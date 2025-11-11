1 день

Коломна - Константиново

02:30-02:45 Сбор туристов во Владимире: остановка «Площадь Победы». Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:45-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Коломну (~ 130 км). Путевая информация.

11:00 Обзорная экскурсия по Коломне – на сегодняшний день одному из самых интересных городов Подмосковья, победителя конкурса «Россия-10».

Автобусная экскурсия начнется на Купеческом Посаде – церковь Николы Посадского (XVIII в.) на месте бывшего храма Николы Мокрого (XVI в), памятник эпохи классицизма – церковь Вознесения (XVIII в.), самобытные слободские церкви, торговые площади, дом воеводы, странноприимный дом Щукиных, каменный дом купчихи Шевлягиной – почетной меценатки города; дома, где жили известные русские деятели –коломенский Арбат.

Пешеходная экскурсия по Кремлю: осмотр стен и башен древнего кремля, территория коломенского кремля, Соборная площадь, Кафедральный Собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровая колокольня (17в.), Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь, Пятницкие ворота и другие памятники истории и архитектуры 16-19 вв.

Обед в кафе города.

Отправление в Константиново. Путевая информация.

Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.

Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.

Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.

В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.

Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.)

Размещение в отеле «Форум», г. Рязань – 1 ночь (резервный отель Ловеч г. Рязань).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160