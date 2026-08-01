А пробовали вы молодой хрустящий подорожник, хлеб из клевера или салат из одуванчиков? Если нет, мы приглашаем вас в Музей грибов, трав и пряностей, где объясним, как это всё готовили наши предки. Предложим дегустацию продуктов, рецепты которых найдены в древнерусском рукописном травнике «Благопрохладный вертоград здравию». И расскажем, что ещё интересного там можно отыскать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы посетите Музей грибов, трав и пряностей, который находится на фабрике специй, и аптекарский огород, где растут лекарственные и пряные растения.

Продегустируете чёрную соль, берёзовый сок, чаговый чай и сычуаньский перец.

Узнаете о пользе дикоросов и заготовке трав в пищу нашими предками, а также:

как пряности оказались на Руси

откуда взялся травник «Благопрохладный вертоград здравию»

что такое пеперин

почему асафетида так пахнет

из чего делал себе салат Гёте

и многое другое!

Завершим программу душевным чаепитием с нашим фирменным иван-чаем.

Организационные детали