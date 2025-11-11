Мои заказы

Выходные по-рязански. Коломна - Константиново - Рязань. Зимний тур

Выходные по-рязански
Погрузитесь в атмосферу традиционной русской культуры и откройте для себя удивительные места Рязанской области! Наш маршрут проходит через исторические города, которые бережно хранят в себе дух ушедших эпох и необыкновенные истории. Вы посетите Коломну, село Константиново и Рязань. Вас ждет экскурсия по Коломне, посещение усадьбы родителей С. А. Есенина и прогулка по Рязанскому кремлю.
Ближайшие даты:
22
ноя2
янв4
янв

Программа тура по дням

1 день

Коломна - Константиново

02:30-02:45 Сбор туристов во Владимире: остановка «Площадь Победы». Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:45-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Коломну (~ 130 км). Путевая информация.

11:00 Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».

Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.

Пешеходная экскурсия по Кремлю: осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.

Обед в кафе города.

Отправление в Константиново. Путевая информация.

Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.

Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.

Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.

В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.

Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.)

Размещение в отеле «Форум», г. Рязань – 1 ночь (резервный отель Ловеч г. Рязань).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Рязань

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

10:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенским собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.

Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.

В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Посещение мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века.

Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции. Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.

Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.

В ходе экскурсии – визит в Дом науки, в котором представлена экспозиция, посвященная профессиональной деятельности Ивана Петровича.

Экскурсоводы подробно и доступно расскажут обо всех научных изысканиях великого академика, в том числе связанных с пресловутой «собакой Павлова».

Обед в кафе города.

Свободное время.

Отправление домой.

21:00 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

00:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

«Форум» 4* г. РязаньСтоимость на базе питания
Период действия ценызаезды до 01.01.26заезды с 01.01.26
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужинHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
13900149001590016900

Доплата за одноместное размещение до 01.01.26 – 3500 рублей.

Доплата за одноместное размещение с 01.01.26 – 4500 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Форум», г. Рязань

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 800 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

