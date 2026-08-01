Программа тура по дням
Сбор группы в Москве. Рыбное - Поляны
07:45 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.
По предварительной договоренности к группе можно присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе (более подробная информация указана в разделе «Важно знать»).
08:00 Отправление автобуса.
Переезд в г. Рыбное.
Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси, познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.
Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства можно приобрести в магазине.
Переезд в г. Рязань.
Обед в кафе города.
Переезд в с. Поляны.
Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Это большая новогодняя программа, производственная экскурсия на пищевое производство.
Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.
Сварим во время экскурсии вкуснейший глинтвейн и попробуем его!
Проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, а в самом конце вас ждёт душевное чаепитие с нашим фирменным иван-чаем с грибами и вкусными печеньками. Работает аниматор.
Возвращение в Рязань.
Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Рязань - Гусь-Железный
Завтрак в отеле «шведский стол».
Выезд из отеля с вещами.
Обзорная экскурсия «Древняя Рязань — сердце России».
Исторический центр Рязани зимой выглядит особенно выразительно. Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой кремль заворожит своим величием. Бывшие дворянские и купеческие особняки и новая архитектура позволят по-новому взглянуть на образ города, расположенного в сердце России.
Посещение Резиденции локальных брендов «Рязанская ВДНХ».
Торговый городок — это вновь воссозданное городское пространство, где соединились культурная и историческая идентичность Рязанской области с креативными индустриями региона в лице рязанских гастрономических брендов и тематических фестивалей.
В галерее «Резиденция традиций» представлены изделия таких известных промыслов, как «Скопинская керамика», «Михайловское кружево», «Кадомский вениз» и «Шиловская лоза».
Обед в кафе города.
Переезд в п. Гусь-Железный.
Усадебный театр А. Р. Баташёва «Орлиное гнездо» погружает в атмосферу эпохи «Железного магната».
Уже у входа Вас встречает управляющий театром Ромуальд Рокотов. Войдя в фойе, Вы увидите обычно скрываемую от всех закулисную театральную жизнь с её забавными и курьёзными ситуациями. В зале с первых минут действия захватит искромётная комедийная постановка, основанная на драматургии XVIII века.
В завершении всего действа Вас ожидает фуршет, сопровождаемый непринуждённой беседой с актёрами, заведующим театром, примой сцены Элеонорой Гнездецкой и другими персонажами.
Переезд в Касимов.
Размещение в отеле.
Выезд из отеля на ужин.
Посещение экспозиции «Касимовская сокровищница».
«Касимовская сокровищница» («Касыйм хәзинәсе») — музейно-выставочное пространство в Касимове, открытое 5 февраля 2026 года в этно-кафе «Татарская сказка».
Экспозиция рассказывает об уникальной истории этнической группы касимовских татар, о появлении и развитии Касимовского ханства и уникальном опыте плодотворного сосуществования мусульман и христиан вместе на протяжении полутысячелетней истории.
Особенностью выставки является интерактивный формат и использование мультимедийных, педагогических и театральных решений.
Вас ждут реконструкции исторических персонажей и предметов быта, элементы тактильного взаимодействия, визуальные и аудиальные эффекты; задания, направленные на эмоциональное погружение и осмысление исторического наследия.
Ужин в этно-кафе «Татарская сказка».
Самостоятельное возвращение в отель.
Касимов. Отъезд в Москву
Завтрак в отеле «шведский стол».
Выезд из отеля с вещами.
Обзорная экскурсия по городу.
Касимову уже более восьми сотен лет. Это сейчас он райцентр в Рязанской области — тихий, чуть сонный городок на Оке. А когда-то, на протяжении двух веков (XV-XVIIвв.) был столицей татарского ханства, местом встречи ислама и православия в пределах России.
Свидетелями истории тех давних дней являются уникальные памятники татарской культуры, которые нам предстоит увидеть: мечеть с древним минаретом, усыпальницу Шах-Али хана (1555 год).
К XIX веку Касимов расцвёл как крупный купеческий город с присущими ему строениями: пышными соборами, площадью, торговыми рядами, усадьбами купцов.
Центральная площадь Касимова — Соборная сама по себе музей под открытым небом. Полюбуемся находящимися на ней Благовещенской церковью, Вознесенским собором, домом купцов Наставиных и Торговыми рядами.
Экскурсия в музей «Русский самовар».
В его коллекции представлено около 300 экспонатов, представляющих четыре века русского чаепития. Один из самых первых самоваров, выпущенных тульской фабрикой Назара Лисицина в 1778 году, — родоначальник всего собрания.
Есть здесь самовары тульских фабрик Баташова, Тейле, братьев Маликовых, Санкт-Петербургской фабрики Дубынина и некоторых других: от гигантов вместительностью четыре ведра, стоявших на железнодорожных вокзалах, до малютки ёмкостью всего в один стакан.
В музее можно увидеть самовары, из которых пили чай Николай II и великий князь Сергей Александрович, адмирал Колчак и Сергей Есенин, Александр Керенский и граф Бобринский.
14:00 Гастрономическая программа «Царь Балакирев: истории за обеденным столом».
Театрализованная гастрономическая программа с дегустацией блюд Петровской эпохи. Свежие вкусы, яркие впечатления с погружением в историю шута-дипломата Ивана Алексеевича Балакирева.
Меню:
- стопка домашней водки с сыром и квасом;
- суп тыквенный с беконом, сливками и семечками со специями;
- любимая Петром утка с отварной картошкой с укропом и чесноком;
- томлёный бекон с перловой кашей, приправленной овощами и грибной икрой;
- лимонный сорбет для оживления вкуса и улучшения переваривания;
- арбузный алкогольный напиток с мятой;
- треска в сливочном соусе на овощной подушке с лимоном;
- десерт из репы пареной с сухофруктами заморскими с иван-чаем и венчальным пирогом с вензелем Ивана Балакирева.
По окончании трапезы, ориентировочно в 16:00-16:30 отправляемся в Москву.
21:30-22:00 Ориентировочное время прибытия к ст. м. Котельники.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязани (1 ночь) и в г. Касимове (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|2-местный стандартный
|37900
|1-местный стандартный
|42400
|Трёхместный (2 -х местный +доп. место еврораскладушка)
|37900
Варианты проживания
Гостиница «Форум»
Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.
Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
Гостиница «Касимов»
Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.
В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.
Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по маршруту
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: завтрак в 1 день, ужины в 1 и 3 день
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Где еще можно присоединиться к туру?
- 05:15 Отправление автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б, остановка рядом с Эльградом (по предварительной договорённости);
- 05:30 отправление автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76, рядом с остановкой (по предварительной договорённости);
- 06:15 подача автобуса в г. Балашиха (по предварительной договорённости).
Что еще необходимо знать о туре?
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.