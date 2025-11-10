Мои заказы

А зори здесь Касимовские: снимается кино. Тур в Рязанскую область

А зори здесь Касимовские
Маршрут знакомит со съемками советских и российских кинофильмов на рязанской и касимовской земле. Касимов – город с богатой историей и живописными пейзажами. Неудивительно, что кинематографисты не раз выбирали его в
читать дальше

качестве натурной площадки.

Вы посетите знаковые локации, запечатленные в фильмах разных лет: старинные улочки, купеческие дома, берега Оки.

Вспомните кадры из известных кинолент, оживите их в памяти, находясь на тех же самых местах, где когда-то работали актеры и режиссеры.

Это не просто маршрут, а уникальная возможность увидеть город глазами кинорежиссеров и почувствовать магию кино, переплетенную с историей и культурой древнего русского города.

А зори здесь Касимовские: снимается кино. Тур в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
А зори здесь Касимовские: снимается кино. Тур в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
А зори здесь Касимовские: снимается кино. Тур в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
июл1
ноя

Программа тура по дням

1 день

«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Выезд из Москвы в Рязань

Экскурсия по музейной галерее Рязанского наследия театра и кино «Рязань. Люди и театр».

История возникновения и развития театра и кино на Рязанской земле. Все о людях: от первых крепостных актёров до наших современников. Первый иллюзион, электрокинотеатр и современный кинематограф в нашем городе.

Всестороннее представление биографии известных актёров, родившихся на Рязанской земле и ставших популярными на всю страну: Эраст Гарин, Александр Фатюшин, Игорь Старыгин, Ирина Розанова, Илья Малаков, т. д.

В Музейной экспозиции представлены оригиналы фотографий, афиши, личные вещи, автографы т. д. А также знакомство с рязанскими современниками-молодыми актёрами театра и кино.

Предлагаем вам окунуться в мир искусства и в историю театра, вспомнить старые добрые фильмы и советских актёров, наших рязанских земляков.

Наши «живые» экскурсии захлестнут вас бурей новых эмоций и познавательного процесса. Приятным бонусом для вас будут фотозоны, с театральным реквизитом.

Прогулка-экскурсия по центру Рязани.

Обед в кафе.

Переезд в Касимов.

Размещение в отеле «Касимов» 3*.

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля за доп. плату.

«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани«Рязань. Люди и театр», прогулка по центру Рязани
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Касимов. Интерактивные пространства, Татарская слобода, натурная площадка ООО «Касимовфильм»

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Соборной площади.

Экскурсовод расскажет о съемках кинофильмов на Соборной площади. Участники узнают, какие известные ленты были сняты здесь, какие места стали декорациями для известных сцен, познакомятся с историями актеров и съемочных групп.

Вы сможете сравнить реальный облик города с его экранным образом и узнать, как Касимов преображался для разных фильмов.

Помимо мест съемок, эта экскурсия дает возможность познакомиться с основными достопримечательностями города, что позволяет совместить приятное с полезным и узнать больше об истории и культуре старинного города.

Посещение одного из самых современных Туристских информационных центров страны, обладателя Гран-при премии Russian Business Travel & MICE Award.

Знакомство с выставочными пространствами. Показ видеоролика о фильмах, снятых в Касимове и его окрестностях. Вы увидите фрагменты фильмов, снятых в городе и его окрестностях, особое внимание будет уделено культовым сценам, ставшим визитной карточкой города.

Интерактивные музейные пространства «Касимовская невеста»/«Квартира из прошлого».

Владелец музейных пространств Малов Сергей Васильевич неоднократно принимал участие в съемках фильмов, а также предоставлял реквизит и площадки своих музеев, которые стали не просто хранилищами прошлого, но и живыми декорациями для воссоздания различных исторических сцен в кадре.

Благодаря фильмам, снятым в музейных пространствах, зрители смогли увидеть подлинные артефакты и окунуться в атмосферу прошлых лет.

Свободное время на покупку сувениров: шоколад местного производства от КФ «Верность качеству» и КФ «Конфеста», фермерская продукция, касимовские пряники местного производства ООО «Яшин-хлеб», пряник «Мещерянник» и мещерское еловое печенье от пекарни «Душевный хлеб», изделия местных мастеров.

«Обед от Городничего» в семейном кафе «Касимовский дворик».

Вас ждет вкусное тематическое меню, которое погрузит в атмосферу кинофильма «Инкогнито из Петербурга» («Суп, напрямую из Парижа» – сырный суп в хлебной кастрюльке, «Ах, какой пассаж!» – дуэт из судака и щуки с чесночным соусом и запеченным картофелем, «Десерт для ревизора» – ватрушка с творогом, хлеб, «Легкость в мыслях необыкновенная» – компот из лесных ягод).

Переезд в Татарскую слободу.

Обзорная экскурсия по Татарской слободе, подъем на минарет XV века, откуда открывается великолепный вид на город с высоты птичьего полета.

В былые времена Татарская слобода по праву являлась административным центром Касимовского царства. Здесь располагался Ханский дворец на Ханской площади, а на прилегающих к ней улицах – особняки царей и цариц, дома их придворных сеитов, мурз, служилых людей и работников.

Переезд на натурную площадку ООО «Касимовфильм».

Посещение одного из старейших предприятий Касимова – овчинно-меховой фабрики. Свою родословную она ведет с 1791 года от мелких мастерских. В 1863 году, после объединения здесь был создан кожевенный завод Баранаева, приносивший большие прибыли своим владельцам. Перед вами распахнет свои просторы территория в пять гектаров.

Здесь сохранился старинный купеческий особняк. У вас будет уникальная возможность познакомиться с памятником гражданской архитектуры – одностолпной палатой.

Находясь на территории, вы увидите дореволюционные заводские помещения и цеха, построенные в середине 20 века. Из пошивочного цеха унесете частичку истории.

И самое главное – окажетесь на настоящей съемочной площадке, где снимались сериалы «Штрафник», «Баренцево море», «Операция Карпаты».

Здесь вас встретят профессиональный гид-экскурсовод, имеющий опыт работы на выставке-форуме «Россия» и хранитель этого места. Его судьба с 1995 года неразрывно связана с фабрикой: начав с летней практики, он продолжил работу до ее закрытия в 2014 году.

После закрытия производства Вячеслав в числе немногих сотрудников остался в штате и работал со съемочными группами. Он знает множество достоверных историй о трудовых буднях фабрики и о людях, создававших трудовую славу предприятия.

Его рассказы – это портрет эпохи, запечатленный в стенах старого цеха. Вячеслав помнит, как гудели швейные машинки, как пахло краской и каким большим спросом пользовались знамениты касимовские дубленки.

Он знает каждый угол, каждую трещину в стенах, он – живая летопись фабрики, свидетель ее славы, упадка и возрождения в новой роли этого пространства.

Вячеслав поделится с вами самыми интересными и забавными историями со съемочной площадки. На память у вас останутся уникальные и атмосферные фото.

Свободное время в Касимове.

Ужин в ресторане отеля за доп. плату.

Касимов. Интерактивные пространства, Татарская слобода, натурная площадка ООО «Касимовфильм»Касимов. Интерактивные пространства, Татарская слобода, натурная площадка ООО «Касимовфильм»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дегустация кофе и чая, анимационная программа

Завтрак. Освобождение номеров.

«Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар» (Городничий). Едем пробовать кофе «KeeperofGrains».

Дегустация кофе и чая.

Экскурсия начинается с посещения склада зеленого зерна, где хранятся сорта из различных стран произрастания кофе: Колумбии, Бразилии, Гватемалы, Никарагуа, Индии, Эфиопии и многих других.

Посетители узнают, как хранится зеленый кофе, а также, как «читать кофейные мешки».

Далее гости смогут насладиться ароматами Цейлона, Кении, Китая, посетив склад хранения чая. Самая интересная часть экскурсии – обжарочный цех, где можно увидеть весь процесс работы обжарщика и оборудования.

Вы узнаете, как зеленое зерно обретает вкус и цвет, которые так привычны всем любителям вкусного кофе, познакомитесь с процессом фасовки.

После экскурсии гостей ждет дегустация, в процессе которой вы сможете попробовать не менее 3-х видов кофе, научитесь нескольким способам его заваривания.

Профессиональный бариста-консультант поможет выбрать кофе или чай по вашим предпочтениям. В магазине при производстве можно приобрести весь ассортимент продукции по выгодной цене, в том числе в подарочных упаковках с достопримечательностями города.

Переезд в р. п. Лашма.

Анимационная программа «Баба Галя снимает кино» от касимовского фольклорного бренда Бабы Гали Ершистой.

В живописном месте вас ждет встреча с зажигательной и яркой Бабой Галей и ее дружной веселой командой. Вы погрузитесь в атмосферу творчества, юмора и кино. Почувствуете себя знаменитыми актерами, режиссерами, постановщиками и даже гримерами.

Примерите на себя знаменитые образы киногероев, попробуете себя в озвучке кино, а множество неожиданных сюрпризов закружат вас в магическом вихре кинематографа.

Но и это еще не все! Вас ожидает трапеза, которая погрузит вас в гастрономический рай традиционных блюд, которые мы так любим готовить на природе.

По окончании экскурсионной программы отъезд в Москву к ближайшей удобной станции метро.

Программа заканчивается примерно в 21:00 у метро Котельники.

Дегустация кофе и чая, анимационная программаДегустация кофе и чая, анимационная программа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Касимов» 3* (г. Касимов) в стандартных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный с раздельными кроватямТрёхместный (2 осн. + доп. место) Одноместный
275002750032100

Варианты проживания

Гостиница «Касимов» 3

1 ночь

Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.

В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.

Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.

Гостиница «Касимов» 3Гостиница «Касимов» 3Гостиница «Касимов» 3Гостиница «Касимов» 3Гостиница «Касимов» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи, дегустации)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 2 ужина в отеле - 1400 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  3. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  4. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  5. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры из Рязани

Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Начало: Москва
13 дек в 10:00
4 апр в 10:00
от 13 800 ₽ за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
7 фев в 10:00
28 мар в 10:00
от 15 600 ₽ за человека
Поэт. Писатель. Драматург. Автобусный тур из Москвы: Рязань - Тула - Чехов
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Поэт. Писатель. Драматург. Автобусный тур из Москвы: Рязань - Тула - Чехов
Начало: Москва
1 мар в 10:00
12 июн в 10:00
от 22 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани