автобуса в г. Балашиха (по предварительной договорённости).
Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  3. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  4. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  5. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  6. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Рязани

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