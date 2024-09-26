Музеи и искусство Рязани

Найдено 5 туров в категории «Музеи» в Рязани, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Новогодняя сказка Рязани: путешествие в мир поэзии и леденцов
На автобусе
2 дня
Новогодняя сказка Рязани: путешествие в мир поэзии и леденцов
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«Посещение Музея Истории Рязанского леденца (по желанию, за доп»
Расписание: 3-4 января 2025г.
31 дек в 09:00
от 14 500 за человека
Новогоднее волшебство Рязани: от поэзии до науки
На автобусе
2 дня
Новогоднее волшебство Рязани: от поэзии до науки
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта и в с»
Расписание: 31 декабря - 2 января
4 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 14 600 за человека
Рязанская зима: музеи и Есенинские стихи
На автобусе
2 дня
Рязанская зима: музеи и Есенинские стихи
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
«Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им»
Расписание: 4-5 января, 6-7 января
5 янв в 10:00
от 14 600 за человека
Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
3 отзыва
2 дня
Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
Начало: Рязань
«Мы увидим великолепный ансамбль Рязанского кремля, побываем в музее-усадьбе академика И»
5 янв в 10:00
от 13 900 за человека
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
На машине
2 дня
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
«Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
27 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    26 сентября 2024
    Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
    Поездка в Рязань прошла замечательно. Очень понравилась организация тура. Были приятно удивлены тем, что в стоимость экскурсии входит обед в
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    ресторане. Встретили на комфортабельном автобусе на вокзале и привезли обратно туда же. Прекрасный экскурсовод интересно рассказывала. Посетили значимые места не только в Рязани, но и за городом. Привезли много красивых фотографий и впечатлений.

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  • И
    Инга
    14 июля 2024
    Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
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    Анастасия
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музеи»

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  1. Новогодняя сказка Рязани: путешествие в мир поэзии и леденцов
  2. Новогоднее волшебство Рязани: от поэзии до науки
  3. Рязанская зима: музеи и Есенинские стихи
  4. Рязанская зима. Музеи и Есенинские стихи
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