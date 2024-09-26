2 дня
Новогодняя сказка Рязани: путешествие в мир поэзии и леденцов
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«Посещение Музея Истории Рязанского леденца (по желанию, за доп»
Расписание: 3-4 января 2025г.
31 дек в 09:00
от 14 500₽ за человека
2 дня
Новогоднее волшебство Рязани: от поэзии до науки
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта и в с»
Расписание: 31 декабря - 2 января
4 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 14 600₽ за человека
2 дня
Рязанская зима: музеи и Есенинские стихи
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им»
Расписание: 4-5 января, 6-7 января
5 янв в 10:00
от 14 600₽ за человека
2 дня
Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
Начало: Рязань
«Мы увидим великолепный ансамбль Рязанского кремля, побываем в музее-усадьбе академика И»
5 янв в 10:00
от 13 900₽ за человека
2 дня
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
«Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музеи»
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