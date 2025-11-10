Программа тура по дням
«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани
07:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:00 Выезд из Москвы в Рязань
Экскурсия по музейной галерее Рязанского наследия театра и кино «Рязань. Люди и театр».
История возникновения и развития театра и кино на Рязанской земле. Все о людях: от первых крепостных актёров до наших современников. Первый иллюзион, электрокинотеатр и современный кинематограф в нашем городе.
Всестороннее представление биографии известных актёров, родившихся на Рязанской земле и ставших популярными на всю страну: Эраст Гарин, Александр Фатюшин, Игорь Старыгин, Ирина Розанова, Илья Малаков, т. д.
В Музейной экспозиции представлены оригиналы фотографий, афиши, личные вещи, автографы т. д. А также знакомство с рязанскими современниками-молодыми актёрами театра и кино.
Предлагаем вам окунуться в мир искусства и в историю театра, вспомнить старые добрые фильмы и советских актёров, наших рязанских земляков.
Наши «живые» экскурсии захлестнут вас бурей новых эмоций и познавательного процесса. Приятным бонусом для вас будут фотозоны, с театральным реквизитом.
Прогулка-экскурсия по центру Рязани.
Обед в кафе.
Переезд в Касимов.
Размещение в отеле «Касимов» 3*.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля за доп. плату.
Касимов. Интерактивные пространства, Татарская слобода, натурная площадка ООО «Касимовфильм»
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Соборной площади.
Экскурсовод расскажет о съемках кинофильмов на Соборной площади. Участники узнают, какие известные ленты были сняты здесь, какие места стали декорациями для известных сцен, познакомятся с историями актеров и съемочных групп.
Вы сможете сравнить реальный облик города с его экранным образом и узнать, как Касимов преображался для разных фильмов.
Помимо мест съемок, эта экскурсия дает возможность познакомиться с основными достопримечательностями города, что позволяет совместить приятное с полезным и узнать больше об истории и культуре старинного города.
Посещение одного из самых современных Туристских информационных центров страны, обладателя Гран-при премии Russian Business Travel & MICE Award.
Знакомство с выставочными пространствами. Показ видеоролика о фильмах, снятых в Касимове и его окрестностях. Вы увидите фрагменты фильмов, снятых в городе и его окрестностях, особое внимание будет уделено культовым сценам, ставшим визитной карточкой города.
Интерактивные музейные пространства «Касимовская невеста»/«Квартира из прошлого».
Владелец музейных пространств Малов Сергей Васильевич неоднократно принимал участие в съемках фильмов, а также предоставлял реквизит и площадки своих музеев, которые стали не просто хранилищами прошлого, но и живыми декорациями для воссоздания различных исторических сцен в кадре.
Благодаря фильмам, снятым в музейных пространствах, зрители смогли увидеть подлинные артефакты и окунуться в атмосферу прошлых лет.
Свободное время на покупку сувениров: шоколад местного производства от КФ «Верность качеству» и КФ «Конфеста», фермерская продукция, касимовские пряники местного производства ООО «Яшин-хлеб», пряник «Мещерянник» и мещерское еловое печенье от пекарни «Душевный хлеб», изделия местных мастеров.
«Обед от Городничего» в семейном кафе «Касимовский дворик».
Вас ждет вкусное тематическое меню, которое погрузит в атмосферу кинофильма «Инкогнито из Петербурга» («Суп, напрямую из Парижа» – сырный суп в хлебной кастрюльке, «Ах, какой пассаж!» – дуэт из судака и щуки с чесночным соусом и запеченным картофелем, «Десерт для ревизора» – ватрушка с творогом, хлеб, «Легкость в мыслях необыкновенная» – компот из лесных ягод).
Переезд в Татарскую слободу.
Обзорная экскурсия по Татарской слободе, подъем на минарет XV века, откуда открывается великолепный вид на город с высоты птичьего полета.
В былые времена Татарская слобода по праву являлась административным центром Касимовского царства. Здесь располагался Ханский дворец на Ханской площади, а на прилегающих к ней улицах – особняки царей и цариц, дома их придворных сеитов, мурз, служилых людей и работников.
Переезд на натурную площадку ООО «Касимовфильм».
Посещение одного из старейших предприятий Касимова – овчинно-меховой фабрики. Свою родословную она ведет с 1791 года от мелких мастерских. В 1863 году, после объединения здесь был создан кожевенный завод Баранаева, приносивший большие прибыли своим владельцам. Перед вами распахнет свои просторы территория в пять гектаров.
Здесь сохранился старинный купеческий особняк. У вас будет уникальная возможность познакомиться с памятником гражданской архитектуры – одностолпной палатой.
Находясь на территории, вы увидите дореволюционные заводские помещения и цеха, построенные в середине 20 века. Из пошивочного цеха унесете частичку истории.
И самое главное – окажетесь на настоящей съемочной площадке, где снимались сериалы «Штрафник», «Баренцево море», «Операция Карпаты».
Здесь вас встретят профессиональный гид-экскурсовод, имеющий опыт работы на выставке-форуме «Россия» и хранитель этого места. Его судьба с 1995 года неразрывно связана с фабрикой: начав с летней практики, он продолжил работу до ее закрытия в 2014 году.
После закрытия производства Вячеслав в числе немногих сотрудников остался в штате и работал со съемочными группами. Он знает множество достоверных историй о трудовых буднях фабрики и о людях, создававших трудовую славу предприятия.
Его рассказы – это портрет эпохи, запечатленный в стенах старого цеха. Вячеслав помнит, как гудели швейные машинки, как пахло краской и каким большим спросом пользовались знамениты касимовские дубленки.
Он знает каждый угол, каждую трещину в стенах, он – живая летопись фабрики, свидетель ее славы, упадка и возрождения в новой роли этого пространства.
Вячеслав поделится с вами самыми интересными и забавными историями со съемочной площадки. На память у вас останутся уникальные и атмосферные фото.
Свободное время в Касимове.
Ужин в ресторане отеля за доп. плату.
Дегустация кофе и чая, анимационная программа
Завтрак. Освобождение номеров.
«Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар» (Городничий). Едем пробовать кофе «KeeperofGrains».
Дегустация кофе и чая.
Экскурсия начинается с посещения склада зеленого зерна, где хранятся сорта из различных стран произрастания кофе: Колумбии, Бразилии, Гватемалы, Никарагуа, Индии, Эфиопии и многих других.
Посетители узнают, как хранится зеленый кофе, а также, как «читать кофейные мешки».
Далее гости смогут насладиться ароматами Цейлона, Кении, Китая, посетив склад хранения чая. Самая интересная часть экскурсии – обжарочный цех, где можно увидеть весь процесс работы обжарщика и оборудования.
Вы узнаете, как зеленое зерно обретает вкус и цвет, которые так привычны всем любителям вкусного кофе, познакомитесь с процессом фасовки.
После экскурсии гостей ждет дегустация, в процессе которой вы сможете попробовать не менее 3-х видов кофе, научитесь нескольким способам его заваривания.
Профессиональный бариста-консультант поможет выбрать кофе или чай по вашим предпочтениям. В магазине при производстве можно приобрести весь ассортимент продукции по выгодной цене, в том числе в подарочных упаковках с достопримечательностями города.
Переезд в р. п. Лашма.
Анимационная программа «Баба Галя снимает кино» от касимовского фольклорного бренда Бабы Гали Ершистой.
В живописном месте вас ждет встреча с зажигательной и яркой Бабой Галей и ее дружной веселой командой. Вы погрузитесь в атмосферу творчества, юмора и кино. Почувствуете себя знаменитыми актерами, режиссерами, постановщиками и даже гримерами.
Примерите на себя знаменитые образы киногероев, попробуете себя в озвучке кино, а множество неожиданных сюрпризов закружат вас в магическом вихре кинематографа.
Но и это еще не все! Вас ожидает трапеза, которая погрузит вас в гастрономический рай традиционных блюд, которые мы так любим готовить на природе.
По окончании экскурсионной программы отъезд в Москву к ближайшей удобной станции метро.
Программа заканчивается примерно в 21:00 у метро Котельники.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Касимов» 3* (г. Касимов) в стандартных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный с раздельными кроватям
|Трёхместный (2 осн. + доп. место)
|Одноместный
|27500
|27500
|32100
Варианты проживания
Гостиница «Касимов» 3
Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.
В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.
Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (2 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи, дегустации)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 ужина в отеле - 1400 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.