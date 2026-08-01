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Благопрохладный вертоград, или Как на Руси травы уважали

Посетить Музей грибов, трав и пряностей в Рязанской области
А пробовали вы молодой хрустящий подорожник, хлеб из клевера или салат из одуванчиков? Если нет, мы приглашаем вас в Музей грибов, трав и пряностей, где объясним, как это всё готовили наши предки.

Предложим дегустацию продуктов, рецепты которых найдены в древнерусском рукописном травнике «Благопрохладный вертоград здравию». И расскажем, что ещё интересного там можно отыскать.
Благопрохладный вертоград, или Как на Руси травы уважали
Благопрохладный вертоград, или Как на Руси травы уважали
Благопрохладный вертоград, или Как на Руси травы уважали

Описание экскурсии

Вы посетите Музей грибов, трав и пряностей, который находится на фабрике специй, и аптекарский огород, где растут лекарственные и пряные растения.

Продегустируете чёрную соль, берёзовый сок, чаговый чай и сычуаньский перец.

Узнаете о пользе дикоросов и заготовке трав в пищу нашими предками, а также:

  • как пряности оказались на Руси
  • откуда взялся травник «Благопрохладный вертоград здравию»
  • что такое пеперин
  • почему асафетида так пахнет
  • из чего делал себе салат Гёте
  • и многое другое!

Завершим программу душевным чаепитием с нашим фирменным иван-чаем.

Организационные детали

  • До села Поляны, где находится фабрика, вы добираетесь самостоятельно (21 км от Рязани)
  • Дегустация и чаепитие входят в стоимость
  • После экскурсии вы можете посетить нашу лавку с полезной продукцией
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Прошли обучение по программе промышленного туризма, чтобы иметь возможность раскрыть тайны нашей Фабрики. Хотим показать и детям, и взрослым рязанскую промышленность на примере маленького производства. С нами вы узнаете много интересного!

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