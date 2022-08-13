На байдарках по реке Пра за 4 дня

Река берет свое начало из Великих озер выше города Спас-Клепики и впадает в Оку недалеко от города Касимов. Сплав начинается у города Спас-Клепики. Маршрут проходит по особо охраняемой территории Рязанской Мещеры — Национальному парку Мещерский.

На протяжении всего маршрута берега покрыты сосновыми и лиственными лесами, в реке чистая вода красновато-чайного цвета (травяной настой), по берегам много песчаных пляжей.
5
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 4 дня
На байдарках по реке Пра за 4 дня
На байдарках по реке Пра за 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча и начало сплава

07:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

07:00–11:40 Переезд в Рязань. Поезд № 737, сидячий вагон.

12:00 Встреча с туристами из Москвы на ж/д вокзале Рязань-2.

Для туристов из Москвы рекомендуем поезд №740. Отправление с Казанского вокзала в 08.14, прибытие на Рязань-2 в 10.24.

12:00–13:30 Переезд на микроавтобусе в Макарово.

13:30–14:30 Подготовка байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж.

14:30–15:00 Обед.

15:00–18:00 Сплав на байдарках.

18:00–20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Встреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплава
2 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00–10.00 Завтрак.

10.00–10.30 Подготовка к сплаву.

10.30–14.00 Сплав на байдарках.

14.00–15.00 Обед.

15.00–18.00 Сплав на байдарках.

18.00–20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
3 день

Продолжение сплава на байдарках

09:00–10:00 Завтрак.

10:00–10:30 Подготовка к сплаву.

10:30–14:00 Сплав на байдарках.

14:00–16:00 Обед.

16:00–18:00 Сплав на байдарках.

18:00–20:00 Установка лагеря, отдых.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
4 день

Отъезд

09:00–10:00 Завтрак.

10:00–13:00 Переход до деревни Деулино.

14:00–15:00 Обед.

15:00–16:00 Сдача снаряжения. Подготовка к отъезду.

16:00–18:00 Переезд на ж/д вокзал Рязань-2.

19:07 Выезд туристов в Воронеж.

23:12 Поезд №738. Прибытие на ж/д вокзал Воронеж-1.

20:30 Выезд туристов в Москву. Поезд №739. Прибытие на Казанский вокзал в 22.46.

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Проживание

Стоимость тура на 1 человека: 17 500 руб.

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Варианты проживания

Палатка

3 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронеж или г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Рязань и г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!

Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Место сбора группы

Выезд из Воронежа:

Выезд из Воронежа — самостоятельно

Отправление из Воронежа поездом 737 в 07.33. Возвращение в Воронеж в 23.15.

Выезд из Рязани:

Встреча группы в день отправления в 12.00 у входа на ж/д вокзале Рязань-2.

Для туристов из Москвы рекомендуем поезд №740. Отправление с Казанского вокзала в 08.14, прибытие на Рязань-2 в 10.24.

Возвращение на ж/д вокзал Рязань-2 к 18.00.

Для туристов из Москвы рекомендуем поезд №739. Отправление с ж/д вокзала Рязань-2 в 20.30. Прибытие на Казанский вокзал в 22.46.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 авг 2022
Замечательный поход по Пре! Инструкторы Елена и Илья очень внимательны и профессиональны! Природа - нет слов, очень впечатляет! Забыли про все проблемы!
П
1 июня 2024
Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано.
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

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