читать дальше ресторане. Встретили на комфортабельном автобусе на вокзале и привезли обратно туда же. Прекрасный экскурсовод интересно рассказывала. Посетили значимые места не только в Рязани, но и за городом. Привезли много красивых фотографий и впечатлений.

Поездка в Рязань прошла замечательно. Очень понравилась организация тура. Были приятно удивлены тем, что в стоимость экскурсии входит обед в