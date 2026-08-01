А пробовали вы молодой хрустящий подорожник, хлеб из клевера или салат из одуванчиков? Если нет, мы приглашаем вас в Музей грибов, трав и пряностей, где объясним, как это всё готовили наши предки.
Предложим дегустацию продуктов, рецепты которых найдены в древнерусском рукописном травнике «Благопрохладный вертоград здравию». И расскажем, что ещё интересного там можно отыскать.
Предложим дегустацию продуктов, рецепты которых найдены в древнерусском рукописном травнике «Благопрохладный вертоград здравию». И расскажем, что ещё интересного там можно отыскать.
Описание экскурсии
Вы посетите Музей грибов, трав и пряностей, который находится на фабрике специй, и аптекарский огород, где растут лекарственные и пряные растения.
Продегустируете чёрную соль, берёзовый сок, чаговый чай и сычуаньский перец.
Узнаете о пользе дикоросов и заготовке трав в пищу нашими предками, а также:
- как пряности оказались на Руси
- откуда взялся травник «Благопрохладный вертоград здравию»
- что такое пеперин
- почему асафетида так пахнет
- из чего делал себе салат Гёте
- и многое другое!
Завершим программу душевным чаепитием с нашим фирменным иван-чаем.
Организационные детали
- До села Поляны, где находится фабрика, вы добираетесь самостоятельно (21 км от Рязани)
- Дегустация и чаепитие входят в стоимость
- После экскурсии вы можете посетить нашу лавку с полезной продукцией
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Прошли обучение по программе промышленного туризма, чтобы иметь возможность раскрыть тайны нашей Фабрики. Хотим показать и детям, и взрослым рязанскую промышленность на примере маленького производства. С нами вы узнаете много интересного!
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