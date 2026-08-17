В Музее монашества Архиерейского двора воссоздан мир жизни обители. Вы увидите подлинные вещи из келий, старинные иконы, шитьё и предметы богослужения. Узнаете о послушаниях и распорядке братии.
И поймёте, каково это — подняться от простых повседневных забот к жизни, каждая минута которой наполнена стремлением к высшему свету.
И поймёте, каково это — подняться от простых повседневных забот к жизни, каждая минута которой наполнена стремлением к высшему свету.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старинное здание келейного корпуса — мысленном вы перенесётесь из современного города в особый мир монастыря.
Быт насельников обители — рассмотрите мебель, иконы, шитьё, элементы архиерейского богослужения и подлинные личные вещи монахов дореволюционного времени и 20 века.
Вериги и домовина — узнаете, зачем монахи носили тяжёлые цепи и почему в келье могла находиться домовина, то есть гроб. Эти необычные предметы помогут глубже понять монашеское отношение к жизни, смерти и духовному труду.
Устройство монастырского дня — поговорим о послушаниях, молитве и повседневных заботах братии. Разберём распространённые мифы о том, почему люди уходили и продолжают уходить в монастыри.
Интерактивный музей — здесь нет защитный экранов и закрытых витрин, все экспонаты разрешено трогать.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет — 300 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У келейного корпуса, Архиерейского двора Рязанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 423 туристов
Мы команда аккредитованных гидов Экскурсионно-паломнического центра Рязанской Епархии. Наши экскурсоводы — это подготовленные профессионалы, которые отлично разбираются в истории, архитектуре, храмовой символике, иконографии, истории православной церкви, богословии. Экскурсии, которые мы
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Жизнь монаха: экскурсия по келейному корпусу в Рязанском кремле»
Индивидуальная
до 10 чел.
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Рязанский кремль - это начало города, с которого стоит начать своё знакомство. Исследуйте архитектуру, узнайте историю и найдите рязанское счастье
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 4100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Рязанского кремля
На экскурсии по Рязанскому кремлю вы увидите уникальные здания и услышите легенды, которые оживят историю на ваших глазах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 5100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: На Соборной площади
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
400 ₽ за человека