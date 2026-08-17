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Жизнь монаха: экскурсия по келейному корпусу в Рязанском кремле

Примерить вериги и понять, из чего складывался день в православной обители
В Музее монашества Архиерейского двора воссоздан мир жизни обители. Вы увидите подлинные вещи из келий, старинные иконы, шитьё и предметы богослужения. Узнаете о послушаниях и распорядке братии.

И поймёте, каково это — подняться от простых повседневных забот к жизни, каждая минута которой наполнена стремлением к высшему свету.
Жизнь монаха: экскурсия по келейному корпусу в Рязанском кремле
Жизнь монаха: экскурсия по келейному корпусу в Рязанском кремле
Жизнь монаха: экскурсия по келейному корпусу в Рязанском кремле

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинное здание келейного корпуса — мысленном вы перенесётесь из современного города в особый мир монастыря.
Быт насельников обители — рассмотрите мебель, иконы, шитьё, элементы архиерейского богослужения и подлинные личные вещи монахов дореволюционного времени и 20 века.
Вериги и домовина — узнаете, зачем монахи носили тяжёлые цепи и почему в келье могла находиться домовина, то есть гроб. Эти необычные предметы помогут глубже понять монашеское отношение к жизни, смерти и духовному труду.
Устройство монастырского дня — поговорим о послушаниях, молитве и повседневных заботах братии. Разберём распространённые мифы о том, почему люди уходили и продолжают уходить в монастыри.
Интерактивный музей — здесь нет защитный экранов и закрытых витрин, все экспонаты разрешено трогать.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет — 300 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды.

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У келейного корпуса, Архиерейского двора Рязанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 423 туристов
Мы команда аккредитованных гидов Экскурсионно-паломнического центра Рязанской Епархии. Наши экскурсоводы — это подготовленные профессионалы, которые отлично разбираются в истории, архитектуре, храмовой символике, иконографии, истории православной церкви, богословии. Экскурсии, которые мы
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проводим, образные, интересные и необычные по содержанию. Мы рассказываем об истории, а также о символике православного церковного искусства: иконах, архитектуре храмов и монастырей. На Соборной колокольне наши гиды показывают и рассказывают, как выглядела губернская Рязань начала прошлого века. Некоторые наши экскурсии эксклюзивные, так как требуют специальных знаний и связаны с посещением объектов в ведении Рязанской Епархии, доступных только аккредитованным гидам.

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