Найдено 3 тура в категории « Есенин » в Рязани, цены от 10 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Масленичный разгуляй по Рязани и области Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II «Приглашаем вас принять участие в праздновании, а заодно посетить родину великого русского поэта Сергея Есенина» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 10 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 1.5 день В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь) Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II «В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л» Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты от 10 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни» Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II «В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л» Расписание: По календарю от 10 300 ₽ за человека Все туры Рязани

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