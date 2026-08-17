Что вас ожидает

Старинное здание келейного корпуса — мысленном вы перенесётесь из современного города в особый мир монастыря.

Быт насельников обители — рассмотрите мебель, иконы, шитьё, элементы архиерейского богослужения и подлинные личные вещи монахов дореволюционного времени и 20 века.

Вериги и домовина — узнаете, зачем монахи носили тяжёлые цепи и почему в келье могла находиться домовина, то есть гроб. Эти необычные предметы помогут глубже понять монашеское отношение к жизни, смерти и духовному труду.

Устройство монастырского дня — поговорим о послушаниях, молитве и повседневных заботах братии. Разберём распространённые мифы о том, почему люди уходили и продолжают уходить в монастыри.

Интерактивный музей — здесь нет защитный экранов и закрытых витрин, все экспонаты разрешено трогать.

Организационные детали