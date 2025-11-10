2 день

Касимов. Интерактивные пространства, Татарская слобода, натурная площадка ООО «Касимовфильм»

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Соборной площади.

Экскурсовод расскажет о съемках кинофильмов на Соборной площади. Участники узнают, какие известные ленты были сняты здесь, какие места стали декорациями для известных сцен, познакомятся с историями актеров и съемочных групп.

Вы сможете сравнить реальный облик города с его экранным образом и узнать, как Касимов преображался для разных фильмов.

Помимо мест съемок, эта экскурсия дает возможность познакомиться с основными достопримечательностями города, что позволяет совместить приятное с полезным и узнать больше об истории и культуре старинного города.

Посещение одного из самых современных Туристских информационных центров страны, обладателя Гран-при премии Russian Business Travel & MICE Award.

Знакомство с выставочными пространствами. Показ видеоролика о фильмах, снятых в Касимове и его окрестностях. Вы увидите фрагменты фильмов, снятых в городе и его окрестностях, особое внимание будет уделено культовым сценам, ставшим визитной карточкой города.

Интерактивные музейные пространства «Касимовская невеста»/«Квартира из прошлого».

Владелец музейных пространств Малов Сергей Васильевич неоднократно принимал участие в съемках фильмов, а также предоставлял реквизит и площадки своих музеев, которые стали не просто хранилищами прошлого, но и живыми декорациями для воссоздания различных исторических сцен в кадре.

Благодаря фильмам, снятым в музейных пространствах, зрители смогли увидеть подлинные артефакты и окунуться в атмосферу прошлых лет.

Свободное время на покупку сувениров: шоколад местного производства от КФ «Верность качеству» и КФ «Конфеста», фермерская продукция, касимовские пряники местного производства ООО «Яшин-хлеб», пряник «Мещерянник» и мещерское еловое печенье от пекарни «Душевный хлеб», изделия местных мастеров.

«Обед от Городничего» в семейном кафе «Касимовский дворик».

Вас ждет вкусное тематическое меню, которое погрузит в атмосферу кинофильма «Инкогнито из Петербурга» («Суп, напрямую из Парижа» – сырный суп в хлебной кастрюльке, «Ах, какой пассаж!» – дуэт из судака и щуки с чесночным соусом и запеченным картофелем, «Десерт для ревизора» – ватрушка с творогом, хлеб, «Легкость в мыслях необыкновенная» – компот из лесных ягод).

Переезд в Татарскую слободу.

Обзорная экскурсия по Татарской слободе, подъем на минарет XV века, откуда открывается великолепный вид на город с высоты птичьего полета.

В былые времена Татарская слобода по праву являлась административным центром Касимовского царства. Здесь располагался Ханский дворец на Ханской площади, а на прилегающих к ней улицах – особняки царей и цариц, дома их придворных сеитов, мурз, служилых людей и работников.

Переезд на натурную площадку ООО «Касимовфильм».

Посещение одного из старейших предприятий Касимова – овчинно-меховой фабрики. Свою родословную она ведет с 1791 года от мелких мастерских. В 1863 году, после объединения здесь был создан кожевенный завод Баранаева, приносивший большие прибыли своим владельцам. Перед вами распахнет свои просторы территория в пять гектаров.

Здесь сохранился старинный купеческий особняк. У вас будет уникальная возможность познакомиться с памятником гражданской архитектуры – одностолпной палатой.

Находясь на территории, вы увидите дореволюционные заводские помещения и цеха, построенные в середине 20 века. Из пошивочного цеха унесете частичку истории.

И самое главное – окажетесь на настоящей съемочной площадке, где снимались сериалы «Штрафник», «Баренцево море», «Операция Карпаты».

Здесь вас встретят профессиональный гид-экскурсовод, имеющий опыт работы на выставке-форуме «Россия» и хранитель этого места. Его судьба с 1995 года неразрывно связана с фабрикой: начав с летней практики, он продолжил работу до ее закрытия в 2014 году.

После закрытия производства Вячеслав в числе немногих сотрудников остался в штате и работал со съемочными группами. Он знает множество достоверных историй о трудовых буднях фабрики и о людях, создававших трудовую славу предприятия.

Его рассказы – это портрет эпохи, запечатленный в стенах старого цеха. Вячеслав помнит, как гудели швейные машинки, как пахло краской и каким большим спросом пользовались знамениты касимовские дубленки.

Он знает каждый угол, каждую трещину в стенах, он – живая летопись фабрики, свидетель ее славы, упадка и возрождения в новой роли этого пространства.

Вячеслав поделится с вами самыми интересными и забавными историями со съемочной площадки. На память у вас останутся уникальные и атмосферные фото.

Свободное время в Касимове.

Ужин в ресторане отеля за доп. плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160