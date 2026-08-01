1 день

Сбор группы в Москве. Рыбное - Поляны

07:45 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.

По предварительной договоренности к группе можно присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе (более подробная информация указана в разделе «Важно знать»).

08:00 Отправление автобуса.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси, познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства можно приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Поляны.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Это большая новогодняя программа, производственная экскурсия на пищевое производство.

Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.

Сварим во время экскурсии вкуснейший глинтвейн и попробуем его!

Проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, а в самом конце вас ждёт душевное чаепитие с нашим фирменным иван-чаем с грибами и вкусными печеньками. Работает аниматор.

Возвращение в Рязань.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160