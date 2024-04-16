Рождественские приключения в Рязани

Групповой тур в Рязани
5
3 отзыва
Встреча рождества в Рязани и экскурсионные программы по старинным русским городам. Нас ждет посещение самых интересных мест этого края. Мы увидим великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Поучаствуем в экскурсии по музею-усадьбе академика И. П. Павлова. А также побываем в столице мещерского края ― чудесном курортном поселке Солотча.
Рождественские приключения в Рязани
Рождественские приключения в Рязани
Рождественские приключения в Рязани
Ближайшие даты:
7
янв

Что вас ожидает:

Новогоднее убранство Рязани
Новогоднее убранство Рязани
Поучаствуем в экскурсии по заснеженному праздничному городу, где вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в городском парке
Курортный поселок Солотча
Курортный поселок Солотча
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское тридевятое царство, а также сможем посетить мини-зоопарк

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова

10:10 –10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).

Если вы заранее прибыли в Рязань, то встреча в гостиницах:

  • 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
  • 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
  • 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимилиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.

Внешний осмотр великолепного Успенского собора.

Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр нарышкинского барокко, богато украшенный роскошной белокаменной кружевной резьбой, которую можно рассматривать часами.

Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Обед в кафе.

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.

Сегодня Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.

Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер в гостиницы.

Питание: обед.

Экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. ПавловаЭкскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. ПавловаЭкскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова
2 день

Посещение поселка Солотчи

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

  • 9:20Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
  • 9:30Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
  • 9:40 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.

Отправление в Солотчу.

Посещение поселка Солотча.

Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.

В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпост рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.

Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Посещение РК «В некотором царстве».

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское тридевятое царство!

Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле. С расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами.

Одна группа трехметровых резных деревянных богатырей ― уже настоящий шедевр! Также на территории есть собственный мини-зоопарк.

Свободное время (1 час).

Отъезд в Рязань.

Обед в кафе.

Посещение Рязанского художественного музея Им. И. П. Пожалостина.

Нас ждет один из лучших музеев Рязани ― Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет!

Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.

Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время.

Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».

Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.

Питание: завтрак + обед.

Посещение поселка СолотчиПосещение поселка СолотчиПосещение поселка Солотчи

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Место в двухместном номере

Одноместный номер

Дополнительное место

Ловеч

11 700

13 100

11 700

Форум

13 200

14 900

13 200

Старый город

15 700

19 100

16 700

Дополнительная ночь по запросу.

Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Ловеч»

1 ночь

Размещение предлагается в различных категориях номеров. Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.

Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»

Отель «Форум»

1 ночь

Классические номера и люксы оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.

В спа-салоне можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.

Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»Отель «Форум»

Отель «Старый Город»

1 ночь

Отель «Старый Город» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.

Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Старый Город»Отель «Старый Город»Отель «Старый Город»Отель «Старый Город»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак и 2 обеда
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до г. Рязани (начало тура), проезд из г. Рязани (окончание тура)
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Рязань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 апр 2024
Все чётко, без проблем.
Все чётко, без проблем.Все чётко, без проблем.Все чётко, без проблем.
А
31 окт 2023
Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
Г
26 июля 2023
Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах.
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))
Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в

Тур входит в следующие категории Рязани

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Рязани

В гости к известным рязанцам
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам
Россия, Рязань
5 окт
2 ноя
30 ноя
от 1200010 600 за человека
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
Рязань
1 июня
29 июня
27 июля
24 авг
от 10 300 за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Москва
18 мая
29 июня
3 авг
28 сен
от 13 300 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани
All Airlines
ХорошоТам